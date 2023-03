Rhône : des mesures pour lutter contre les sabotages d’infrastructures de télécommunications après des incendies volontaires

Face aux "dégradations et aux actes de malveillance contre les infrastructures de télécommunications", la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio a révélé ce mercredi matin la signature d’une convention "visant à renforcer la réponse des services de l’État contre ces attaques dans le département du Rhône".

Selon la préfecture, des "incendies, dégradations d’armoires de rue, de pylônes, d’antennes de téléphonie mobile ou arrachages de câbles" sont récurrents dans la région lyonnaise.

D’après nos informations, un incendie criminel sur une armoire électrique de Saint-Priest en février 2022 avait notamment privé environ 1000 foyers de fibre durant 10 jours. Du côté de Givors, une perquisition avait permis la découverte de bouteilles remplies d’essence et de mèches avant une attaque avortée contre un équipement de Bouygues Telecom. Toujours à Givors en 2022, une armoire de fibre avait de nouveau été incendiée. Une liste non exhaustive.

"Inscrite dans le cadre de la stratégie définie par le ministre de l’Intérieur, cette convention départementale associe les Procureurs de la République de Lyon et de Villefranche-sur-Saône, aux forces de sécurité intérieure et aux 4 grands opérateurs de télécommunications : Bouygues Télécom, Free Mobile et Orange, SFR-Altice", détaille la préfecture de région qui évoque une "coopération entre acteurs publics et privés renforcée dans une logique opérationnelle, qui permet de mieux prévenir ce type d’atteintes".

Concrètement, des points de contacts "uniques désignés au sein de la police et de la gendarmerie nationale permettent dès à présent d’améliorer, en amont et à titre préventif, la remontée et l’échange d’informations, ainsi que la détection des menaces » et de « renforcer et d’accélérer la réponse des forces de l’ordre en cas d’actes de malveillance ou de dégradations".

Enfin, Fabienne Buccio souhaite faciliter les dépôts de plainte et "la mise en place de procédures permettant la poursuite des auteurs", via la sensibilisation des exploitants en matière de préservation des lieux et indices en cas d’infraction.