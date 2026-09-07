Faits Divers

Vaulx-en-Velin : après un accident, les policiers font une découverte inattendue dans l'appartement du suspect

Ajouter Lyon Mag en tant que source préférée
Vaulx-en-Velin : après un accident, les policiers font une découverte inattendue dans l'appartement du suspect
Vaulx-en-Velin : après un accident, les policiers font une découverte inattendue dans l'appartement du suspect

Un accident survenu week-end à Vaulx-en-Velin a pris une tournure inattendue.

 

Dimanche 6 septembre, vers 19 heures, les policiers sont intervenus pour un accident rue d’Artik, dans le secteur de la Grappinière.

Sur place, un homme aurait outragé les agents avant de prendre la fuite. Les policiers seraient parvenus à l’identifier. Il serait déjà très connu des services judiciaires.

Du cannabis et une arme

Les recherches ont ensuite conduit les forces de l’ordre au domicile du suspect, rue Roger Henry, toujours à Vaulx-en-Velin. Selon une source proche du dossier citée par nos confrères du Progrès, les policiers y auraient été accueillis par le frère du fugitif, âgé d’une trentaine d’années.

La fouille du logement par les effectifs du Groupe de sécurité de proximité (GSP) aurait permis de découvrir une pièce contenant des produits stupéfiants. Le bilan provisoire fait état d’un peu plus de 4 kilos de résine de cannabis, de plus de 9 000 euros en espèces et d’une arme de poing.

Le frère du suspect a été interpellé. Quant à l’homme recherché après l’accident, il était toujours en fuite ce lundi 7 septembre au matin. Les recherches se poursuivent.

0 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 07/09/2026 à 13:56

Un logement classique au Vaulx, rien d'exceptionnel...
C'est s'il n'avaient rien trouvé qu'il y aurait un problème ;-)

Signaler Répondre
avatar
Je me trompe ou pas ? le 07/09/2026 à 13:49

Sans lire l’article , j’ose parier que la découverte inattendue n’est pas un stock d’ouvrages éducatifs .

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.