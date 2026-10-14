Vendredi 9 octobre, vers 5h45 du matin, trois individus ont tenté de pénétrer dans une bijouterie située à Champagne-au-Mont-d'Or, au nord de Lyon. Les suspects ont pris pour cible l'enseigne Tout l'or du mont Création. Mais leur tentative a échoué, le rideau métallique du commerce ayant résisté.

Rapidement mobilisés, les gendarmes de Limonest, épaulés par des équipages de la brigade anticriminalité (BAC) de Lyon et des militaires de Francheville et d'Irigny, sont parvenus à interpeller les trois suspects.

Deux d'entre eux ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de prendre la fuite à bord d'une Renault Clio, repérée circulant tous feux éteints à proximité du commerce. Le troisième a été appréhendé près de la bijouterie.

Volé dans une caserne du Rhône

Mais c'est surtout le matériel utilisé lors de cette tentative de cambriolage qui interpelle les enquêteurs. À proximité des lieux, les militaires ont retrouvé un vérin hydraulique de marque Holmatro, un équipement habituellement utilisé par les sapeurs-pompiers lors des opérations de désincarcération, notamment pour secourir les victimes d'accidents de la route.

Selon les précisions communiquées par la gendarmerie, cet outil avait été dérobé en septembre dans une caserne de pompiers du Rhône, celle de Tassin-la-Demi-Lune. Le matériel a depuis été restitué aux sapeurs-pompiers.

Condamné à de la prison ferme

Parmi les trois personnes interpellées figurent un majeur et deux mineurs. Le suspect majeur a été jugé en comparution immédiate lundi 12 octobre. Il a été condamné à 18 mois de prison, dont six mois assortis d'un sursis probatoire. Il a été incarcéré.

Les deux autres suspects, mineurs, ont été mis en examen et doivent être jugés d'ici la fin de l'année.

Cette affaire intervient dans un contexte préoccupant pour les sapeurs-pompiers du Rhône. Depuis le début du mois d'août, une dizaine de casernes ont été victimes de cambriolages dans le département, avec pour principale cible du matériel de désincarcération. Ces équipements, indispensables aux interventions d'urgence, sont ainsi détournés de leur fonction première pour servir à commettre des infractions.