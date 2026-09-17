Pour les étudiants qui souhaitent préparer un diplôme, construire rapidement leur expérience, apprendre un métier et se donner davantage de chances lors de leur recherche d'emploi, l'alternance peut être un véritable tremplin. Mais encore faut-il choisir une formation adaptée et trouver la bonne entreprise d'accueil.





L'alternance facilite l'entrée dans la vie active

Sur le papier, un diplôme permet de justifier des connaissances et des compétences. Mais lorsqu'une entreprise recrute un jeune diplômé, elle peut également chercher à savoir s'il connaît déjà les réalités du monde professionnel.

C'est justement là que l'alternance fait la différence.

En partageant son temps entre l'école et l'entreprise, l'étudiant ne se contente pas d'apprendre des notions théoriques. Il les met directement en pratique et acquiert progressivement de l'expérience dans son futur domaine d'activité.

Travail en équipe, organisation, autonomie, relation avec les clients ou les collaborateurs, utilisation des outils professionnels… autant de compétences qui peuvent ensuite être valorisées sur un CV.





Un premier emploi peut commencer… pendant les études

L'un des principaux avantages de l'apprentissage est justement de ne pas attendre la fin de ses études pour découvrir le monde du travail.

Au fil des mois, l'étudiant construit une première expérience professionnelle et peut également commencer à développer son réseau. Une connaissance de l'entreprise, des métiers et de ses propres compétences qui peut s'avérer précieuse au moment de chercher un emploi.

Et après l'obtention du diplôme, deux possibilités restent ouvertes : poursuivre ses études pour se spécialiser ou entrer directement dans la vie active, selon son projet.

L'apprentissage permet donc de garder cette liberté tout en disposant déjà d'une expérience professionnelle concrète.





Encore faut-il trouver la bonne entreprise

Pour les futurs alternants, une question revient souvent : comment trouver une entreprise d'accueil ?

C'est une étape essentielle du parcours, qui peut sembler complexe lorsqu'on ne sait pas par où commencer. Identifier les entreprises qui recrutent, préparer son CV, envoyer des candidatures, réussir ses entretiens… la recherche demande du temps et de la méthode.

C'est pourquoi l'accompagnement proposé par l'établissement de formation est essentiel.

À Villeurbanne, l'école AVENIRSUP, établissement d'EFASUP (CFA), accompagne les étudiants dans leur recherche d'entreprise d'accueil et assure un suivi tout au long de leur parcours.





AVENIRSUP : se former tout en construisant son expérience

Spécialisée dans les formations de niveau Bac+2 et Bac+3, AVENIRSUP propose plusieurs parcours permettant aux étudiants de préparer leur projet professionnel dans des secteurs variés.

Les BTS sont proposés uniquement en alternance : Gestion des Transports et de la Logistique Associée (GTLA), Gestion de la PME (GPME), Support à l'Action Managériale (SAM), Management Commercial Opérationnel (MCO), Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC), Assurance et Collaborateur Juridique Notarial (CJN), anciennement BTS Notariat.

L'établissement propose également un Titre RNCP Assistant Juridique de niveau Bac+2, ainsi que des Bachelors et Titres RNCP de niveau Bac+3 dans les domaines des Ressources Humaines, du Commerce, de la Banque et de l'Assurance, accessibles en alternance ou en formation initiale selon la formation choisie.





Un accompagnement qui ne s'arrête pas à la recherche d'une entreprise

Choisir l'apprentissage, c'est aussi choisir un établissement capable d'accompagner l'étudiant dans les différentes étapes de son parcours.

Chez AVENIRSUP, l'accompagnement commence avec la recherche d'une entreprise d'accueil. L'objectif est d'aider les étudiants dans leurs démarches et de les accompagner dans la construction de leur projet professionnel.

Une fois l'apprentissage commencé, le suivi se poursuit pendant la formation afin de maintenir le lien entre l'étudiant, l'école et l'entreprise.

Une façon de ne pas laisser l'étudiant seul face aux enjeux de son parcours et de faire de l'apprentissage une véritable expérience de formation professionnelle.





L'alternance, une voie qui peut aussi accompagner une nouvelle orientation

L'apprentissage ne concerne pas uniquement les étudiants qui poursuivent leur parcours dans la continuité de leurs études. Il peut également s'inscrire dans un projet de réorientation, de reprise d'études ou de reconversion professionnelle.

Pour une personne qui souhaite changer de secteur, reprendre une formation après une interruption ou donner une nouvelle direction à son parcours, l'apprentissage permet de retrouver un cadre de formation tout en découvrant concrètement un nouvel environnement professionnel.

Cette combinaison entre apprentissage et expérience en entreprise peut ainsi permettre de construire progressivement de nouvelles compétences et de préparer un projet professionnel différent.





80 % de réussite : un indicateur à prendre en compte

Au moment de choisir son établissement, le contenu de la formation et les débouchés ne sont pas les seuls critères à regarder. Les résultats obtenus par les étudiants peuvent également donner un premier éclairage.

AVENIRSUP affiche ainsi un taux global de réussite de 80 %.

Un indicateur qui vient compléter les différents éléments à prendre en compte avant de choisir sa formation et son établissement.





Et si votre future formation se trouvait à Villeurbanne ?

Pour les étudiants de Lyon et de la métropole, AVENIRSUP est installé à Villeurbanne, dans le quartier des Gratte-Ciel.

L'établissement est accessible en métro A et tramway T6, arrêt Gratte-Ciel, ce qui permet de rejoindre facilement l'école depuis Lyon et les communes environnantes.

Si votre objectif est de poursuivre vos études, de vous réorienter, de reprendre une formation ou de développer une première expérience professionnelle, l'apprentissage peut donc constituer une piste particulièrement intéressante à explorer.

Et avec ses formations Bac+2 et Bac+3, son accompagnement dans la recherche d'entreprise et son suivi pendant la formation, AVENIRSUP propose justement un cadre pour transformer cette expérience en véritable tremplin vers l'emploi.





Vous souhaitez vous lancer dans l'alternance ?

Pour découvrir les formations proposées et déposer votre candidature, rendez-vous directement sur le site d'AVENIRSUP.

→ Déposer sa candidature auprès d'AVENIRSUP

Découvrez les formations proposées par AVENIRSUP

Vous souhaitez en savoir plus sur les formations proposées par AVENIRSUP ? Retrouvez ci-dessous le détail des différents cursus :

Bac+2

Assistant Juridique : https://avenirsup.com/formation-assistant-juridique-lyon/

: https://avenirsup.com/formation-assistant-juridique-lyon/ BTS Assurance : https://avenirsup.com/bts-assurance-lyon

: https://avenirsup.com/bts-assurance-lyon BTS CJN – Collaborateur Juriste Notarial : https://avenirsup.com/bts-cjn-lyon/

: https://avenirsup.com/bts-cjn-lyon/ BTS GTLA – Gestion des Transports et Logistique Associée : https://avenirsup.com/bts-gtla-lyon/

: https://avenirsup.com/bts-gtla-lyon/ BTS GPME – Gestion de la PME : https://avenirsup.com/bts-gpme-lyon/

: https://avenirsup.com/bts-gpme-lyon/ BTS SAM – Support à l’Action Managériale : https://avenirsup.com/bts-sam-lyon

: https://avenirsup.com/bts-sam-lyon BTS NDRC – Négociation et Digitalisation de la Relation Client : https://avenirsup.com/bts-ndrc-lyon

: https://avenirsup.com/bts-ndrc-lyon BTS MCO – Management Commercial Opérationnel : https://avenirsup.com/bts-mco-lyon

Bac+3

Bachelor Banque Assurance : https://avenirsup.com/bachelor-banque-assurance-lyon

: https://avenirsup.com/bachelor-banque-assurance-lyon Bachelor Développement Ressources Humaines : https://avenirsup.com/bachelor-rh-lyon-ressources-humaines

: https://avenirsup.com/bachelor-rh-lyon-ressources-humaines Bachelor Responsable Développement Commercial : https://avenirsup.com/bachelor-commerce-lyon

Toutes ces formations sont accessibles via Parcoursup selon les modalités propres à chaque cursus.