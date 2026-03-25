Une importante opération de sécurisation a été menée dans le 2e arrondissement de Lyon du 18 au 22 mars 2026. La préfecture du Rhône indique que cette action s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du "plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien."

Cette opération dite "ville sécurité renforcée" a mobilisé 191 effectifs au total : 172 policiers nationaux, 13 policiers municipaux, 4 agents de la douane et 2 agents de la MSA (mutualité sociale agricole).

Au total, 529 personnes ont été contrôlées par les forces de l’ordre. Le bilan communiqué par la préfecture fait état de 32 interpellations suivies de gardes à vue. Parmi elles, figurent notamment des faits liés au trafic et à la détention de stupéfiants, à des vols avec violence, à des violences volontaires, à des violences avec arme, à la détention d’armes, au recel de vol ainsi qu’à des délits routiers.

La préfecture du Rhône précise également que 55 infractions ont été verbalisées. Dans le détail, 24 concernent les stupéfiants, 11 le défaut d’assurance, 11 le défaut de permis de conduire, 5 le port d’arme, 2 la vente à la sauvette et 2 outrage sexiste.

11 armes saisies

En parallèle, 43 infractions au code de la route ont été relevées à l’occasion de 15 opérations de contrôle routier.

Les services engagés ont aussi procédé à plusieurs saisies. Selon les services de l'État, "plus d’un 1,3 kg de drogues" ont été saisis, ainsi que 2 bombes lacrymogènes, 2 matraques et 7 couteaux.

L’opération a également visé des commerces dans le cadre de contrôles antifraude. Dix commerces ont été ciblés, ce qui a conduit à 4 procédures pour travail dissimulé visant 7 personnes non déclarées.

La préfecture indique enfin que la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, "félicite l’ensemble des services engagés dans cette opération au service de la sécurité du quotidien des habitants de Lyon".