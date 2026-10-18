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Lyon : les pillages se sont poursuivis la nuit et même dimanche matin, aucun commerce épargné en Presqu'île

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Lyon : les pillages se sont poursuivis la nuit et même dimanche matin, aucun commerce épargné en Presqu'île

Le bilan est tellement lourd qu'il faudra des semaines pour le réaliser. De samedi après-midi à dimanche matin, les pillages et les saccages de boutiques en Presqu'île ont été légion.

Il faut le voir pour le croire. Encore ce dimanche matin, aux alentours de 8h, alors que les équipes de la Métropole de Lyon sont sur le terrain pour nettoyer les rues de la Presqu'île, certains jeunes tentent encore leurs chances dans des boutiques restées éventrées toute la nuit.

Un équipage de la BAC a ainsi surpris quelques jeunes en train de piller un commerce du centre-ville.

Difficile d'imaginer qu'il pouvait rester quelque chose, tant des nuées d'individus ont opéré une véritable razzia de la rue Edouard-Herriot à la rue de la Ré, jusqu'aux Célestins, cassant les vitrines, s'introduisant dans les commerces, essentiellement de vêtements, et ressortant les bras chargés de butins.

A combien va s'élever le préjudice pour les commerçants aux finances déjà exsangues ? Entre la perte de marchandise, les dégâts à l'intérieur et sur les façades, et même parfois des départs d'incendie, il est à parier que beaucoup mettront définitivement la clé sous la porte, y compris des grandes chaînes qui pourraient redouter une répétition de ce genre de faits si le mouvement du 17 octobre venait à durer.

Tags :

17 octobre

Lyon

pillage

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Gabrielle Marie le 18/10/2026 à 12:00
Larmes du crocodile a écrit le 18/10/2026 à 09h01

Le départ de toutes ces boutiques ne dérangera personne. Les gens aisés commanderont leurs jouets qui brillent sur internet. De toute façon Doucet et ses tchums ont toujours été anticapitalistes. Un mal pour un bien dans leur système de valeurs.

En réponse à larmes du crocodile , vous semblez ignorer que les petites et moyennes entreprises sont les 1er pourvoyeurs d'emplois
Donc de revenus et les abrutis qui cassent , incendient et ces racailles à qui on n'a jamais spécifié qu'ils n'avaient pas que des droits mais aussi des devoirs envers le pays qui les a accueillis lorsque ces boutiques auront mis la clef sous la porte tous les avantages donnés à cette engeance va comprendre sa douleur plus de revenus plus de droits.

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Donc même quand les manifestants sont partis le 18/10/2026 à 11:58

Il ne reste plus assez de fdo pour cibler les pillards ?

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Gabrielle Marie le 18/10/2026 à 11:53
Fashion Hero a écrit le 18/10/2026 à 11h19

Oh Gaby ! Un peu de respecte envers vos semblables. Faites preuve de la charité.

Le Karma , toute action bonne ou mauvaise leur reviendra dans la figure et là ça va faire mal croyez moi.

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Collatérales le 18/10/2026 à 11:34

Bravo lfi leur rêvent est accompli,chaos, anarchie, pillage destruction tout leur programme politique en œuvre, avec leur électorat en action, j’ai découvert grâce à eux que Batman était rebeu, et qu’il fréquentait l’office du tourisme

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Fashion Hero le 18/10/2026 à 11:19
Gabrielle Marie a écrit le 18/10/2026 à 10h28

Pauvres minables ces émeutiers et racailles ainsi que LFI . Qu'ils aillent en enfer ces ordures

Oh Gaby ! Un peu de respecte envers vos semblables. Faites preuve de la charité.

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istuieud le 18/10/2026 à 11:17
Anti politique.. a écrit le 18/10/2026 à 10h53

Exactement des cons, mais nos politiques sont aussi responsables du désordre qu’ils ont créé sans écouter ni répondre aux revendications des étudiants, des enseignants, des professeurs ,des agriculteurs, des pompiers, des policiers, des travailleurs etc.. pourquoi ne pas anticiper avant de laisser la violence s’installer ? A croire qu’ils sont complices ou autistes..
les politiques dégoûtent aujourd’hui l’immense majorité des français !! Des millions de français ont une Haine viscérale contre les politiques qui dirigent ce pays sans son peuple !

Bravo je suis 100% daccord avec vous : Si l'état avait exaucé seulement quelques unes des revendications,il n'y aurait pas eu de manifestations donc pas de casseurs.Si ça pouvait leur servir de leçons mais non ils continueront a se moquer de nous et nous ignorer.

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Nimbus le 18/10/2026 à 11:07
hollywood a écrit le 18/10/2026 à 10h32

l’extrême gauche à la manœuvre et les pantins de LFI.

LFI n'a jamais gouverné, ne gouverne pas, et ne gouvernera jamais.
C'est merveilleux, plus les gouvernements sont à droite, plus la gauche est responsable des problèmes du pays.

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l'arabe uniquement le 18/10/2026 à 10:55
Vélotafeur a écrit le 18/10/2026 à 10h25

Pas même une librairie ? Elles m'epaterons toujours ces chances pour la France.

Ils savent pas lire 😉

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un président nul le 18/10/2026 à 10:54
FCLYON6 a écrit le 18/10/2026 à 10h43

c’était à prévoir où est l’armée où sont les canons à eaux ???

L'armée est au moyen orient! Tu écoutes pas les infos?🤣🤣🤣

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Anti politique.. le 18/10/2026 à 10:53
hollywood a écrit le 18/10/2026 à 10h32

l’extrême gauche à la manœuvre et les pantins de LFI.

Exactement des cons, mais nos politiques sont aussi responsables du désordre qu’ils ont créé sans écouter ni répondre aux revendications des étudiants, des enseignants, des professeurs ,des agriculteurs, des pompiers, des policiers, des travailleurs etc.. pourquoi ne pas anticiper avant de laisser la violence s’installer ? A croire qu’ils sont complices ou autistes..
les politiques dégoûtent aujourd’hui l’immense majorité des français !! Des millions de français ont une Haine viscérale contre les politiques qui dirigent ce pays sans son peuple !

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Faconde le 18/10/2026 à 10:46
hollywood a écrit le 18/10/2026 à 10h32

l’extrême gauche à la manœuvre et les pantins de LFI.

Tu fabule, c'est le résultat des années de délaissement de la société par tes amis macronistes.

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FCLYON6 le 18/10/2026 à 10:43

c’était à prévoir où est l’armée où sont les canons à eaux ???

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JB le 18/10/2026 à 10:42

Merci aux voyous des cités, qui sont venus piller le centre ville. Grâce à vous, on ne parlera plus de mes messages antisémites, et dans 6 mois, je serai le 1er ministre de la France.

Je remercie également, les gauchistes de LFI, pour avoir attisé les braises avant cette manifestation. Grâce à vous, toutes les conditions étaient réunies pour que des mairies soient brûlées, des bâtiments publics détruits.

Et, bien évidemment, je ne peux pas oublier de remercier M Macron, pour avoir désavoué sa police, à quelques jours de cette manifestation.

Je vivais une situation très difficile, et vous tous, vous me donnez l’opportunité de m’en sortir, très facilement. Finalement, j’ai bien fait de mentir et de tenir tête aux preuves évidentes.

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hollywood le 18/10/2026 à 10:32

l’extrême gauche à la manœuvre et les pantins de LFI.

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Belle France vue d'ailleurs le 18/10/2026 à 10:32

Les racailles,masqués,gantés,avec l'ultra gauchiste LFI,s'en sont données à coeur joie .44 % des jeunes ,voteraient merlenchon en 2027 !Qu'ont ils réellement ces jeunes dans leur tête ?

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Gabrielle Marie le 18/10/2026 à 10:28

Pauvres minables ces émeutiers et racailles ainsi que LFI . Qu'ils aillent en enfer ces ordures

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Vélotafeur le 18/10/2026 à 10:25

Pas même une librairie ? Elles m'epaterons toujours ces chances pour la France.

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saco697 le 18/10/2026 à 10:23

mais l’ombriere de Doucet n’a rien eut … visiblement les consignes de la mairie LFI/les VERTS à été respectée … pour les commerçants et les monuments historiques de Lyon c’est pas grave

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Morientes69 le 18/10/2026 à 10:19

Pendant ce temps là où est Macron ?
Doucet se planque comme la police municipale…
dès lundi les juges vont libérer les rares attrapés et on pourra récidiver à la première occasion.
La France et les francais sont en danger

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Lyonnais pour toujours résistante.... le 18/10/2026 à 10:16

Doucet ne sait il pas que l on ne s attable pas avec le diable meme avec une grande cuillère.....!!
Il s est allié avec LFI, et nous avons le résultat..
Honte et demission....
Courage a nos commerçants qui font battre le coeur de notre ville, vrais lyonnais 🩷🩷🩷
Et encore merci aux FDO pour leur courage et dévouement 👏👏

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saco697 le 18/10/2026 à 10:15

pendant ce temps Doucet dormait tranquillement à son domicile entouré de caméra payées par les lyonnais mais pour les caméra du centre ville et leur connection à la préfecture et à la police nationale les commerçants peuvent attendre … car lui il a toujours soutenu les milices violentes et les casseurs pilleurs. Rappelez vous qu’il manifestait contre la dissolution de la « nouvelle garde » les mêmes que ceux qui sont dans les rang des black blocs … et lors des dernières scènes de pillage durant son mandat précédent il avait gardé la police municipale autour de lui à la mairie … Sa politique de soixante huitard attardé « il est interdit d’interdire » ça mène à ça !!! pas pour rien qu’il a du faire alliance avec LFI il est minoritaire à Lyon et c’est bien pour ça qu’il se gave avec 300% d’augmentation de ses frais de bouche car il sait bien que ça ne va pas durer pour lui

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Chris25 le 18/10/2026 à 10:11

Bienvenue dans la nouvelle France...

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opale000 le 18/10/2026 à 10:07

Un chaos indescriptible en France ce 17 octobre 26 qui est le résultat d un Etat faible qui manque de courage et ne tire pas les leçons du passé. Des moyens plus importants auraient dû etre déployés (appui militaire / canons a eau /Etat de siege...) car la police ne peut plus faire face seule face a une marée humaine enragée qui saccage tout et vole le bien d autrui. Le laxisme et la bienveillance a outrance de notre justice et de nos dirigeants sont les obstacles à la paix dans une France retrouvee ....

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Demandez a ceux qui savent vraiment.... le 18/10/2026 à 10:04

Oh Paris, arrêtez de demander au maire son avis, il est l allié passif des casseurs.
Tournez vous vers l'opposition a la mairie ou a la métropole, vous aurez la réalité du terrain......

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Ff le 18/10/2026 à 09:51

Si on laisse faire ....ca veux dire que l'état est fini???
Ou est l armé.....

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Bellota le 18/10/2026 à 09:43

On constate
On commente
Et on reste les bras ballants ?
Ce sont donc des lycéens qui revendiquent ?
Ce sont des petits anges frustrés ?
Beaucoup n’avaient que la haine de la France à la bouche
Certains algériens ou leurs descendants revendiquaient l’anniversaire du 17 octobre de je ne sais quelle année (1963 ?) pour déclarer : la France nous a tout pris donc on va tout lui reprendre ? C’est Teboune qui leur a lavé le cerveau ?
Si on ne réagit pas MAINTENANT, notre pays est foutu

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Toujours remonter a la source.... le 18/10/2026 à 09:41

Les mortiers, véhicules, déplacements des émeutiers équipements qui ont servis au pillage ont été financés comment ? Comme toujours suivre l argent, le nerf de la guerre....

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saco697 le 18/10/2026 à 09:38

rien de surprenant avec le maire qui à toujours soutenu les milices d’extrême gauche, rappelez vous à manifesté plusieurs fois pour soutenir « la nouvelle garde » la milice au gant coqués les « amis » de Melenchon et ceux que les équipes de Doucet appelaient « les partenaires privilégiés de la mairie » dissoutes par le ministre de l’intérieur … ce sont les mêmes violents qu’on retrouve dans les Blacks blocs et autres casseurs pilleurs voleurs omet incendiaires… Doucet les a toujours soutenu… il doit rendre des comptes sur ses liens avec ces groupuscules violents pour lesquels il manifesteait encore son soutient il y a quelques mois et qui ont mis Lyona à sac

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Vitrié 69 le 18/10/2026 à 09:37

Tous les dégâts refusés par les assurances finissent par être payé par nos impôts, renseignez vous, vitrié voilà un métier d'avenir en France.

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Saviem69 le 18/10/2026 à 09:33

tout mon soutien aux commerçants victimes des casseurs merci monsieur le maire pour la protection de la ville en terme de sécurité. au lieu de balancer de l'argent par les fenêtres ,il l'aurait fallu équiper la ville de caméra de protection.

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Bref le 18/10/2026 à 09:27

A c'est sûr que la, le coup de la vie et l'essence vont être moins chère avec ces actions pacifistes 🤡

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Un par un le 18/10/2026 à 09:25

Il faut aller les chercher un par un et faire payer leurs parents et si ce n’est pas possible, on envoie aussi les parents en prison! Soyons très fermes! Nous ne pouvons pas nous laisser submerger par cette violence incontrôlable! Envoyons l’armée dans chaque cite et faisons enfin le ménage! Il faut aussi mettre LFI devant sa responsabilité! Et les faire juger pour appel à l’insurrection et aux émeutes urbaines! Sinon le chaos va être terrible!

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Mits le 18/10/2026 à 09:23

Je suis atterrée! Ca me rappelle les propos d’une certaine personne rapportés par LyonMag : “ On est chez nous on fait ce qu’on veut”. Bah oui pourquoi se gêner tant qu’on est peinard! Pourquoi les FDO ont elles eu l’ordre de ne rien faire?! Pour éviter les émeutes peut être?!! Quand je pense à ce qu’ont subi les lycéens en manifestation!! Pas de mots pour dire mon écœurement pour nos politiques quels qu’ils soient

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Le monde voit, le monde sait. le 18/10/2026 à 09:22

Razzia c'est le bon terme:

Dérivé de l'arabe classique "ghazw" qui signifie incursion, raid ou expédition guerrière.

Tout le monde a vu, il y a qu'a gauchiasseland qu'on refuse de voir.

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Bad pitre le 18/10/2026 à 09:21

Allez les castors continuez de voter socialo macronard

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Autocat le 18/10/2026 à 09:19

Comment ne pas les aimer.

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maarrianne le 18/10/2026 à 09:19

Et surtout pas d'amalgame en rapport avec le protif type des pilleurs....

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Oui mais on est sauvés le 18/10/2026 à 09:18

Les politiques de tous les bords ont "déploré", "fustigé" et "condamné". Avec ça, les casseurs se sont fait dessus.
Saluons aussi leur connaissance du terrain car personne n'aurait imaginer une telle violence, quelle surprise, hein ?

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pie69 le 18/10/2026 à 09:17

Impressionnant ! Résultat d’une France devenue sans justice punitive et attisée par des groupes LFI, CGT, Socialistes voir même écologistes ! Incompréhensible que certains français votent encore pour eux …

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Solidarité 69 le 18/10/2026 à 09:16

Tout le monde sait.

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foxy69 le 18/10/2026 à 09:16

et pendant que la France est à feu et à sang,Monsieur Macron est à un concert de Céline Dion.
Consternant.

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ezName le 18/10/2026 à 09:16

Ca sert à quoi de payer les gens pour nettoyer et réparer étant donné que dans 6mois ça va être la même et que le pb de fond des barbares haïssant la France n’est pas reglé ?

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Difficulté sémantique le 18/10/2026 à 09:11

Depuis hier soir, personne ne nomme réellement ce que tout le monde a pourtant constaté de manière très évidente. A partir de là, il devient très difficile de traiter efficacement le problème. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde.

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jjt le 18/10/2026 à 09:10

il y a eu beaucoup d'interpellation d'après le journal j'espère qu'on les fera payer les dégâts et qu'on ne les laissera partir qu'avec un rappel à l'ordre c'est trop grave il faut faire respecter les règles on a le droit de manifester mais tout casser non

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Constreio le 18/10/2026 à 09:09

La plupart des ces casseurs sont d’origine étrangère, anti France alors que notre leur donne tout C’est honteux et ignoble d’agir ainsi au prétexte d’une manif du pouvoir d’achat, lycée etc..

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simplementcitoyen le 18/10/2026 à 09:07

LFI a bien travaillé avec les nombreux casses actionné par les jeunes des quartiers en survêtement voici un exemple de l'éventuel gouvernance de l’extrême gauche.

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Chance pour la France le 18/10/2026 à 09:05

"Les jeunes des quartiers" on raté le denier métro ? Fallait bien qu'ils s'occupent en Presqu'île ces "petits anges".

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Ex Précisions le 18/10/2026 à 09:03

Les commerces du centre ville vont passer un mauvais Noël, les restaurateurs aussi.
Merci LFI !

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Antifa siamo tutti le 18/10/2026 à 09:03

Les fachos ont encore une fois détruit le centre ville, pour tenter vainement de faire porter la responsabilité du chaos sur la belle et énergique jeunesse créolisée de la FRANCE.

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Larmes du crocodile le 18/10/2026 à 09:01

Le départ de toutes ces boutiques ne dérangera personne. Les gens aisés commanderont leurs jouets qui brillent sur internet. De toute façon Doucet et ses tchums ont toujours été anticapitalistes. Un mal pour un bien dans leur système de valeurs.

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