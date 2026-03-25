Sécurité

Pendant 5 jours, ce secteur du centre ville de Lyon était sous haute surveillance policière : des résultats significatifs

Pendant 5 jours, ce secteur du centre ville de Lyon était sous haute surveillance policière : des résultats significatifs
Pendant 5 jours, ce secteur du centre ville de Lyon était sous haute surveillance policière : des résultats significatifs - LyonMag

Contrôles, interpellations, verbalisations et saisies.

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opération de police

ville sécurité renforcée

9 commentaires
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Bravissimo le 25/03/2026 à 18:26

Formidable, à renouveler partout.
Mais les juges vont-ils appliquer la loi avec sévérité ?

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Jean Déduis le 25/03/2026 à 18:13
saco697 a écrit le 25/03/2026 à 17h02

surprenant qu on n ait pas verbalisé de vélos ou trottinettes sur les trottoirs !!! Doucet avait promis que tout serait orienté sur la défense des piétons les seuls écologistes qui n ont pas besoin de 2 roues électriques fabriqués en Chine par des gamins exploités et qui ensuite traversent le monde sur des portes containers navigants au pétrole lourd le plus polluant et qui terminent leur vie au bout de 6 mois faute de reparabilité … rien d ecolo dans les deux roues de bobos

que vous ne vous déplacez que pieds nus sur des chemins en terre bien de chez nous. Vous êtes un vrai écolo, prochaine étape : arriver à vous passer de votre téléphone !

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sansparler le 25/03/2026 à 18:07
Hino a écrit le 25/03/2026 à 17h47

Le problème de cette opération c’est qu’elle confirme la délinquance et la dangerosité des rues, à l’opposé de ce que martèlent les politiques de gauche, écrivent les journalistes et utilisent les juges pour donner une 17e chance à un récidiviste.

de la dangerosité de certains commentaires... À bas l'insécurité digitale !

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Jambe de bois le 25/03/2026 à 18:05

Il faut déployer des moyens hors du commun pour qu'UN quartier de Lyon redevienne vivable quelques jours.

Bon courage pour le reste de l'année.

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Jean Louis azergues69 le 25/03/2026 à 17:47

« En face de chez moi, une société d’ambulances aligne Ferrari, Aston Martin et Porsche… Franchement, ça interroge. À un moment, il faudrait peut-être regarder ce qu’il se passe réellement dans certaines structures. »

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Hino le 25/03/2026 à 17:47
Incroyable ! a écrit le 25/03/2026 à 17h10

Quand les policiers sortent des commissariats, la délinquance recule. Mais qui aurait pu prédire ?
Et si on faisait ça partout et tout le temps ?

Le problème de cette opération c’est qu’elle confirme la délinquance et la dangerosité des rues, à l’opposé de ce que martèlent les politiques de gauche, écrivent les journalistes et utilisent les juges pour donner une 17e chance à un récidiviste.

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Incroyable ! le 25/03/2026 à 17:10

Quand les policiers sortent des commissariats, la délinquance recule. Mais qui aurait pu prédire ?
Et si on faisait ça partout et tout le temps ?

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saco697 le 25/03/2026 à 17:02

surprenant qu on n ait pas verbalisé de vélos ou trottinettes sur les trottoirs !!! Doucet avait promis que tout serait orienté sur la défense des piétons les seuls écologistes qui n ont pas besoin de 2 roues électriques fabriqués en Chine par des gamins exploités et qui ensuite traversent le monde sur des portes containers navigants au pétrole lourd le plus polluant et qui terminent leur vie au bout de 6 mois faute de reparabilité … rien d ecolo dans les deux roues de bobos

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Bravo a eux le 25/03/2026 à 16:54

En liaison avec la préfecture et Monsieur Retailleau, la MSA (mutualité sociale agricole) contrôlait la qualité des choux fleurs et des navets dans le secteur du 2ème arrondissement.
Merci a eux.

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Ex Précisions le 25/03/2026 à 16:50

Bien, sauf qu'ils venaient d'où les effectifs de police ?
On a certainement déshabillé en policiers les villes autour pendant 5 jours...

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