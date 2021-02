Lyon : des rassemblements importants autour d'un verre devant les bars et restaurants rue Mercière

Pour ce premier week-end des vacances, l’affluence en Presqu’île avait retrouvé ses marques pré-Covid. Et notamment rue Mercière, qui, toujours privée de ses bars et de ses restaurants, avait préparé une surprise pour toutes les personnes qui déambulaient en son sein. Des verres sont servis sur le pas des établissements de la célèbre artère du 2e arrondissement. Et d’importants rassemblements se sont automatiquement formés, y compris dans les rues adjacentes. Il s'agit notamment de jeunes, exaspérés par l’absence totale de moments à partager de ce type depuis l’été dernier.

La scène n'a toutefois pas plu au maire du 2e, Pierre Oliver, que nous avons croisé sur place. L'élu LR nous a fait part de son intention de prévenir le préfet, compte-tenu du manque de respect des gestes barrières.