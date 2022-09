Lyon : les inscriptions pour le Mondial de la Praline sont ouvertes !

Jusqu’au 9 octobre, les amateurs et professionnels de cuisine peuvent s’inscrire sur le site du Mondial. Il faudra ensuite déposer un dossier pour présenter les réalisations des candidats entre le 10 et le 16 octobre. Dans le dossier, il sera nécessaire d’y déposer une recette détaillée, une vidéo de trente secondes pour montrer la réalisation et quatre visuels sous différents angles.



Trois catégories sont proposées pour se mettre à l’épreuve : la meilleure brioche à la praline, la meilleure tarte à la praline et la meilleure création culinaire originale à la praline. Pour chacune d’entre elles, dix candidats seront sélectionnés parmi tous les dossiers et participeront à la finale du 27 octobre. Le jour-même, les finalistes auront deux heures pour préparer leur recette et trois jurys d’experts goûteront les différentes créations pour élire un gagnant par catégorie.



Le Mondial se poursuit jusqu’au 30 octobre après les délibérations. Une exposition sur l’histoire de la praline se tiendra au CFA de la Gastronomie et un marché de 40 exposants permettra de présenter leurs productions et de les goûter. L’école de cuisine Gourmets by Institut Paul Bocuse proposera également des cours de pâtisserie et de confiserie du 25 au 29 octobre. Enfin, à l’occasion d’Octobre Rose, l’association Courir pour Elles lancera le label Savourer pour Elles et une animation caritative y sera proposée.