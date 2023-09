Aide humanitaire d'urgence : la Métropole de Lyon débloque 100 000 euros

La subvention sera proposée au vote du prochain conseil des 25 et 26 septembre prochains. L'argent sera destiné à l’association Alliance Urgences pour l’accompagner dans son action auprès des populations marocaines et libyennes. Une enveloppe de 60 000 euros sera allouée à l'aide apportée au Maroc et 40 000 euros serviront à accompagner les actions en Libye.

"L’association Alliance Urgence a été identifiée par la Métropole de Lyon car il s’agit d’un collectif regroupant six grandes associations humanitaires de terrain : Action Contre la Faim, CARE, Handicap International, Médecins du Monde, Plan International et Solidarités International. Elle a pour mandat de mettre en œuvre l’élan de solidarité nationale dans le cadre de situations d’urgence de grande ampleur", précisent les services de la collectivité.

Alliance Urgences sera en mesure d’apporter une réponse d’urgence dans l'aide alimentaire, la fourniture d’eau potable, la fourniture et la distribution de matériel de première nécessité et d’abris, le soutien médical ainsi que l’accompagnement des personnes blessées et traumatisées.