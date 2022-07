Lyon : on en sait plus sur le 1er Mondial de la Praline !

Le 1er Mondial de la Praline se déroulera du 27 au 30 octobre prochain dans les salons du château du Parc de Lacroix-Laval à Marcy l’Etoile. Le rendez-vous est donné au sein du nouveau CFA de la gastronomie Auvergne-Rhône-Alpes.



Le programme s’annonce gourmand et croquant avec un concours organisé autour de la praline par l’Institut Paul Bocuse et le CFA de la Gastronomie. Trois thématiques seront proposées aux candidats : travailler la praline sous la forme d’un produit boulanger, avec une brioche, d’un produit pâtissier, avec une tarte, et enfin de façon libre avec une création originale. Ce concours sera ouvert aux artisans, aux apprentis mais également aux amateurs. Une pré-sélection sera organisée dès le début du mois de septembre avec un dossier à présenter pour les candidats avec son idée, une photo de sa réalisation et sa recette. La grande finale aura lieu le jeudi 27 octobre.



D’autres animations sont prévues, notamment le Petit Marché Rose qui réunira une quarantaine d’exposants parmi lesquels des boulangers, des pâtissiers, des confiseurs qui mettront la praline à l’honneur. Une exposition sur l’histoire de la praline, son origine et son évolution sera également proposée aux visiteurs tout comme des cours de pâtisserie et de confiserie. L’association "Courir pour Elles" lancera de son côté le Label "Savourez pour Elles" dans le cadre d’Octobre Rose et de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein.