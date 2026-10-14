Vendredi 9 octobre, vers 5h45 du matin, trois individus ont tenté de pénétrer dans une bijouterie située à Champagne-au-Mont-d'Or, au nord de Lyon. Les suspects ont pris pour cible l'enseigne Tout l'or du mont Création. Mais leur tentative a échoué, le rideau métallique du commerce ayant résisté.
Rapidement mobilisés, les gendarmes de Limonest, épaulés par des équipages de la brigade anticriminalité (BAC) de Lyon et des militaires de Francheville et d'Irigny, sont parvenus à interpeller les trois suspects.
Deux d'entre eux ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de prendre la fuite à bord d'une Renault Clio, repérée circulant tous feux éteints à proximité du commerce. Le troisième a été appréhendé près de la bijouterie.
Volé dans une caserne du Rhône
Mais c'est surtout le matériel utilisé lors de cette tentative de cambriolage qui interpelle les enquêteurs. À proximité des lieux, les militaires ont retrouvé un vérin hydraulique de marque Holmatro, un équipement habituellement utilisé par les sapeurs-pompiers lors des opérations de désincarcération, notamment pour secourir les victimes d'accidents de la route.
Selon les précisions communiquées par la gendarmerie, cet outil avait été dérobé en septembre dans une caserne de pompiers du Rhône, celle de Tassin-la-Demi-Lune. Le matériel a depuis été restitué aux sapeurs-pompiers.
Condamné à de la prison ferme
Parmi les trois personnes interpellées figurent un majeur et deux mineurs. Le suspect majeur a été jugé en comparution immédiate lundi 12 octobre. Il a été condamné à 18 mois de prison, dont six mois assortis d'un sursis probatoire. Il a été incarcéré.
Les deux autres suspects, mineurs, ont été mis en examen et doivent être jugés d'ici la fin de l'année.
Cette affaire intervient dans un contexte préoccupant pour les sapeurs-pompiers du Rhône. Depuis le début du mois d'août, une dizaine de casernes ont été victimes de cambriolages dans le département, avec pour principale cible du matériel de désincarcération. Ces équipements, indispensables aux interventions d'urgence, sont ainsi détournés de leur fonction première pour servir à commettre des infractions.
On en a rien à faire de la marque du matériel, qu'on les empêche de nuire... en taule ou en oqtf,.... Matte de ces co....Signaler Répondre
On en a rien à faire de la marque du matos, qu'on les foute en taule ou en OQTF, et BASTA !Signaler Répondre
👏 Bonne approche.Signaler Répondre
Les pieds nickelés baisés par le matos qui résiste !Signaler Répondre
Pourquoi les juges ne privent pas ces crapules du droit de vote ?Signaler Répondre
L'autre condamné avec ses copains de prison vont pouvoir voter tranquille LFI en mai prochain.
Mince ils ne vont pas pouvoir participer à la manif lycéenne de demain.Signaler Répondre
Les pieds nickelés font toujours honneur à leurs familles respectives .Signaler Répondre
Des têtes de gondoles.
Je leur souhaite d’avoir un grave accident de la route et leur survie qui dépende d’un matériel de désincarcération indisponible car volé par des sous m**des comme eux. C’est tout ce qu’ils méritent.Signaler Répondre
Ils auront largement le temps de partir !Signaler Répondre
Ils reviendront pour subir les gros yeux?Signaler Répondre
Pas de traqueurs dans ces appareils coûteux?Signaler Répondre
J'ai un gros doute sur les cow boys du coinSignaler Répondre
Ouf ! Le majeur conserve ses droits civiques, LFI est rassuré.Signaler Répondre