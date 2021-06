Dysfonctionnement de la fibre optique : Saint-Priest et Meyzieu saisissent l'Etat

Les mairies de Saint-Priest et de Meyzieu ont donc décidé d'unir leurs forces pour saisir l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes) et le secrétaire d'Etat au Numérique. Pourtant, SFR avait signé un contrat avec l'Etat en 2013 et aurait dû finaliser l'installation de la fibre optique en 2017 dans 13 communes de l'agglomération, dont Meyzieu et Saint-Priest.

"Les dysfonctionnements s'accumulent ces dernières années et certains sont excédés", se sont insurgées les deux villes dans un communiqué commun. Pour les élus san-priods, ces problèmes pourraient être "liés au fait que SFR n'a pas forcément mis en cohérence le développement démographique récent et les infrastructures nécessaires pour accompagner cette évolution".

La situation est la même pour les Majolans. La municipalité avait même lancé une étude en 2020 pour sonder la satisfaction de ses habitants. Les résultats ont montré des zones clairement lésées et Christophe Quiniou, maire de Meyzieu, a donc saisi précocement l'ARCEP et créé un collectif d'habitants pour mettre la pression sur l'opérateur.

L'autorité de régulation juge également que "les problèmes de raccordement à la fibre sont inacceptables". Des défauts de qualité dans l'agglomération directement imputables à SFR, comme c'est le cas pour 20 à 30% des raccordements du territoire national.

Le but de cette union entre Meyzieu et Saint-Priest est de collecter le maximum de témoignages possible pour alourdir le dossier pris en charge par l'ARCEP. Les élus locaux espèrent également pouvoir rencontrer le Lyonnais Cédric O, secrétaire d'Etat au Numérique.