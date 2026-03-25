Une importante opération de sécurisation a été menée dans le 2e arrondissement de Lyon du 18 au 22 mars 2026. La préfecture du Rhône indique que cette action s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du "plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien."
Cette opération dite "ville sécurité renforcée" a mobilisé 191 effectifs au total : 172 policiers nationaux, 13 policiers municipaux, 4 agents de la douane et 2 agents de la MSA (mutualité sociale agricole).
Au total, 529 personnes ont été contrôlées par les forces de l’ordre. Le bilan communiqué par la préfecture fait état de 32 interpellations suivies de gardes à vue. Parmi elles, figurent notamment des faits liés au trafic et à la détention de stupéfiants, à des vols avec violence, à des violences volontaires, à des violences avec arme, à la détention d’armes, au recel de vol ainsi qu’à des délits routiers.
La préfecture du Rhône précise également que 55 infractions ont été verbalisées. Dans le détail, 24 concernent les stupéfiants, 11 le défaut d’assurance, 11 le défaut de permis de conduire, 5 le port d’arme, 2 la vente à la sauvette et 2 outrage sexiste.
11 armes saisies
En parallèle, 43 infractions au code de la route ont été relevées à l’occasion de 15 opérations de contrôle routier.
Les services engagés ont aussi procédé à plusieurs saisies. Selon les services de l'État, "plus d’un 1,3 kg de drogues" ont été saisis, ainsi que 2 bombes lacrymogènes, 2 matraques et 7 couteaux.
L’opération a également visé des commerces dans le cadre de contrôles antifraude. Dix commerces ont été ciblés, ce qui a conduit à 4 procédures pour travail dissimulé visant 7 personnes non déclarées.
La préfecture indique enfin que la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, "félicite l’ensemble des services engagés dans cette opération au service de la sécurité du quotidien des habitants de Lyon".
Formidable, à renouveler partout.Signaler Répondre
Mais les juges vont-ils appliquer la loi avec sévérité ?
que vous ne vous déplacez que pieds nus sur des chemins en terre bien de chez nous. Vous êtes un vrai écolo, prochaine étape : arriver à vous passer de votre téléphone !Signaler Répondre
de la dangerosité de certains commentaires... À bas l'insécurité digitale !Signaler Répondre
Il faut déployer des moyens hors du commun pour qu'UN quartier de Lyon redevienne vivable quelques jours.Signaler Répondre
Bon courage pour le reste de l'année.
« En face de chez moi, une société d’ambulances aligne Ferrari, Aston Martin et Porsche… Franchement, ça interroge. À un moment, il faudrait peut-être regarder ce qu’il se passe réellement dans certaines structures. »Signaler Répondre
Le problème de cette opération c’est qu’elle confirme la délinquance et la dangerosité des rues, à l’opposé de ce que martèlent les politiques de gauche, écrivent les journalistes et utilisent les juges pour donner une 17e chance à un récidiviste.Signaler Répondre
Quand les policiers sortent des commissariats, la délinquance recule. Mais qui aurait pu prédire ?Signaler Répondre
Et si on faisait ça partout et tout le temps ?
surprenant qu on n ait pas verbalisé de vélos ou trottinettes sur les trottoirs !!! Doucet avait promis que tout serait orienté sur la défense des piétons les seuls écologistes qui n ont pas besoin de 2 roues électriques fabriqués en Chine par des gamins exploités et qui ensuite traversent le monde sur des portes containers navigants au pétrole lourd le plus polluant et qui terminent leur vie au bout de 6 mois faute de reparabilité … rien d ecolo dans les deux roues de bobosSignaler Répondre
En liaison avec la préfecture et Monsieur Retailleau, la MSA (mutualité sociale agricole) contrôlait la qualité des choux fleurs et des navets dans le secteur du 2ème arrondissement.Signaler Répondre
Merci a eux.
Bien, sauf qu'ils venaient d'où les effectifs de police ?Signaler Répondre
On a certainement déshabillé en policiers les villes autour pendant 5 jours...