Lyon : les pillages se sont poursuivis la nuit et même dimanche matin, aucun commerce épargné en Presqu'île

Il faut le voir pour le croire. Encore ce dimanche matin, aux alentours de 8h, alors que les équipes de la Métropole de Lyon sont sur le terrain pour nettoyer les rues de la Presqu'île, certains jeunes tentent encore leurs chances dans des boutiques restées éventrées toute la nuit.

Le nettoyage débute à Lyon ce dimanche matin. Les stigmates des violences du 17 octobre sont partout https://t.co/c1n8zcxS5g — Lyon Mag (@lyonmag) October 18, 2026

Un équipage de la BAC a ainsi surpris quelques jeunes en train de piller un commerce du centre-ville.

Un équipage de la BAC, interpelle des jeunes qui tentaient encore de piller à Lyon ce dimanche matin en Presqu’île https://t.co/BGCwJJ6Ckh — Lyon Mag (@lyonmag) October 18, 2026

Difficile d'imaginer qu'il pouvait rester quelque chose, tant des nuées d'individus ont opéré une véritable razzia de la rue Edouard-Herriot à la rue de la Ré, jusqu'aux Célestins, cassant les vitrines, s'introduisant dans les commerces, essentiellement de vêtements, et ressortant les bras chargés de butins.

Les pillages se sont poursuivis toute la nuit dans le centre-ville de Lyon, y compris dans des boutiques qui n’avaient pas encore été saccagées https://t.co/FvM4tJ8OQ0 — Lyon Mag (@lyonmag) October 18, 2026

A combien va s'élever le préjudice pour les commerçants aux finances déjà exsangues ? Entre la perte de marchandise, les dégâts à l'intérieur et sur les façades, et même parfois des départs d'incendie, il est à parier que beaucoup mettront définitivement la clé sous la porte, y compris des grandes chaînes qui pourraient redouter une répétition de ce genre de faits si le mouvement du 17 octobre venait à durer.