Après les pillages à Lyon, la Région débloque 15 millions d'euros pour protéger les commerces

Après les violences survenues samedi 17 octobre, notamment à Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ce mercredi la mobilisation de 15 millions d'euros pour aider les commerçants à sécuriser leurs établissements.

Selon les chiffres communiqués par la collectivité, près de 1 500 commerces ont été saccagés en France lors de cette seule journée, dont 500 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Face à cette situation, le président de la Région, Fabrice Pannekoucke, et son conseiller spécial, Laurent Wauquiez, ont décidé de mettre en place un fonds d'urgence destiné aux commerçants et artisans des secteurs touchés.

Jusqu'à 5 000 euros d'aide par commerce

Concrètement, ce dispositif permettra de financer 50 % des dépenses éligibles, dans la limite de 5 000 euros par établissement. Les commerçants pourront notamment investir dans des rideaux métalliques, des vitrages renforcés, des systèmes de vidéoprotection ou encore des générateurs de brouillard opacifiant.

L'aide sera accessible dès ce vendredi 23 octobre sur le site de la Région. Les équipements achetés depuis le lundi 19 octobre pourront également être pris en compte. La collectivité promet une instruction simplifiée des dossiers et le versement des premières aides sous quelques jours.

"Notre objectif est clair : apporter une réponse immédiate aux commerçants et artisans victimes ou exposés à ces actes de malveillance", explique Fabrice Pannekoucke.

Anticiper les violences

De son côté, Laurent Wauquiez insiste sur la nécessité de renforcer durablement la sécurité des établissements.

"Il ne faut pas seulement de réparer après les violences, mais de leur donner les moyens d’anticiper et de se protéger", souligne le député de la Haute-Loire.

La Région précise également que les communes, métropoles et autres collectivités concernées pourront compléter cette aide financière.

Enfin, Fabrice Pannekoucke appelle à une réponse judiciaire ferme contre les auteurs des dégradations."Ils doivent être identifiés et condamnés avec la plus grande fermeté", affirme le président de la Région.