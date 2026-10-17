17 octobre à Lyon : des pillages et des saccages en pagaille, une journée noire pour le commerce

Une fois la vitre ou la porte brisée, c'en était fini pour la boutique. A de multiples endroits en Presqu'île ce samedi après-midi, des individus ont profité de la confusion pour s'attaquer aux commerces et les piller.
Ce fut ainsi le cas des boutiques outlet au pied du Sofitel Bellecour, lui aussi saccagé.
Mais aussi et surtout des boutiques de la rue Président Edouard-Herriot et des environs comme Louis Vuitton, The North Face ou Jott.
Faute de CRS dans le secteur, les images de jeunes individus sortant les bras chargés de vêtements ont pu être captées par nos reporters.
Le Monop' de la place Antonin-Poncet a également été pillé, malgré les tentatives répétées des forces de l'ordre de disperser les voleurs à l'aide de gaz lacrymogène.
Pillage du Monop’ Bellecour, les forces de l’ordre tentent de les disperser https://t.co/u5EShAVMaZ— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
Scènes de pillage en centre-ville de Lyon. Ici, la boutique The North Face rue Édouard Herriot https://t.co/I6yazMHI16— Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026
@lyonmag69 Les saccages et pillages de boutiques s’intensifient à Lyon en marge de la manif du 17 octobre #lyon #17octobre ♬ Raven Protocol - Dusty Landers
Pourtant, les commerçants avaient anticipé la casse en protégeant leurs vitrines et en baissant le rideau pour l'après-midi. Une consigne surtout appliquée rue de la République, et peu rue Edouard-Herriot, où se sont finalement concentrés les pilleurs.
Vive Greta !Signaler Répondre
Sauvons la planète et déconstruisons ces commerces écocides !
Bien sur que non,ils ont choisi le chaos!Signaler Répondre
la guerre est déclarée….Signaler Répondre
oui ils ont des kalach dont ils ne savent pas se servir pour régler leurs comptes,alors quelques tireurs d'élite.....Signaler Répondre
Melencon, ou la France IdioteSignaler Répondre
la ville apaisé par sa politique comme le déclarait Doucet il y a peu … lui qui à toujours milité pour les milices violentes d’extrême gauche qui se retrouvent dans les rangs des blacks blocs, les fameux « partenaires privilégiés pour lutter contre la droite » comme le déclarait son équipe municipale alors que Doucet militait activement contre la dissolution de «la nouvelle garde » la milice violente de Melenchon masquée aux gants coqués largement mise en cause dans différentes opérations et agressions violentes le maire devra s’expliquer sur ses liaisons avec ces mouvements violents d’extrême gaucheSignaler Répondre
Ça tourne toujours mal pour les révolutionaires de pacotille....Signaler Répondre
Qui pillent les commerces !Signaler Répondre
Jean Luc est un érudit et il sait que la passé de la vieille france rance est à vomir : Une Nouvelle france est bien née aujourd'hui et tu vas enfin pouvoir gouter au plaisir d'une Vraie Gauche !Signaler Répondre
Mélenchon président dès demain !
Rien de bien surprenant pour un pays en voie de tiers-mondisation comme la FranceSignaler Répondre
Quand des arrestations préventives ?? avant ces manifs beaucoup sont identifiésSignaler Répondre
Images dignes de bon pays en voie de développement ou carrement sous développés.Signaler Répondre
Mais bon vu ce qu'on a accueillis en France au fil des décennies qu'on héberge une armée de barbares chez nous n'étonnera personne non?
Puis on entend LFI sur les violences policières et même notre Président.
ok donc on interdit à la Police d'agir mais alors il faut autoriser le simple citoyen a posséder et à utiliser les moyens de sa défense personnelle et celle de sa famille.
Il y a police car elle a autorité pour agir et défendre le bien commun et le citoyen. Si on la bloque il faut donc réouvrir les vannes de l'autodéfense et donc assumer ce qui se passera après.
Il faut être logique non ?
Mais bon vu la montage d'armes lourdes dans les "quartiers" on part déjà avec des longueurs de retard.
Non, jlm est le seul à se réjouir du chaos, qu'il cherche pour prendre le pouvoir.Signaler Répondre
Eh bien, l'histoire nous apprend que les révolutionnaires ont fini à la guillotine.
Et que du chaos naîtra une dictature car Mr jlm n'a pas les forces de l'ordre de son côté.
Les chaos du Che en Amérique du Sud ont fini ainsi par des dictatures, le temps de purger toutes ces pensées radicales de gauche.
Un pays qui ne connaît pas son passé n'a pas de futur.
W Churchil
Arrêtez tout! On l a trouvé notre champion 🤣🤣🤣un pur produit LFI, il fait de la peine quand même, restons humain....mais il est trop drôle.....Signaler Répondre
Le 29 mai 2005, les Français ont rejeté par référendum le traité établissant une Constitution pour l'Europe (TCE). On voit comme leur choix a été respecté!Signaler Répondre
On ne peut pas le dire ce ne serait pas politiquement correct !Signaler Répondre
On a vraiment une belle jeunesse en France ! Vous ne trouvez pas ? ? ? c'est rassurant pour l'avenir !Signaler Répondre
Je suis pas du genre à m énervé mais il y a une seul chose à demander en voyant les images c est que ce gouvernement doit démissionner sur le champs et les fameuses oppositions devraient appeler c est scandaleux qu ils partent tous Macronistes en premier inadmissibleSignaler Répondre
Macron va être obligé de respecter la démocratie et de nommer Jean Luc à l'Elysée.Signaler Répondre
Jean Luc va faire de grandes choses : Vivement demain !
Faut-il vraiment plaindre ceux qui se font piller après avoir voté pour doucetSignaler Répondre
Manifestement pas suffisamment...Signaler Répondre
Jordan, le basketteur ou le chanteur ?Signaler Répondre
Cool,.Signaler Répondre
Pendant ce temps là + 2% pour le RN.
Qu'ils continuent ces abrutis
Sarrazins qui eux mêmes ne feront pas le poids en face de l armée....Signaler Répondre
L idéal serait que cela s arrête avant que ça ne commence....
La faim du dernier vêtement ou des dernières baskets à la mode, du dernier iPhone, la racaille va être obèse ;-)Signaler Répondre
Restes du coeur......j ai un doute ?Signaler Répondre
vous parlez d abats animaux je l espère 😂😂
Merci Coluche, " la France est le seul pays au monde a avoir pour emblème le coq, seul animal capable de chanter avec les pieds dans la merde"Signaler Répondre
J’espere que tu as pu récupérer du shampoing et de la 8.6 pendant les pillages, pue la pisseSignaler Répondre
ils savent que les "juges" sont dans leur camp.Signaler Répondre
nourris par les restes du cœur et autres associations pour cassosSignaler Répondre
...
Ils n'ont besoin de rien
> Tes neurones ne se touchent pas visiblement !
Ça va être difficile de nous faire croire que c’est des policiers en civil la.Signaler Répondre
Et encore j'insulte là bien injustement les chiens...Signaler Répondre
Les chiens ont plus de dignité.
Les flics tireront sur la petite racaille, ça les calmera.Signaler Répondre
servir quoi ?Signaler Répondre
Excellent Basketteur ce Michael : PANIER ! Comme ton commentaire d'ignare.Signaler Répondre
Les extrêmes il en faut un pour taper sur l'autre.
Et si c'est le vieux nostalgique du marxisme, ce sera la révolution puissance 10Signaler Répondre
Personne ne meurt de faim. Les crasseux sont nourris par les restes du cœur et autres associations pour cassos. Ils n'ont besoin de rien sauf se faire plaindre par les bobosSignaler Répondre
c'est pas du pillage!!! c est juste une répartition de la richesse entre le nord et le sud selon lfiSignaler Répondre
Tout à fait d'accord. Surtout pour son dossier...Et si vous rajoutez la vente du stock d'or de la BDF à perte. Ah ! j'oublie Kadafi...Signaler Répondre
pendant ce temps le maire et sa bande se goinfrent avec le s300% d’augmentation de ses frais de bouche eux qui ont toujours soutenu les milices violentes qui vont de l’ex « jeune garde » dissoute les fameux « partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite » comme ils déclaraient à l’époque… ce sont bien les mêmes violents qu’on retrouve dan sles black blocs qui pillent et brûle Lyon … les Verts et Doucet pas clairs sur le sujet …Signaler Répondre
Ce sont des commerces alimentaires qui sont pillés pour répondre à leur faim !Signaler Répondre
c'est pas vraiment des Biafrais des années 70 qui ont pillé ; et les boutiques Hugo Boss, Sephora, Darty, Jott, The Kooples, Micromania, Kway, Bobby Brown ne regorgent pas vraiment de nourritures ; victimisation de vulgaires délinquants comme dabSignaler Répondre
sauf que le peuple quand il décide est contradictoire car ce qui va plaire à l un va déplaire à l autre même en 6 ème république et d ailleurs la république romaine pour éviter cet écueil nommait alors et pour 3 ans un dictateur à sa tête cqfd ….Signaler Répondre
Le peuple en réalité fait le pied de grue devant les magasins pour dépenser son argent : pour acheter les derniers téléphones les derniers modèles de baskets, les plus grands téléviseurs etc... L'épargne total des Français est le plus élevé d'Europe il s'éléve à 6 300 milliards d'Euros, quand dans le meme temps la dette publique s'élève à 3 345 milliards d'Euros (il ne faut plus s'étonner que l'état veuille nous faire les poches) le budget de la France environ 1 777 milliards et le déficit est d'environ 169 milliards par an, à cause des choix de Macron : 27 milliards donnés à l'Ukraine quand dans le meme temps déficit de la sécurité sociale est d'environ 16 milliards et celui des caisses de retraites ponctionnées par l'état environ 7 milliards. Renseignez vous avant d'écrire qu'on est un pays de "crèves la faim" !Signaler Répondre
Pas d’angoisses mon frère CRS les frappes tellement qu’il en a mal au bras droit !!Signaler Répondre
Sympa de nous rappeler l'idéologie de ton ami Jordan.Signaler Répondre
Les commerçants bobos ont voulu ce monde là. Malheureusement ils ont voulu un monde dans lequel ils sont menacés. Fallait réfléchir avantSignaler Répondre
J'ai peur de ne plus comprendre le sens de cette manifestation: les anti consommations, anti capitalistes, presque anarchistes, seraient les premiers à piller ou encourager le pillage des magasins au nom de leur lutte? Pour de l'enrichissement personnel? Il faudrait revoir la direction donnée à ces militants, cela devient schizophrèneSignaler Répondre
Face aux événements d’aujourd’hui force est de constater que les responsables politiques semblent à bout de solutions pour les Français. Il est temps d’ouvrir une nouvelle page de notre démocratie celle de la 6eme République où le peuple retrouverait pleinement le pouvoir de décider et d’agir sur ce qui façonne son quotidienSignaler Répondre
alors G.Doucet un commentaireSignaler Répondre