Plusieurs manifestations de soignants ce mardi à Lyon

C'est en tout cas l'avis du syndicat EST (Ensemble, un Syndicat sur le Terrain) qui organise ce mardi une manifestation devant l'hôpital Edouard-Herriot du 3e arrondissement de Lyon.

Un rassemblement est prévu à 14h40 place d'Arsonval pour dénoncer "des réorganisations datant de 2010" qui ont conduit à une diminution progressive des effectifs jusqu'à ce qu'ils deviennent "insuffisants".

"Nous, soignants de l'hôpital Edouard-Herriot, à l'image de tous les soignants des Hospices Civiles de Lyon, et à l'image de tous les soignants du pays, ne pouvons plus tenir", poursuit le syndicat dans un communiqué.

L'objectif de cette manifestation : renforcer les effectifs et généraliser les primes à tous les soignants. Le fonctionnement de l'hôpital ne devrait pas être trop perturbé.

Un autre rassemblement est prévu à 14h rue du Lac, devant le siège de la Métropole de Lyon dans le 3e arrondissement. Ce sont cette fois-ci les syndicats CGT, SUD et CNT qui appellent les travailleurs des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux à manifester. Ils comptent réclamer une prime de 183 euros, des créations d'emplois et l'amélioration de leurs conditions de travail.

Le cortège s'élancera donc du quartier de la Part-Dieu pour rejoindre la place Guichard.