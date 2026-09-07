Dimanche 6 septembre, vers 19 heures, les policiers sont intervenus pour un accident rue d’Artik, dans le secteur de la Grappinière.

Sur place, un homme aurait outragé les agents avant de prendre la fuite. Les policiers seraient parvenus à l’identifier. Il serait déjà très connu des services judiciaires.

Du cannabis et une arme

Les recherches ont ensuite conduit les forces de l’ordre au domicile du suspect, rue Roger Henry, toujours à Vaulx-en-Velin. Selon une source proche du dossier citée par nos confrères du Progrès, les policiers y auraient été accueillis par le frère du fugitif, âgé d’une trentaine d’années.

La fouille du logement par les effectifs du Groupe de sécurité de proximité (GSP) aurait permis de découvrir une pièce contenant des produits stupéfiants. Le bilan provisoire fait état d’un peu plus de 4 kilos de résine de cannabis, de plus de 9 000 euros en espèces et d’une arme de poing.

Le frère du suspect a été interpellé. Quant à l’homme recherché après l’accident, il était toujours en fuite ce lundi 7 septembre au matin. Les recherches se poursuivent.