17 octobre à Lyon : des pillages et des saccages en pagaille, une journée noire pour le commerce

Une fois la vitre ou la porte brisée, c'en était fini pour la boutique. A de multiples endroits en Presqu'île ce samedi après-midi, des individus ont profité de la confusion pour s'attaquer aux commerces et les piller.

Ce fut ainsi le cas des boutiques outlet au pied du Sofitel Bellecour, lui aussi saccagé.

Mais aussi et surtout des boutiques de la rue Président Edouard-Herriot et des environs comme Louis Vuitton, The North Face ou Jott.

Faute de CRS dans le secteur, les images de jeunes individus sortant les bras chargés de vêtements ont pu être captées par nos reporters.

Le Monop' de la place Antonin-Poncet a également été pillé, malgré les tentatives répétées des forces de l'ordre de disperser les voleurs à l'aide de gaz lacrymogène.

Pillage du Monop’ Bellecour, les forces de l’ordre tentent de les disperser https://t.co/u5EShAVMaZ — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Scènes de pillage en centre-ville de Lyon. Ici, la boutique The North Face rue Édouard Herriot https://t.co/I6yazMHI16 — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Pourtant, les commerçants avaient anticipé la casse en protégeant leurs vitrines et en baissant le rideau pour l'après-midi. Une consigne surtout appliquée rue de la République, et peu rue Edouard-Herriot, où se sont finalement concentrés les pilleurs.