Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre, des individus se sont introduits par effraction dans le magasin Boulanger de Porte des Alpes, à Bron.
Pour pénétrer dans l'établissement, les cambrioleurs ont notamment forcé l'entrée principale, provoquant le déclenchement du système d'alarme. Le responsable du magasin, inauguré le 24 juin dernier, a découvert les dégâts dimanche.
Un important préjudice, une enquête ouverte
À l'intérieur, les malfaiteurs ont emporté plusieurs produits, principalement des articles susceptibles d'être rapidement revendus. Le montant exact du préjudice reste à déterminer, mais les dégradations sont importantes.Une plainte a été déposée auprès des services de police.
La Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) confirme qu'une enquête est en cours. Aucune interpellation n'avait été réalisée ce mardi.Conséquence de ce cambriolage, le magasin est resté fermé mardi matin afin de permettre l'évaluation des dégâts et la remise en sécurité des locaux, précise le Progrès.
Ce cambriolage intervient dans un contexte de violences et de pillages ayant touché plusieurs commerces de l'agglomération lyonnaise durant le week-end. Le magasin Boulanger des Cordeliers, dans le centre de Lyon, a lui aussi été pillé samedi 17 octobre.
Ils ont cambriolé ´BOULANGER ´ ? Ils auront le ´ PEN ´ ( pain ) à la présidentielle et l’addition de la dette 💸 publique à rembourser !Signaler Répondre
signalé au procureurSignaler Répondre
C'est surtout qu'il ne veut avoir affaire aux juges rouges qui défendent les voyous et qui punissent ceux qui se sont protégés ou leur commerce ces derniers temps.Signaler Répondre
Les juges sont trop peureux de se faire intimider et violenter par la racaille.
Ces mêmes juges ne veulent pas non plus surcharger des prisons qui sont occupés à plus de 100% alors que ce n'est pas leur boulot. et on sait que ça tiendrait largement les 300% d'occupation.
Alors que si on t'avais mis aux manettes a la place des incapables de l'ENA et de Polytechnique, il y a longtemps qu'on aurait colonisé Mars et qu'on aurait mis au point le moteur quantique fonctionnant a l'eau minérale..Signaler Répondre
T'es le meilleur, mon Jacky.
pour aider lfi achetezSignaler Répondre
il faut dire aussi!!! si a chaque sortie tu reviens à la maison avec un écran plat ?c'est bien mon ange!!!! rapporte un lave lingeSignaler Répondre
Tu vas rien faire du tout, poltron bardelliste..Signaler Répondre
Ton courage se limite a commenter ici anonymement pour défendre virtuellement les biens de Bernard Arnault ou de la famille Mulliez..
Mais tu ne franchiras jamais le pas d'aller te battre dans la rue pour protéger les biens des ultrariches, car si tu es suffisamment servile pour songer a le faire, tu es par contre bien trop couard pour passer a l'acte.
Ne soyez pas complices, n'achetez pas des produits volés, dénoncez les voyoux si vous avez un douteSignaler Répondre
Se défendre, et défendre nos biens, nos outils de travail, nos emploisSignaler Répondre
Sa solution, en l'absence d'autorité légale, les milices avec les gros risques que cela représente, surtout par les pillards, la racille ne va pas aimé,
Expultion manu militariet destitution de la nationalité française pour les bi, et expulsion manu militari
Evidemment suppression de toutes aides sociale pour ces racailles
Merci Son Excellence Monseigneur le Préfet pour les mesures de couvre feu à la presqu'île qui vont pénaliser tout le monde :Signaler Répondre
- alors même que les casseurs annoncent revenir en force tous les weekends à venir
- et que maintenant que la presqu'île a été vidée à sec, et bien ils vont... aller attaquer partout ailleurs dans les périmètres où il n'y a aucun couvre feu.
Encore un chouette technicien sorti de nos prestigieuses écoles d'administration.
Que nous sommes chanceux d'avoir autant de cerveaux à la préfecture du Rhône.