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17 octobre à Lyon : des pillages et des saccages en pagaille, une journée noire pour le commerce

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17 octobre à Lyon : des pillages et des saccages en pagaille, une journée noire pour le commerce

Ce samedi 17 octobre, de nombreux pillages ont été commis dans les boutiques et commerces de la Presqu'île, en marge de la manifestation. Entre la casse et les vols, la facture va être très salée pour les commerçants, qui avaient pourtant anticipé la casse.

Une fois la vitre ou la porte brisée, c'en était fini pour la boutique. A de multiples endroits en Presqu'île ce samedi après-midi, des individus ont profité de la confusion pour s'attaquer aux commerces et les piller.

Ce fut ainsi le cas des boutiques outlet au pied du Sofitel Bellecour, lui aussi saccagé.

Mais aussi et surtout des boutiques de la rue Président Edouard-Herriot et des environs comme Louis Vuitton, The North Face ou Jott.

Faute de CRS dans le secteur, les images de jeunes individus sortant les bras chargés de vêtements ont pu être captées par nos reporters.

Le Monop' de la place Antonin-Poncet a également été pillé, malgré les tentatives répétées des forces de l'ordre de disperser les voleurs à l'aide de gaz lacrymogène.

@lyonmag69 Les saccages et pillages de boutiques s’intensifient à Lyon en marge de la manif du 17 octobre #lyon #17octobre ♬ Raven Protocol - Dusty Landers

Pourtant, les commerçants avaient anticipé la casse en protégeant leurs vitrines et en baissant le rideau pour l'après-midi. Une consigne surtout appliquée rue de la République, et peu rue Edouard-Herriot, où se sont finalement concentrés les pilleurs.

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17 octobre

pillage

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Loi AGEC le 17/10/2026 à 20:29
Titus69 a écrit le 17/10/2026 à 19h46

Images dignes de bon pays en voie de développement ou carrement sous développés.
Mais bon vu ce qu'on a accueillis en France au fil des décennies qu'on héberge une armée de barbares chez nous n'étonnera personne non?

Puis on entend LFI sur les violences policières et même notre Président.

ok donc on interdit à la Police d'agir mais alors il faut autoriser le simple citoyen a posséder et à utiliser les moyens de sa défense personnelle et celle de sa famille.
Il y a police car elle a autorité pour agir et défendre le bien commun et le citoyen. Si on la bloque il faut donc réouvrir les vannes de l'autodéfense et donc assumer ce qui se passera après.
Il faut être logique non ?
Mais bon vu la montage d'armes lourdes dans les "quartiers" on part déjà avec des longueurs de retard.

Vive Greta !
Sauvons la planète et déconstruisons ces commerces écocides !

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Cmoi le 17/10/2026 à 20:26
Dupon a écrit le 17/10/2026 à 19h04

Faut-il vraiment plaindre ceux qui se font piller après avoir voté pour doucet

Bien sur que non,ils ont choisi le chaos!

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Claude maurice le 17/10/2026 à 20:24

la guerre est déclarée….

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strogoff le 17/10/2026 à 20:22
Question rapports de forces... a écrit le 17/10/2026 à 18h48

Sarrazins qui eux mêmes ne feront pas le poids en face de l armée....
L idéal serait que cela s arrête avant que ça ne commence....

oui ils ont des kalach dont ils ne savent pas se servir pour régler leurs comptes,alors quelques tireurs d'élite.....

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 17/10/2026 à 20:21
Mélenchon 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 a écrit le 17/10/2026 à 19h21

Macron va être obligé de respecter la démocratie et de nommer Jean Luc à l'Elysée.

Jean Luc va faire de grandes choses : Vivement demain !

Melencon, ou la France Idiote

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saco697 le 17/10/2026 à 20:16

la ville apaisé par sa politique comme le déclarait Doucet il y a peu … lui qui à toujours milité pour les milices violentes d’extrême gauche qui se retrouvent dans les rangs des blacks blocs, les fameux « partenaires privilégiés pour lutter contre la droite » comme le déclarait son équipe municipale alors que Doucet militait activement contre la dissolution de «la nouvelle garde » la milice violente de Melenchon masquée aux gants coqués largement mise en cause dans différentes opérations et agressions violentes le maire devra s’expliquer sur ses liaisons avec ces mouvements violents d’extrême gauche

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En général le 17/10/2026 à 20:15
Mélenchon 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 a écrit le 17/10/2026 à 19h21

Macron va être obligé de respecter la démocratie et de nommer Jean Luc à l'Elysée.

Jean Luc va faire de grandes choses : Vivement demain !

Ça tourne toujours mal pour les révolutionaires de pacotille....

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Honte aux gilets jaunes le 17/10/2026 à 20:08

Qui pillent les commerces !

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Mélenchon 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 le 17/10/2026 à 20:05
Gerbert a écrit le 17/10/2026 à 19h37

Non, jlm est le seul à se réjouir du chaos, qu'il cherche pour prendre le pouvoir.
Eh bien, l'histoire nous apprend que les révolutionnaires ont fini à la guillotine.
Et que du chaos naîtra une dictature car Mr jlm n'a pas les forces de l'ordre de son côté.
Les chaos du Che en Amérique du Sud ont fini ainsi par des dictatures, le temps de purger toutes ces pensées radicales de gauche.
Un pays qui ne connaît pas son passé n'a pas de futur.
W Churchil

Jean Luc est un érudit et il sait que la passé de la vieille france rance est à vomir : Une Nouvelle france est bien née aujourd'hui et tu vas enfin pouvoir gouter au plaisir d'une Vraie Gauche !

Mélenchon président dès demain !

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West le 17/10/2026 à 20:03

Rien de bien surprenant pour un pays en voie de tiers-mondisation comme la France

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arrestations preventives le 17/10/2026 à 19:50

Quand des arrestations préventives ?? avant ces manifs beaucoup sont identifiés

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Titus69 le 17/10/2026 à 19:46

Images dignes de bon pays en voie de développement ou carrement sous développés.
Mais bon vu ce qu'on a accueillis en France au fil des décennies qu'on héberge une armée de barbares chez nous n'étonnera personne non?

Puis on entend LFI sur les violences policières et même notre Président.

ok donc on interdit à la Police d'agir mais alors il faut autoriser le simple citoyen a posséder et à utiliser les moyens de sa défense personnelle et celle de sa famille.
Il y a police car elle a autorité pour agir et défendre le bien commun et le citoyen. Si on la bloque il faut donc réouvrir les vannes de l'autodéfense et donc assumer ce qui se passera après.
Il faut être logique non ?
Mais bon vu la montage d'armes lourdes dans les "quartiers" on part déjà avec des longueurs de retard.

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Gerbert le 17/10/2026 à 19:37
Mélenchon 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 a écrit le 17/10/2026 à 19h21

Macron va être obligé de respecter la démocratie et de nommer Jean Luc à l'Elysée.

Jean Luc va faire de grandes choses : Vivement demain !

Non, jlm est le seul à se réjouir du chaos, qu'il cherche pour prendre le pouvoir.
Eh bien, l'histoire nous apprend que les révolutionnaires ont fini à la guillotine.
Et que du chaos naîtra une dictature car Mr jlm n'a pas les forces de l'ordre de son côté.
Les chaos du Che en Amérique du Sud ont fini ainsi par des dictatures, le temps de purger toutes ces pensées radicales de gauche.
Un pays qui ne connaît pas son passé n'a pas de futur.
W Churchil

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Ça y est, on est sauvé.... le 17/10/2026 à 19:30
Mélenchon 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 a écrit le 17/10/2026 à 19h21

Macron va être obligé de respecter la démocratie et de nommer Jean Luc à l'Elysée.

Jean Luc va faire de grandes choses : Vivement demain !

Arrêtez tout! On l a trouvé notre champion 🤣🤣🤣un pur produit LFI, il fait de la peine quand même, restons humain....mais il est trop drôle.....

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bassta le 17/10/2026 à 19:29
roco a écrit le 17/10/2026 à 17h56

sauf que le peuple quand il décide est contradictoire car ce qui va plaire à l un va déplaire à l autre même en 6 ème république et d ailleurs la république romaine pour éviter cet écueil nommait alors et pour 3 ans un dictateur à sa tête cqfd ….

Le 29 mai 2005, les Français ont rejeté par référendum le traité établissant une Constitution pour l'Europe (TCE). On voit comme leur choix a été respecté!

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oui mais le 17/10/2026 à 19:28
Jérémy a écrit le 17/10/2026 à 17h08

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !
Vous en revoulez, votez Mélenchon en mai prochain.
Lyon Mag vous êtes incohérents, vous titrez dans un autre article que les gilets jaunes et les blackblocks sèment le chaos, ce ne sont absolument pas les gilets jaunes ou même les blackblocks pour une fois qui sèment le chaos mais des hordes de sarrasins que montrent très bien vos vidéos.

On ne peut pas le dire ce ne serait pas politiquement correct !

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quelle chance le 17/10/2026 à 19:26
Et la modération a écrit le 17/10/2026 à 17h20

Ca passe ce genre de commentaire ????????????????????????

On a vraiment une belle jeunesse en France ! Vous ne trouvez pas ? ? ? c'est rassurant pour l'avenir !

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rien ne va pas le 17/10/2026 à 19:23

Je suis pas du genre à m énervé mais il y a une seul chose à demander en voyant les images c est que ce gouvernement doit démissionner sur le champs et les fameuses oppositions devraient appeler c est scandaleux qu ils partent tous Macronistes en premier inadmissible

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Mélenchon 2012 2017 2022 2027 2032 2037 2042 le 17/10/2026 à 19:21

Macron va être obligé de respecter la démocratie et de nommer Jean Luc à l'Elysée.

Jean Luc va faire de grandes choses : Vivement demain !

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Dupon le 17/10/2026 à 19:04

Faut-il vraiment plaindre ceux qui se font piller après avoir voté pour doucet

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Oui mais le 17/10/2026 à 18:57
Mondial a écrit le 17/10/2026 à 17h52

Pas d’angoisses mon frère CRS les frappes tellement qu’il en a mal au bras droit !!

Manifestement pas suffisamment...

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Mais de qui parlez vous... le 17/10/2026 à 18:50
Belle description de Jordan a écrit le 17/10/2026 à 17h51

Sympa de nous rappeler l'idéologie de ton ami Jordan.

Jordan, le basketteur ou le chanteur ?

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Dupon le 17/10/2026 à 18:49

Cool,.
Pendant ce temps là + 2% pour le RN.
Qu'ils continuent ces abrutis

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Question rapports de forces... le 17/10/2026 à 18:48
la gaule a écrit le 17/10/2026 à 17h28

oui par ce que le pen ne fera pas le poids face aux hordes de sarrazins!!qui arrivent

Sarrazins qui eux mêmes ne feront pas le poids en face de l armée....
L idéal serait que cela s arrête avant que ça ne commence....

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Ex Précisions le 17/10/2026 à 18:48
ShadowFlag a écrit le 17/10/2026 à 17h58

Ce sont des commerces alimentaires qui sont pillés pour répondre à leur faim !

La faim du dernier vêtement ou des dernières baskets à la mode, du dernier iPhone, la racaille va être obèse ;-)

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De mieux en mieux... le 17/10/2026 à 18:46
Les droitardés quelle plaie a écrit le 17/10/2026 à 18h18

nourris par les restes du cœur et autres associations pour cassos
...
Ils n'ont besoin de rien

> Tes neurones ne se touchent pas visiblement !

Restes du coeur......j ai un doute ?
vous parlez d abats animaux je l espère 😂😂

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Catalan le 17/10/2026 à 18:42

Merci Coluche, " la France est le seul pays au monde a avoir pour emblème le coq, seul animal capable de chanter avec les pieds dans la merde"

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Tartufferie le 17/10/2026 à 18:31
Les droitardés quelle plaie a écrit le 17/10/2026 à 18h18

nourris par les restes du cœur et autres associations pour cassos
...
Ils n'ont besoin de rien

> Tes neurones ne se touchent pas visiblement !

J’espere que tu as pu récupérer du shampoing et de la 8.6 pendant les pillages, pue la pisse

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GuerreCivile_69 le 17/10/2026 à 18:22

ils savent que les "juges" sont dans leur camp.

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Les droitardés quelle plaie le 17/10/2026 à 18:18
Tartufferie a écrit le 17/10/2026 à 18h03

Personne ne meurt de faim. Les crasseux sont nourris par les restes du cœur et autres associations pour cassos. Ils n'ont besoin de rien sauf se faire plaindre par les bobos

nourris par les restes du cœur et autres associations pour cassos
...
Ils n'ont besoin de rien

> Tes neurones ne se touchent pas visiblement !

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Lol le 17/10/2026 à 18:17

Ça va être difficile de nous faire croire que c’est des policiers en civil la.

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Des chiens le 17/10/2026 à 18:15

Et encore j'insulte là bien injustement les chiens...

Les chiens ont plus de dignité.

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AntiLFI le 17/10/2026 à 18:14
Rigolo a écrit le 17/10/2026 à 17h45

Ça va être la révolution si ta copine Marine prend le pouvoir.

Les flics tireront sur la petite racaille, ça les calmera.

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mdr le 17/10/2026 à 18:12
Va falloir servir.. a écrit le 17/10/2026 à 17h22

Et aussi vu dans les manifestations et répétée par la cruche de THUNBERG "Wallah, c est les ténèbres"..
Ils ne respectent meme pas leur religion ces voyous illettrés...

servir quoi ?

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CQQFD69! le 17/10/2026 à 18:09
Belle description de Jordan a écrit le 17/10/2026 à 17h51

Sympa de nous rappeler l'idéologie de ton ami Jordan.

Excellent Basketteur ce Michael : PANIER ! Comme ton commentaire d'ignare.
Les extrêmes il en faut un pour taper sur l'autre.

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Réfléchis avant d'écrire le 17/10/2026 à 18:05
Rigolo a écrit le 17/10/2026 à 17h45

Ça va être la révolution si ta copine Marine prend le pouvoir.

Et si c'est le vieux nostalgique du marxisme, ce sera la révolution puissance 10

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Tartufferie le 17/10/2026 à 18:03
servez vous svp a écrit le 17/10/2026 à 17h20

c'est rien du tout, faut arrêter la propagande. Ces boutiques se font beaucoup d'argent et le peuple meurt de faim

Personne ne meurt de faim. Les crasseux sont nourris par les restes du cœur et autres associations pour cassos. Ils n'ont besoin de rien sauf se faire plaindre par les bobos

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point de vue le 17/10/2026 à 18:03

c'est pas du pillage!!! c est juste une répartition de la richesse entre le nord et le sud selon lfi

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Lepapet le 17/10/2026 à 18:00
Évidemment a écrit le 17/10/2026 à 17h06

La plus belle connerie de Sarkozy a été de supprimer les Renseignements Généraux....

Tout à fait d'accord. Surtout pour son dossier...Et si vous rajoutez la vente du stock d'or de la BDF à perte. Ah ! j'oublie Kadafi...

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saco697 le 17/10/2026 à 17:59

pendant ce temps le maire et sa bande se goinfrent avec le s300% d’augmentation de ses frais de bouche eux qui ont toujours soutenu les milices violentes qui vont de l’ex « jeune garde » dissoute les fameux « partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite » comme ils déclaraient à l’époque… ce sont bien les mêmes violents qu’on retrouve dan sles black blocs qui pillent et brûle Lyon … les Verts et Doucet pas clairs sur le sujet …

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ShadowFlag le 17/10/2026 à 17:58
servez vous svp a écrit le 17/10/2026 à 17h20

c'est rien du tout, faut arrêter la propagande. Ces boutiques se font beaucoup d'argent et le peuple meurt de faim

Ce sont des commerces alimentaires qui sont pillés pour répondre à leur faim !

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c'est cela oui ... le 17/10/2026 à 17:57
servez vous svp a écrit le 17/10/2026 à 17h20

c'est rien du tout, faut arrêter la propagande. Ces boutiques se font beaucoup d'argent et le peuple meurt de faim

c'est pas vraiment des Biafrais des années 70 qui ont pillé ; et les boutiques Hugo Boss, Sephora, Darty, Jott, The Kooples, Micromania, Kway, Bobby Brown ne regorgent pas vraiment de nourritures ; victimisation de vulgaires délinquants comme dab

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roco le 17/10/2026 à 17:56
6eme république a écrit le 17/10/2026 à 17h48

Face aux événements d’aujourd’hui force est de constater que les responsables politiques semblent à bout de solutions pour les Français. Il est temps d’ouvrir une nouvelle page de notre démocratie celle de la 6eme République où le peuple retrouverait pleinement le pouvoir de décider et d’agir sur ce qui façonne son quotidien

sauf que le peuple quand il décide est contradictoire car ce qui va plaire à l un va déplaire à l autre même en 6 ème république et d ailleurs la république romaine pour éviter cet écueil nommait alors et pour 3 ans un dictateur à sa tête cqfd ….

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CQQFD69! le 17/10/2026 à 17:52
servez vous svp a écrit le 17/10/2026 à 17h20

c'est rien du tout, faut arrêter la propagande. Ces boutiques se font beaucoup d'argent et le peuple meurt de faim

Le peuple en réalité fait le pied de grue devant les magasins pour dépenser son argent : pour acheter les derniers téléphones les derniers modèles de baskets, les plus grands téléviseurs etc... L'épargne total des Français est le plus élevé d'Europe il s'éléve à 6 300 milliards d'Euros, quand dans le meme temps la dette publique s'élève à 3 345 milliards d'Euros (il ne faut plus s'étonner que l'état veuille nous faire les poches) le budget de la France environ 1 777 milliards et le déficit est d'environ 169 milliards par an, à cause des choix de Macron : 27 milliards donnés à l'Ukraine quand dans le meme temps déficit de la sécurité sociale est d'environ 16 milliards et celui des caisses de retraites ponctionnées par l'état environ 7 milliards. Renseignez vous avant d'écrire qu'on est un pays de "crèves la faim" !

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Mondial le 17/10/2026 à 17:52
Sauf que a écrit le 17/10/2026 à 17h29

Si ça pouvait ne pas juste être un commentaire.... Ça leur ferait le plus grand bien. Bizarrement ici pas de flashball.

Pas d’angoisses mon frère CRS les frappes tellement qu’il en a mal au bras droit !!

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Belle description de Jordan le 17/10/2026 à 17:51
CQQFD69! a écrit le 17/10/2026 à 17h16

Le 9 et 10 novembre 1938 c'était la nuit de cristal en Allemagne nazie, ce 17 octobre 2026 à Lyon c'est toujours les memes défaillance psychiatrique et idéologique de destructions qui conduisent des ignares odieux abjects, des ectoplasmes dégoutants, à détruire les outils de subsistance des commerçants. Comment vont-ils parvenir gagner de l'argent pour se nourrir et nourrir leur famille ?

Sympa de nous rappeler l'idéologie de ton ami Jordan.

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Karl le 17/10/2026 à 17:51

Les commerçants bobos ont voulu ce monde là. Malheureusement ils ont voulu un monde dans lequel ils sont menacés. Fallait réfléchir avant

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Lilyon le 17/10/2026 à 17:48

J'ai peur de ne plus comprendre le sens de cette manifestation: les anti consommations, anti capitalistes, presque anarchistes, seraient les premiers à piller ou encourager le pillage des magasins au nom de leur lutte? Pour de l'enrichissement personnel? Il faudrait revoir la direction donnée à ces militants, cela devient schizophrène

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6eme république le 17/10/2026 à 17:48

Face aux événements d’aujourd’hui force est de constater que les responsables politiques semblent à bout de solutions pour les Français. Il est temps d’ouvrir une nouvelle page de notre démocratie celle de la 6eme République où le peuple retrouverait pleinement le pouvoir de décider et d’agir sur ce qui façonne son quotidien

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Saviem69 le 17/10/2026 à 17:47

alors G.Doucet un commentaire

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