Près de Lyon : des moines intégristes arrêtés après des incendies d’antennes-relais 4G

Selon le Progrès qui révèle l’information ce lundi soir, les deux catholiques intégristes âgés de 39 et 40 ans avaient été interpellés mercredi dernier par les forces de l’ordre. Ils sont les principaux suspects de deux tentatives d’incendies d’antennes-relais 4G non loin de Tarare, à Saint-Forgeux et Ancy. C’est d’ailleurs la main dans le sac, sur la seconde commune, qu’ils ont été arrêtés.

Face aux gendarmes, ils ont reconnu les faits. Opposés à la modernité, ils ont estimé agir contre la nocivité produite par les ondes de ces antennes.

Avant d’être potentiellement mis en examen et jugés pour "destruction et tentative de destruction par moyen incendiaire et association de malfaiteurs", les deux moines ont donc été laissés libres. Les enquêteurs tentent de déterminer s’ils ont agit seuls ou bien si une opération de plus grande ampleur a pu être pilotée au couvent de Villié-Morgon.