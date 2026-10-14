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Près de Lyon : ils utilisent du matériel volé chez les pompiers pour cambrioler une bijouterie, trois suspects arrêtés

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Près de Lyon : ils utilisent du matériel volé chez les pompiers pour cambrioler une bijouterie, trois suspects arrêtés

Un outil normalement destiné à sauver des vies, détourné pour commettre un cambriolage.

Vendredi 9 octobre, vers 5h45 du matin, trois individus ont tenté de pénétrer dans une bijouterie située à Champagne-au-Mont-d'Or, au nord de Lyon. Les suspects ont pris pour cible l'enseigne Tout l'or du mont Création. Mais leur tentative a échoué, le rideau métallique du commerce ayant résisté.

Rapidement mobilisés, les gendarmes de Limonest, épaulés par des équipages de la brigade anticriminalité (BAC) de Lyon et des militaires de Francheville et d'Irigny, sont parvenus à interpeller les trois suspects.

Deux d'entre eux ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de prendre la fuite à bord d'une Renault Clio, repérée circulant tous feux éteints à proximité du commerce. Le troisième a été appréhendé près de la bijouterie.

Volé dans une caserne du Rhône

Mais c'est surtout le matériel utilisé lors de cette tentative de cambriolage qui interpelle les enquêteurs. À proximité des lieux, les militaires ont retrouvé un vérin hydraulique de marque Holmatro, un équipement habituellement utilisé par les sapeurs-pompiers lors des opérations de désincarcération, notamment pour secourir les victimes d'accidents de la route.

Selon les précisions communiquées par la gendarmerie, cet outil avait été dérobé en septembre dans une caserne de pompiers du Rhône, celle de Tassin-la-Demi-Lune. Le matériel a depuis été restitué aux sapeurs-pompiers.

Condamné à de la prison ferme

Parmi les trois personnes interpellées figurent un majeur et deux mineurs. Le suspect majeur a été jugé en comparution immédiate lundi 12 octobre. Il a été condamné à 18 mois de prison, dont six mois assortis d'un sursis probatoire. Il a été incarcéré.

Les deux autres suspects, mineurs, ont été mis en examen et doivent être jugés d'ici la fin de l'année.

Cette affaire intervient dans un contexte préoccupant pour les sapeurs-pompiers du Rhône. Depuis le début du mois d'août, une dizaine de casernes ont été victimes de cambriolages dans le département, avec pour principale cible du matériel de désincarcération. Ces équipements, indispensables aux interventions d'urgence, sont ainsi détournés de leur fonction première pour servir à commettre des infractions. 

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cambriolage

vol pompier

6 commentaires
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Yoyé le 14/10/2026 à 18:32

On en a rien à faire de la marque du matériel, qu'on les empêche de nuire... en taule ou en oqtf,.... Matte de ces co....

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Yoyé le 14/10/2026 à 18:28

On en a rien à faire de la marque du matos, qu'on les foute en taule ou en OQTF, et BASTA !

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Approuvé le 14/10/2026 à 17:53
Kilkrev a écrit le 14/10/2026 à 16h32

Je leur souhaite d’avoir un grave accident de la route et leur survie qui dépende d’un matériel de désincarcération indisponible car volé par des sous m**des comme eux. C’est tout ce qu’ils méritent.

👏 Bonne approche.

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cocke en stock ! le 14/10/2026 à 17:37

Les pieds nickelés baisés par le matos qui résiste !

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Jérémy le 14/10/2026 à 17:03
Solidarité 69 a écrit le 14/10/2026 à 14h34

Ouf ! Le majeur conserve ses droits civiques, LFI est rassuré.

Pourquoi les juges ne privent pas ces crapules du droit de vote ?
L'autre condamné avec ses copains de prison vont pouvoir voter tranquille LFI en mai prochain.

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3 manifestants en moins le 14/10/2026 à 16:53

Mince ils ne vont pas pouvoir participer à la manif lycéenne de demain.

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Encore une fois le 14/10/2026 à 16:48

Les pieds nickelés font toujours honneur à leurs familles respectives .
Des têtes de gondoles.

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Kilkrev le 14/10/2026 à 16:32

Je leur souhaite d’avoir un grave accident de la route et leur survie qui dépende d’un matériel de désincarcération indisponible car volé par des sous m**des comme eux. C’est tout ce qu’ils méritent.

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pou les deux le 14/10/2026 à 15:53

Ils auront largement le temps de partir !

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1789 le 14/10/2026 à 15:36

Ils reviendront pour subir les gros yeux?

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1789 le 14/10/2026 à 15:32

Pas de traqueurs dans ces appareils coûteux?

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Gendarmerie d'Irigny le 14/10/2026 à 14:55

J'ai un gros doute sur les cow boys du coin

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Solidarité 69 le 14/10/2026 à 14:34

Ouf ! Le majeur conserve ses droits civiques, LFI est rassuré.

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