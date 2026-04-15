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Villeurbanne : encore un feu volontaire déclenché devant un appartement en pleine nuit

Villeurbanne : encore un feu volontaire déclenché devant un appartement en pleine nuit
Villeurbanne : encore un feu volontaire déclenché devant un appartement en pleine nuit - LyonMag

Un nouvel épisode inquiétant dans l’agglomération lyonnaise.

Dans la nuit de ce mardi 14 à ce mercredi 15 avril, un incendie d'origine volontaire s’est déclaré dans les parties communes d’un immeuble situé à Villeurbanne, dans le quartier des Gratte-Ciel.

Il était environ minuit lorsque le feu a été allumé devant la porte d’un appartement, au deuxième étage d’un bâtiment de la rue du Docteur-Ollier. À l’intérieur du logement se trouvaient une femme ainsi que trois mineur, précise le Progrès.

L’intervention rapide des secours a permis de maîtriser le sinistre sans difficulté majeure. Aucun blessé n’a été signalé et les dégâts restent limités. Les occupants de l’immeuble n’ont pas eu besoin d’être évacués.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier le ou les auteurs de cet acte volontaire et de comprendre leurs motivations.

Toutefois, cet acte intervient dans un contexte marqué par plusieurs incendies similaires ces dernières semaines dans la métropole. Samedi dernier déjà, un départ de feu avait été provoqué dans un immeuble du 7e arrondissement de Lyon après l’utilisation de liquide inflammable.

Par ailleurs, une série d’incendies visant des halls d’immeubles avait récemment été revendiquée par un groupe se faisant appeler “Jefe Mafia”, avant que l'homicide du chef présumé de cette organisation début mars ne mette un terme à cette vague d'attaque.

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villeurbanne

incendie volontaire

10 commentaires
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J6 le 15/04/2026 à 17:11
maxPTT a écrit le 15/04/2026 à 16h24

Parce que vous pensez qu'avoir voté différent il y'a 4 semaines aurait empêché cet acte ?

De toute façon on s'est auto accordé le droit à l'auto défense et à l'auto justice (avec la peine capitale). Un conseil : tenez-vous à carreaux les gaucho

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maxPTT le 15/04/2026 à 16:24
Les habitants doivent être contents a écrit le 15/04/2026 à 14h14

Contents d'avoir voté pour LFI dans plusieurs grosses communes de l'agglo.

L'insécurité étant tout sauf la priorité de ce parti, voire constituant un clientélisme électoral, un jour même ces attaques par feu de porte d'appartement vont conduire ces électeurs à potentiellement décéder dans un incendie géant d'immeuble...

J'habiterais là-dedans, je serais de moins en moins serein.

Parce que vous pensez qu'avoir voté différent il y'a 4 semaines aurait empêché cet acte ?

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Les habitants doivent être contents le 15/04/2026 à 14:14

Contents d'avoir voté pour LFI dans plusieurs grosses communes de l'agglo.

L'insécurité étant tout sauf la priorité de ce parti, voire constituant un clientélisme électoral, un jour même ces attaques par feu de porte d'appartement vont conduire ces électeurs à potentiellement décéder dans un incendie géant d'immeuble...

J'habiterais là-dedans, je serais de moins en moins serein.

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Chris6969699 le 15/04/2026 à 13:46
Que ça vous plaise ou pas... a écrit le 15/04/2026 à 12h30

...il faut des caméras, et une vraie justice

Pas pour un sentiment d'incendie volontaire... Il vaut mieux dépenser des fonds publics dans des pistes cyclables non ?

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Tranlake le 15/04/2026 à 13:45

Encore une idée chaotique du réseau LFI

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Wp le 15/04/2026 à 13:35

On remercie badinter encore et encore

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mais dites moi le 15/04/2026 à 13:31

Il y avait longtemps qu'il ne s'était rien passé à Villeurbanne ? oh si au moins une semaine !

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Solidarité 69 le 15/04/2026 à 13:07

La nouvelle France by LFI.

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Que ça vous plaise ou pas... le 15/04/2026 à 12:30

...il faut des caméras, et une vraie justice

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dette de jeu le 15/04/2026 à 12:15

dette d honneur...

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