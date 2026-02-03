Interpellations, saisies, fermetures : retour sur l’opération d'ampleur menée à Rillieux-la-Pape

Du 27 au 29 janvier 2026, une opération "ville sécurité renforcée" a été mise en place à Rillieux-la-Pape par la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône. Cette action s’inscrit dans le cadre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien.

Au total, 186 policiers nationaux, 68 policiers municipaux et agents administratifs, ainsi que des agents des douanes, de l’URSSAF et des TCL, ont été mobilisés sur le terrain.

Près de 652 personnes ont été contrôlées durant ces trois jours. Le bilan fait état de 16 interpellations, dont trois réalisées sur un point de deal pour trafic de stupéfiants. Quatre personnes en situation irrégulière ont également été mises à disposition de la police aux frontières.

Les forces de l’ordre ont par ailleurs relevé 136 infractions, allant de l’usage de stupéfiants aux délits routiers, en passant par des outrages, des absences de titre de transport ou encore le non-respect de contrôles judiciaires.

378 000 euros

Sur le volet économique, trois commerces ont été contrôlés dans le cadre d’une opération antifraude. Ces contrôles ont donné lieu à six procédures, notamment pour travail dissimulé, emploi d’étrangers en situation irrégulière et non-déclaration à l’URSSAF, ainsi qu’à trois fermetures administratives.

Enfin, les services engagés ont procédé à la saisie de près de 500g de drogues, d’une arme factice, d’un couteau, de 1 585 euros en numéraire et de 378 000 euros d’avoirs criminels, principalement des contrefaçons interceptées par les douanes.

Dans un communiqué, Fabienne Buccio, préfète du Rhône, a félicité "l’ensemble des services engagés dans cette opération au service de la sécurité du quotidien des habitants de Rillieux-la-Pape", saluant "la bonne coopération entre les services de l’État, les opérateurs de transport en commun et les services municipaux."

Depuis 2025, 25 opérations similaires ont déjà été menées dans l’agglomération lyonnaise et plusieurs communes du Rhône. Trois opérations ont d’ores et déjà été organisées en 2026.