ZTL : la Métropole de Lyon débloque 30 000 euros supplémentaires pour soutenir les commerçants de la Presqu’île

Lors de sa commission permanente du 26 mai 2025, la Métropole de Lyon a décidé d’attribuer une subvention supplémentaire de 30 000 euros à l’association My Presqu’île. Cette aide exceptionnelle vise à "déployer un plan d’actions d’accompagnement des commerçants de la Presqu’île de Lyon", alors que la zone à trafic limité (ZTL) doit être mise en place dès le mois de juin.

Dans un contexte économique marqué par l’inflation, la hausse des coûts de l’énergie et les transformations des habitudes de consommation, la Métropole indique vouloir renforcer ses actions en faveur du commerce de proximité.

My Presqu’île, qui fédère partenaires publics et privés autour du centre-ville, bénéficie déjà d’un soutien annuel de 20 000 €. La nouvelle subvention portera donc l’aide totale à 50 000 € cette année.

Le plan d’actions prévoit notamment : "La programmation d’évènements de rue sur l’espace public dès cet été" pour valoriser les nouveaux aménagements urbains.

"La mise en place d’une communication attractive sur la Presqu’île, son accessibilité, son offre commerciale ainsi que ses commerçants et artisans indépendants" et "L’accompagnement et la formation des commerçants, particulièrement ceux situés au sein de la future zone à trafic limité."

Ce soutien s’inscrit dans une démarche plus large de la collectivité : requalification des espaces publics, animation économique locale, campagnes de communication ou encore outils d’information sur les travaux et les accès.

"My Presqu’île est un partenaire incontournable de la Métropole pour relever les défis auxquels font face les commerces de proximité, dans le contexte de transformation de la Presqu’île lyonnaise", affirme Emeline Baume, vice-présidente de la Métropole en charge de l’économie, du commerce et de la commande publique. Et d’ajouter : "À travers ce soutien financier, la Métropole de Lyon prend sa part pour valoriser la richesse et la diversité de l’expérience Presqu’île avec les acteurs de l’économie de proximité."