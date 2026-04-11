Exécution du chef présumé de la Jefe Mafia à Lyon : l'étau se resserre, des suspects identifiés

En quelques semaines, une organisation inconnue – la Jeje Mafia - a tenté d’imposer son nom dans l’agglomération lyonnaise à coups d’attaques spectaculaires, de vidéos virales et d’intimidations assumées. Jusqu’à l’enlèvement et l’exécution de son chef présumé, dans un scénario d’une violence rare. Récit d’une affaire qui illustre l’escalade des méthodes dans le narcobanditisme.



C’est un nom qui n’évoquait rien, ou presque, il y a encore quelques mois. Et pourtant, en l’espace de quelques jours, il s’est imposé dans l’actualité lyonnaise avec fracas : la Jefe Mafia.

Ce type d’appellation n’est pas anodin. Il s’inscrit dans une tendance déjà observée ailleurs en Europe. Aux Pays-Bas, d’abord, avec la redoutée Mocro Maffia. Dans le sud de la France ensuite, avec la DZ Mafia à Marseille. Des groupes structurés, violents, qui n’hésitent plus à revendiquer leurs actions, parfois en les mettant en scène.

Avec la Jefe Mafia, une nouvelle génération semble vouloir s’imposer par la terreur, en s’appuyant davantage sur les codes des réseaux sociaux et d’une culture de fiction que sur ceux du grand banditisme traditionnel.

Tout commence à la mi-février. Dans plusieurs communes de la métropole lyonnaise, des attaques nocturnes se multiplient. Lyon 8e arrondissement, Décines-Charpieu, Saint-Fons : à chaque fois, le même mode opératoire. Des individus cagoulés, vêtus de noir, s’approchent d’habitations en pleine nuit. Ils aspergent les façades d’essence, puis y mettent le feu. Les scènes sont filmées. Diffusées ensuite sur Snapchat.

Sur ces images, la violence est froide, méthodique. Aucun mot inutile. Juste des gestes précis, rapides, et une volonté manifeste de documenter l’action. Comme pour envoyer un message.

Le 14 février, vers 0h25, une première attaque est recensée dans le 8e arrondissement de Lyon. Deux jours plus tard, le 16 février, un nouvel épisode survient à Décines-Charpieu, cette fois accompagné de tirs. Puis le 20 février, à Saint-Fons, vers 4h20 du matin, une troisième action est diffusée.

À chaque fois, la signature est la même. Et très vite, un nom apparaît : Jefe Mafia. Dans une vidéo, un individu ouvre le feu avec une arme automatique sur la porte d’un appartement. Le message qui accompagne la séquence revendique explicitement l’attaque. Une mention évoque même une "deuxième attaque en 30 minutes" et met en garde contre toute circulation dans un secteur précis. Le ton est clair : il s’agit d’intimidations ciblées, probablement liées à des rivalités dans le trafic de stupéfiants.

La surenchère : tirs en pleine ville

Le 27 février, un nouveau seuil est franchi. Dans le 3e arrondissement, à proximité de la Part-Dieu, une quinzaine de détonations résonnent en pleine nuit. Deux restaurants, situés à l’angle des rues Antoine-Charial et Turbil, sont pris pour cibles. Les façades sont criblées d’impacts. Selon les premiers éléments, une arme de type Kalachnikov aurait été utilisée. Le ou les tireurs, dont l’un aurait pris la fuite en trottinette électrique, disparaissent avant l’arrivée des forces de l’ordre. Aucun blessé n’est à déplorer, mais le choc est réel.

Là encore, une vidéo circule rapidement. Elle montre les tirs. Elle est attribuée à la Jefe Mafia qui revendique cette attaque. On y distingue également plusieurs inscriptions mentionnant des noms, présentés comme ceux de supposés « indicateurs de la police », ainsi qu’une menace explicite visant l’un d’eux : "Tu es le prochain".

Ce qui frappe les enquêteurs comme les observateurs, c’est cette volonté constante de mise en scène. Les auteurs ne cherchent pas à se cacher. Au contraire. Ils filment, diffusent, revendiquent. Un phénomène encore inédit à Lyon à cette échelle.

Puis vient la nuit du 2 au 3 mars. Un message anonyme est envoyé à 2h19 du matin à notre rédaction. Un texte brut, sans détour : "2 bàstos dans la tête sur Villeurbanne. L’unique chef et createur de la JEFE MAFIA exécuter 1h avant le rompt du jeun. Son nom Jessim L. Vidéo a l appui. Faite en bon usage. (sic)". Quelques heures plus tard, nous apprenons qu’un corps est bel et bien découvert à Sérézin-du-Rhône (sud de Lyon). La victime est un homme de 26 ans, connu des services de police : Jessim L.

Très vite, un lien est envisagé entre ce meurtre et les événements récents. Le message anonyme, envoyé en amont, intrigue. S’agit-il d’un simple informateur ? D’un participant ? D’un individu incarcéré cherchant à contre-attaquer ?

Pour les enquêteurs, comme pour les journalistes, ce "corbeau" devient un élément central d’une affaire déjà hors norme.

Une traque d’une rare violence

Au fil des heures, le scénario de la mort de Jessim L. se précise. Et il est d’une brutalité saisissante. Le 2 mars, en fin de journée, le jeune homme se trouve dans le secteur de Perrache. Il fait de l’autostop, probablement pour se déplacer discrètement, cherchant à fuir rapidement le secteur. Un automobiliste s’arrête et le prend en charge. Mais le trajet vire rapidement au cauchemar. Un autre véhicule percute volontairement la voiture sur la M7, à hauteur de Saint-Fons. Les assaillants sont manifestement déterminés.

La violence de l’impact est telle que le véhicule transportant Jessim L. se retourne et s’immobilise sur son flanc gauche, rendant toute fuite impossible.

Jessim L. prend la fuite à pied. Il choisit de se jeter du pont, préférant une chute de plusieurs mètres sous l’ouvrage plutôt que de tomber entre les mains de ses poursuivants, comme s’il savait déjà le sort qui lui serait réservé. Une infirmière, témoin de la scène, lui porte secours. Le répit est de courte durée. Les poursuivants arrivent, s’en prennent à la témoin, puis enlèvent le jeune homme. Quelques heures plus tard, son corps est retrouvé calciné.

Comme pour les attaques précédentes, la violence ne s’arrête pas à l’acte lui-même. Elle est filmée. Ainsi, dans la nuit suivant l’assassinat, le même "corbeau" adresse de nouveau à la rédaction plusieurs vidéos, toujours à 2h19 du matin, montrant le calvaire qu’a subi Jessim L. Ces vidéos, qui ont brièvement circulé sur certains réseaux sociaux, montrent le corps de la victime, son visage tuméfié, puis son corps brûlé. D’autres images, cette fois provenant de témoins, captent l’enlèvement sur la M7.

Le commando, composé d’au moins quatre individus, semble de son côté avoir méthodiquement documenté chaque étape des dernières heures de vie de Jessim L., jusqu’à son exécution.

L’objectif est clair : marquer les esprits. Envoyer un message. Tout comme le faisait le présumé chef de la Jefe Mafia. Dans le milieu du trafic de stupéfiants, cette pratique est clairement nouvelle : une génération émergente choisit de se filmer pour exposer publiquement sa force. Une manière d’affirmer sa domination et d’intimider ses rivaux, mais qui, dans ce cas précis, semble s’être retournée contre son instigateur.

Une organisation éphémère

Ironie tragique : la Jefe Mafia n’aura existé que quelques semaines sous les projecteurs. Inconnue des services de police avant son apparition sur les réseaux sociaux, elle a tenté de s'imposer en revendiquant des actions violentes, ciblant des logements et des établissements liés de près ou de loin, selon toute vraisemblance, au trafic de stupéfiants. Mais cette tentative de montée en puissance fulgurante a peut-être précipité sa chute.

Selon nos informations, le groupe aurait attiré l’attention - et la colère - d’acteurs déjà bien implantés dans le milieu. L’exécution de son chef présumé pourrait ainsi s’inscrire dans une logique de représailles. Une vengeance à la fois terrible, mais aussi méthodique et spectaculaire, à la hauteur des provocations initiales.

Aujourd’hui, l’enquête se poursuit. Aucune interpellation n’a été officiellement annoncée. Le parquet de Lyon reste discret, indiquant simplement que les investigations sont en cours. Toujours selon nos informations, plusieurs suspects auraient néanmoins été identifiés.

Les vidéos diffusées en ligne, bien que choquantes, pourraient constituer des éléments précieux pour les enquêteurs. Elles permettent de retracer une partie des faits, d’identifier des silhouettes, des véhicules, des modes opératoires.

Au-delà de cette affaire, un constat s’impose : les codes du narcobanditisme évoluent. La violence n’est plus seulement un outil. Elle devient un spectacle. Un moyen de communication.

La Jefe Mafia, en quelques semaines, en a offert une démonstration brutale. Une organisation surgie de nulle part, qui revendique, filme, diffuse… avant d’être elle-même anéantie dans une spirale de représailles. Une séquence digne d’une série, mais bien réelle. Et qui pourrait n’être que le symptôme d’un phénomène plus large, appelé à se reproduire.