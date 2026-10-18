Snowleader pillé à Lyon : son PDG affirme qu’on lui a demandé de "rappeler mardi"

Le témoignage est particulièrement amer au lendemain des violences et des pillages qui ont frappé le centre de Lyon.

Sur LinkedIn, Thomas Rouault, PDG de Snowleader, annonce que le magasin lyonnais de l’enseigne situé rue du Président Carnot a été pillé. Le dirigeant affirme avoir tenté d’obtenir l’intervention des forces de l’ordre alors que l’effraction était encore en cours.

"Pendant que la porte résistait encore, j’ai alerté la police et la gendarmerie. J’ai demandé de l’aide alors qu’il était encore possible d’intervenir", raconte-t-il.

Selon son témoignage, la réponse reçue l’a profondément marqué : "On m’a demandé de patienter. Et de relancer mardi si personne n’était intervenu. Mardi. Voilà la réponse reçue alors que notre magasin était en train d’être attaqué."

"Je suis en colère"

Thomas Rouault ne cache pas son indignation après le pillage.

"Je suis en colère. Contre ce pillage. Contre ce sentiment d’abandon. Contre cette impuissance publique que nous devrions finir par accepter", écrit le chef d’entreprise haut-savoyard.

Il met notamment en avant les conséquences humaines et économiques derrière les dégradations d’un commerce.

"Derrière une vitrine, il y a des équipes, des années de travail et des investissements. Des femmes et des hommes qui font vivre nos centres-villes et méritent mieux qu’une invitation à rappeler plus tard."

Le dirigeant interpelle également les pouvoirs publics sur leur capacité à protéger les commerces lors de situations de violences urbaines.

"Que vaut la promesse de protection de l’État ?"

Thomas Rouault adresse directement plusieurs questions aux responsables nationaux.

"Que doit faire un commerçant lorsque sa porte résiste encore, qu’il appelle à l’aide et que cette aide n’arrive pas à temps ? Que vaut la promesse de protection de l’État dans ces moments-là ? Pourquoi les moyens mobilisés ne permettent-ils pas de répondre ?", demande-t-il.

Il va jusqu’à évoquer la possibilité, "dans un cadre légal et avec des missions adaptées", d’un recours aux militaires pour contribuer à la protection des centres-villes si les forces disponibles ne suffisent plus.

Le PDG de Snowleader insiste également sur les conséquences psychologiques pour les salariés.

"Il n’y a pas eu mort d’homme. Heureusement. Mais faut-il attendre un drame pour réagir ? Un pillage reste une violence, un traumatisme pour les équipes et la destruction du travail accompli."

Pour Thomas Rouault, la réponse qu’il affirme avoir reçue lors de son appel constitue le symbole d’un dysfonctionnement plus large : "Quand un appel à l’aide pendant une effraction reçoit pour réponse de rappeler mardi, notre système ne fonctionne plus comme il le devrait. Il est urgent de le reconnaître et d’agir."

Le PDG réclame des explications

Thomas Rouault demande désormais des précisions sur la manière dont ses alertes ont été traitées, les moyens mobilisés et les raisons pour lesquelles le pillage n’a pas pu être empêché.

"Je demande des explications sur le traitement de mes alertes, les moyens engagés et les raisons pour lesquelles ce pillage n’a pas été empêché", écrit-il.

Le dirigeant appelle enfin commerçants, salariés, entrepreneurs et habitants à rassembler leurs témoignages et à demander des "engagements précis, suivis de résultats".

"Nous assumons nos responsabilités. Nous attendons que l’État assume les siennes", conclut le PDG de Snowleader.