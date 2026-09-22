Lyon : grève annoncée au service post-urgences d’Edouard-Herriot dès mercredi

La tension monte au service post-urgences de l’hôpital Edouard-Herriot.

Après avoir déclenché il y a quelques jours une "alerte danger grave et imminent", le syndicat FA-FPH Autonomes a désormais déposé un préavis de grève reconductible pour une durée d’un mois à compter de mercredi.

Au cœur des revendications : les effectifs. Selon le syndicat, le service a fonctionné en sous-effectif d’aides-soignants pendant 23 jours sur 30 au mois de septembre.

L’organisation syndicale dénonce un épuisement des équipes, et met également en cause l’absence de remplacements durant l’été ainsi qu’en septembre et octobre.

Des fermetures de lits réclamées en cas de sous-effectif

Les grévistes demandent notamment des "effectifs constants et adaptés à la charge de travail" ainsi que la fermeture de lits lorsque le nombre de soignants présents ne permet pas d’assurer le fonctionnement habituel du service.

Ils réclament également davantage de souplesse pour poser leurs congés annuels, une "équité de traitement" pour les personnels volants, l’attribution de la prime urgence et la création d’un poste infirmier consacré aux tâches techniques.

Des rassemblements étaient prévus mercredi devant l’entrée de l’hôpital, entre 10h et 11h.