Villeurbanne : encore un feu volontaire déclenché devant un appartement en pleine nuit

Dans la nuit de ce mardi 14 à ce mercredi 15 avril, un incendie d'origine volontaire s’est déclaré dans les parties communes d’un immeuble situé à Villeurbanne, dans le quartier des Gratte-Ciel.

Il était environ minuit lorsque le feu a été allumé devant la porte d’un appartement, au deuxième étage d’un bâtiment de la rue du Docteur-Ollier. À l’intérieur du logement se trouvaient une femme ainsi que trois mineur, précise le Progrès.

L’intervention rapide des secours a permis de maîtriser le sinistre sans difficulté majeure. Aucun blessé n’a été signalé et les dégâts restent limités. Les occupants de l’immeuble n’ont pas eu besoin d’être évacués.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier le ou les auteurs de cet acte volontaire et de comprendre leurs motivations.

Toutefois, cet acte intervient dans un contexte marqué par plusieurs incendies similaires ces dernières semaines dans la métropole. Samedi dernier déjà, un départ de feu avait été provoqué dans un immeuble du 7e arrondissement de Lyon après l’utilisation de liquide inflammable.

Par ailleurs, une série d’incendies visant des halls d’immeubles avait récemment été revendiquée par un groupe se faisant appeler “Jefe Mafia”, avant que l'homicide du chef présumé de cette organisation début mars ne mette un terme à cette vague d'attaque.