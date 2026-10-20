Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre, des individus se sont introduits par effraction dans le magasin Boulanger de Porte des Alpes, à Bron.

Pour pénétrer dans l'établissement, les cambrioleurs ont notamment forcé l'entrée principale, provoquant le déclenchement du système d'alarme. Le responsable du magasin, inauguré le 24 juin dernier, a découvert les dégâts dimanche.

Un important préjudice, une enquête ouverte

À l'intérieur, les malfaiteurs ont emporté plusieurs produits, principalement des articles susceptibles d'être rapidement revendus. Le montant exact du préjudice reste à déterminer, mais les dégradations sont importantes.Une plainte a été déposée auprès des services de police.

La Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) confirme qu'une enquête est en cours. Aucune interpellation n'avait été réalisée ce mardi.Conséquence de ce cambriolage, le magasin est resté fermé mardi matin afin de permettre l'évaluation des dégâts et la remise en sécurité des locaux, précise le Progrès.

Ce cambriolage intervient dans un contexte de violences et de pillages ayant touché plusieurs commerces de l'agglomération lyonnaise durant le week-end. Le magasin Boulanger des Cordeliers, dans le centre de Lyon, a lui aussi été pillé samedi 17 octobre.