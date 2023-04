Affrontements à Lyon ce lundi soir : des riverains évacués à cause des incendies, les pompiers visés par des mortiers

Pour rappel, un groupe d’opposants à la réforme des retraites a attaqué la mairie du secteur, un incendie a notamment été initié sur les marches du bâtiment dont les portes ont été fortement endommagées. Un autre feu a également été allumé devant un poste de police municipale rue Terme, où les sapeurs-pompiers ont été victimes de nombreux jets de projectiles mais aussi de tirs de mortiers d’artifices.

A quelques mètres, un énième départ d’incendie a été enregistré peu avant 22h au sous-sol d'un immeuble d'habitation situé à proximité immédiate du poste de police municipale pris pour cible. L’une de nos journalistes était présente dans le bâtiment. Elle et ses voisins ont été évacués en urgence par les secours qui ont réussi à éteindre le feu malgré le chaos qui régnait.

"On ne voyait plus rien dans l’immeuble, ce sont les sapeurs-pompiers qui sont venus nous chercher dans la cage d’escalier, c’était compliqué de respirer. Certains habitants ont été mis à l’abri dans un camion de pompier, d’autres dans un kebab qui a accepté de nous recevoir et de nous offrir à boire", confie notre journaliste qui a pu rentrer chez elle peu après minuit après des tests dans les appartements pour vérifier la qualité de l’air. Une équipe de GRDF était aussi sur place.

Au total, plusieurs dizaines de "mises à feux volontaires" ont été enregistrées par la préfecture du Rhône. Selon nos informations des voitures ont notamment été incendiées dans le 6e arrondissement, 4 véhicules ont été détruits. Des vitrines ont été cassées dans différents secteurs, des caméras dégradées mais aussi du mobilier urbain.

Aucune interpellation de casseur n’aurait été menée mais deux policiers ont été blessés. Les forces de l’ordre ont eux aussi été visés par de nombreux tirs de mortiers d’artifice, notamment dans le 6e arrondissement. Une banderole à l’avant du cortège sauvage avait annoncé que des émeutiers comptaient utiliser la poudre contre les agents puisqu’il était écrit "Gros mortiers sur les condés". Une action préméditée donc, vraisemblablement par plusieurs centaines de personnes qui composaient le cortège hostile.

Néanmoins, un individu qui circulait à scooter aurait tenté de forcer un barrage de police avant de chuter au sol. Il a ainsi été immobilisé au sol par les forces de l’ordre avant d’être maitrisé.

Dans un communiqué, la préfète du Rhône Fabienne Buccio "condamne fermement les événements de cette nuit" et "assure de son plein soutien les deux policiers blessés intervenus cette nuit pour mettre un terme aux dégradations de biens communs lors de cette manifestation sauvage". Des enquêtes devraient être ouverte pour tenter de retrouver les casseurs qui appartenaient à la mouvance d’extrême-gauche.

L.D. & J.D.

Le poste de police municipale du 1er arrondissement de #Lyon attaqué ce soir après l’allocution d’@EmmanuelMacron #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/2kkDq7iAWa — Lyon Mag (@lyonmag) April 17, 2023