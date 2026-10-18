Lyon : les pillages se sont poursuivis la nuit et même dimanche matin, aucun commerce épargné en Presqu'île

Il faut le voir pour le croire. Encore ce dimanche matin, aux alentours de 8h, alors que les équipes de la Métropole de Lyon sont sur le terrain pour nettoyer les rues de la Presqu'île, certains jeunes tentent encore leurs chances dans des boutiques restées éventrées toute la nuit.
Le nettoyage débute à Lyon ce dimanche matin. Les stigmates des violences du 17 octobre sont partout https://t.co/c1n8zcxS5g— Lyon Mag (@lyonmag) October 18, 2026
Un équipage de la BAC a ainsi surpris quelques jeunes en train de piller un commerce du centre-ville.
Un équipage de la BAC, interpelle des jeunes qui tentaient encore de piller à Lyon ce dimanche matin en Presqu’île https://t.co/BGCwJJ6Ckh— Lyon Mag (@lyonmag) October 18, 2026
Difficile d'imaginer qu'il pouvait rester quelque chose, tant des nuées d'individus ont opéré une véritable razzia de la rue Edouard-Herriot à la rue de la Ré, jusqu'aux Célestins, cassant les vitrines, s'introduisant dans les commerces, essentiellement de vêtements, et ressortant les bras chargés de butins.
Les pillages se sont poursuivis toute la nuit dans le centre-ville de Lyon, y compris dans des boutiques qui n’avaient pas encore été saccagées https://t.co/FvM4tJ8OQ0— Lyon Mag (@lyonmag) October 18, 2026
A combien va s'élever le préjudice pour les commerçants aux finances déjà exsangues ? Entre la perte de marchandise, les dégâts à l'intérieur et sur les façades, et même parfois des départs d'incendie, il est à parier que beaucoup mettront définitivement la clé sous la porte, y compris des grandes chaînes qui pourraient redouter une répétition de ce genre de faits si le mouvement du 17 octobre venait à durer.
En réponse à larmes du crocodile , vous semblez ignorer que les petites et moyennes entreprises sont les 1er pourvoyeurs d'emploisSignaler Répondre
Donc de revenus et les abrutis qui cassent , incendient et ces racailles à qui on n'a jamais spécifié qu'ils n'avaient pas que des droits mais aussi des devoirs envers le pays qui les a accueillis lorsque ces boutiques auront mis la clef sous la porte tous les avantages donnés à cette engeance va comprendre sa douleur plus de revenus plus de droits.
Il ne reste plus assez de fdo pour cibler les pillards ?Signaler Répondre
Le Karma , toute action bonne ou mauvaise leur reviendra dans la figure et là ça va faire mal croyez moi.Signaler Répondre
Bravo lfi leur rêvent est accompli,chaos, anarchie, pillage destruction tout leur programme politique en œuvre, avec leur électorat en action, j’ai découvert grâce à eux que Batman était rebeu, et qu’il fréquentait l’office du tourismeSignaler Répondre
Oh Gaby ! Un peu de respecte envers vos semblables. Faites preuve de la charité.Signaler Répondre
Bravo je suis 100% daccord avec vous : Si l'état avait exaucé seulement quelques unes des revendications,il n'y aurait pas eu de manifestations donc pas de casseurs.Si ça pouvait leur servir de leçons mais non ils continueront a se moquer de nous et nous ignorer.Signaler Répondre
LFI n'a jamais gouverné, ne gouverne pas, et ne gouvernera jamais.Signaler Répondre
C'est merveilleux, plus les gouvernements sont à droite, plus la gauche est responsable des problèmes du pays.
Ils savent pas lire 😉Signaler Répondre
L'armée est au moyen orient! Tu écoutes pas les infos?🤣🤣🤣Signaler Répondre
Exactement des cons, mais nos politiques sont aussi responsables du désordre qu’ils ont créé sans écouter ni répondre aux revendications des étudiants, des enseignants, des professeurs ,des agriculteurs, des pompiers, des policiers, des travailleurs etc.. pourquoi ne pas anticiper avant de laisser la violence s’installer ? A croire qu’ils sont complices ou autistes..Signaler Répondre
les politiques dégoûtent aujourd’hui l’immense majorité des français !! Des millions de français ont une Haine viscérale contre les politiques qui dirigent ce pays sans son peuple !
Tu fabule, c'est le résultat des années de délaissement de la société par tes amis macronistes.Signaler Répondre
c’était à prévoir où est l’armée où sont les canons à eaux ???Signaler Répondre
Merci aux voyous des cités, qui sont venus piller le centre ville. Grâce à vous, on ne parlera plus de mes messages antisémites, et dans 6 mois, je serai le 1er ministre de la France.Signaler Répondre
Je remercie également, les gauchistes de LFI, pour avoir attisé les braises avant cette manifestation. Grâce à vous, toutes les conditions étaient réunies pour que des mairies soient brûlées, des bâtiments publics détruits.
Et, bien évidemment, je ne peux pas oublier de remercier M Macron, pour avoir désavoué sa police, à quelques jours de cette manifestation.
Je vivais une situation très difficile, et vous tous, vous me donnez l’opportunité de m’en sortir, très facilement. Finalement, j’ai bien fait de mentir et de tenir tête aux preuves évidentes.
l’extrême gauche à la manœuvre et les pantins de LFI.Signaler Répondre
Les racailles,masqués,gantés,avec l'ultra gauchiste LFI,s'en sont données à coeur joie .44 % des jeunes ,voteraient merlenchon en 2027 !Qu'ont ils réellement ces jeunes dans leur tête ?Signaler Répondre
Pauvres minables ces émeutiers et racailles ainsi que LFI . Qu'ils aillent en enfer ces orduresSignaler Répondre
Pas même une librairie ? Elles m'epaterons toujours ces chances pour la France.Signaler Répondre
mais l’ombriere de Doucet n’a rien eut … visiblement les consignes de la mairie LFI/les VERTS à été respectée … pour les commerçants et les monuments historiques de Lyon c’est pas graveSignaler Répondre
Pendant ce temps là où est Macron ?Signaler Répondre
Doucet se planque comme la police municipale…
dès lundi les juges vont libérer les rares attrapés et on pourra récidiver à la première occasion.
La France et les francais sont en danger
Doucet ne sait il pas que l on ne s attable pas avec le diable meme avec une grande cuillère.....!!Signaler Répondre
Il s est allié avec LFI, et nous avons le résultat..
Honte et demission....
Courage a nos commerçants qui font battre le coeur de notre ville, vrais lyonnais 🩷🩷🩷
Et encore merci aux FDO pour leur courage et dévouement 👏👏
pendant ce temps Doucet dormait tranquillement à son domicile entouré de caméra payées par les lyonnais mais pour les caméra du centre ville et leur connection à la préfecture et à la police nationale les commerçants peuvent attendre … car lui il a toujours soutenu les milices violentes et les casseurs pilleurs. Rappelez vous qu’il manifestait contre la dissolution de la « nouvelle garde » les mêmes que ceux qui sont dans les rang des black blocs … et lors des dernières scènes de pillage durant son mandat précédent il avait gardé la police municipale autour de lui à la mairie … Sa politique de soixante huitard attardé « il est interdit d’interdire » ça mène à ça !!! pas pour rien qu’il a du faire alliance avec LFI il est minoritaire à Lyon et c’est bien pour ça qu’il se gave avec 300% d’augmentation de ses frais de bouche car il sait bien que ça ne va pas durer pour luiSignaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France...Signaler Répondre
Un chaos indescriptible en France ce 17 octobre 26 qui est le résultat d un Etat faible qui manque de courage et ne tire pas les leçons du passé. Des moyens plus importants auraient dû etre déployés (appui militaire / canons a eau /Etat de siege...) car la police ne peut plus faire face seule face a une marée humaine enragée qui saccage tout et vole le bien d autrui. Le laxisme et la bienveillance a outrance de notre justice et de nos dirigeants sont les obstacles à la paix dans une France retrouvee ....Signaler Répondre
Oh Paris, arrêtez de demander au maire son avis, il est l allié passif des casseurs.Signaler Répondre
Tournez vous vers l'opposition a la mairie ou a la métropole, vous aurez la réalité du terrain......
Si on laisse faire ....ca veux dire que l'état est fini???Signaler Répondre
Ou est l armé.....
On constateSignaler Répondre
On commente
Et on reste les bras ballants ?
Ce sont donc des lycéens qui revendiquent ?
Ce sont des petits anges frustrés ?
Beaucoup n’avaient que la haine de la France à la bouche
Certains algériens ou leurs descendants revendiquaient l’anniversaire du 17 octobre de je ne sais quelle année (1963 ?) pour déclarer : la France nous a tout pris donc on va tout lui reprendre ? C’est Teboune qui leur a lavé le cerveau ?
Si on ne réagit pas MAINTENANT, notre pays est foutu
Les mortiers, véhicules, déplacements des émeutiers équipements qui ont servis au pillage ont été financés comment ? Comme toujours suivre l argent, le nerf de la guerre....Signaler Répondre
rien de surprenant avec le maire qui à toujours soutenu les milices d’extrême gauche, rappelez vous à manifesté plusieurs fois pour soutenir « la nouvelle garde » la milice au gant coqués les « amis » de Melenchon et ceux que les équipes de Doucet appelaient « les partenaires privilégiés de la mairie » dissoutes par le ministre de l’intérieur … ce sont les mêmes violents qu’on retrouve dans les Blacks blocs et autres casseurs pilleurs voleurs omet incendiaires… Doucet les a toujours soutenu… il doit rendre des comptes sur ses liens avec ces groupuscules violents pour lesquels il manifesteait encore son soutient il y a quelques mois et qui ont mis Lyona à sacSignaler Répondre
Tous les dégâts refusés par les assurances finissent par être payé par nos impôts, renseignez vous, vitrié voilà un métier d'avenir en France.Signaler Répondre
tout mon soutien aux commerçants victimes des casseurs merci monsieur le maire pour la protection de la ville en terme de sécurité. au lieu de balancer de l'argent par les fenêtres ,il l'aurait fallu équiper la ville de caméra de protection.Signaler Répondre
A c'est sûr que la, le coup de la vie et l'essence vont être moins chère avec ces actions pacifistes 🤡Signaler Répondre
Il faut aller les chercher un par un et faire payer leurs parents et si ce n’est pas possible, on envoie aussi les parents en prison! Soyons très fermes! Nous ne pouvons pas nous laisser submerger par cette violence incontrôlable! Envoyons l’armée dans chaque cite et faisons enfin le ménage! Il faut aussi mettre LFI devant sa responsabilité! Et les faire juger pour appel à l’insurrection et aux émeutes urbaines! Sinon le chaos va être terrible!Signaler Répondre
Je suis atterrée! Ca me rappelle les propos d’une certaine personne rapportés par LyonMag : “ On est chez nous on fait ce qu’on veut”. Bah oui pourquoi se gêner tant qu’on est peinard! Pourquoi les FDO ont elles eu l’ordre de ne rien faire?! Pour éviter les émeutes peut être?!! Quand je pense à ce qu’ont subi les lycéens en manifestation!! Pas de mots pour dire mon écœurement pour nos politiques quels qu’ils soientSignaler Répondre
Razzia c'est le bon terme:Signaler Répondre
Dérivé de l'arabe classique "ghazw" qui signifie incursion, raid ou expédition guerrière.
Tout le monde a vu, il y a qu'a gauchiasseland qu'on refuse de voir.
Allez les castors continuez de voter socialo macronardSignaler Répondre
Comment ne pas les aimer.Signaler Répondre
Et surtout pas d'amalgame en rapport avec le protif type des pilleurs....Signaler Répondre
Les politiques de tous les bords ont "déploré", "fustigé" et "condamné". Avec ça, les casseurs se sont fait dessus.Signaler Répondre
Saluons aussi leur connaissance du terrain car personne n'aurait imaginer une telle violence, quelle surprise, hein ?
Impressionnant ! Résultat d’une France devenue sans justice punitive et attisée par des groupes LFI, CGT, Socialistes voir même écologistes ! Incompréhensible que certains français votent encore pour eux …Signaler Répondre
Tout le monde sait.Signaler Répondre
et pendant que la France est à feu et à sang,Monsieur Macron est à un concert de Céline Dion.Signaler Répondre
Consternant.
Ca sert à quoi de payer les gens pour nettoyer et réparer étant donné que dans 6mois ça va être la même et que le pb de fond des barbares haïssant la France n’est pas reglé ?Signaler Répondre
Depuis hier soir, personne ne nomme réellement ce que tout le monde a pourtant constaté de manière très évidente. A partir de là, il devient très difficile de traiter efficacement le problème. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde.Signaler Répondre
il y a eu beaucoup d'interpellation d'après le journal j'espère qu'on les fera payer les dégâts et qu'on ne les laissera partir qu'avec un rappel à l'ordre c'est trop grave il faut faire respecter les règles on a le droit de manifester mais tout casser nonSignaler Répondre
La plupart des ces casseurs sont d’origine étrangère, anti France alors que notre leur donne tout C’est honteux et ignoble d’agir ainsi au prétexte d’une manif du pouvoir d’achat, lycée etc..Signaler Répondre
LFI a bien travaillé avec les nombreux casses actionné par les jeunes des quartiers en survêtement voici un exemple de l'éventuel gouvernance de l’extrême gauche.Signaler Répondre
"Les jeunes des quartiers" on raté le denier métro ? Fallait bien qu'ils s'occupent en Presqu'île ces "petits anges".Signaler Répondre
Les commerces du centre ville vont passer un mauvais Noël, les restaurateurs aussi.Signaler Répondre
Merci LFI !
Les fachos ont encore une fois détruit le centre ville, pour tenter vainement de faire porter la responsabilité du chaos sur la belle et énergique jeunesse créolisée de la FRANCE.Signaler Répondre
Le départ de toutes ces boutiques ne dérangera personne. Les gens aisés commanderont leurs jouets qui brillent sur internet. De toute façon Doucet et ses tchums ont toujours été anticapitalistes. Un mal pour un bien dans leur système de valeurs.Signaler Répondre