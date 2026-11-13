C'est l'épilogue, au moins provisoire, d'une procédure judiciaire portant sur le passage d'une ancienne responsable publique vers le secteur privé.

Ce jeudi, la 5e chambre du tribunal correctionnel de Lyon a prononcé la relaxe d'Arabelle Chambre-Foa, 64 ans, ancienne directrice de cabinet de Gérard Collomb.

Au cœur du dossier : son recrutement début 2021 par La Fabrique de la Cité, une structure du groupe Vinci, quelques mois après la fin de ses fonctions auprès de l'ancien maire de Lyon.

Un passage par les pompiers qui interrogeait la justice

Le parcours professionnel de l'ancienne collaboratrice de Gérard Collomb avait particulièrement retenu l'attention des enquêteurs.

Après avoir quitté la mairie de Lyon en 2020, Arabelle Chambre-Foa avait brièvement rejoint le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS), entre juillet et décembre, avant de rejoindre Vinci.

Pour le ministère public, ses anciennes fonctions lui avaient nécessairement permis d'être en contact avec des dossiers concernant le groupe, très présent dans l'agglomération lyonnaise.

Le parquet s'interrogeait également sur ce passage de quelques mois chez les pompiers, qu'il considérait comme une possible étape intermédiaire facilitant son recrutement dans le privé.

La défense contestait cette analyse, soulignant notamment l'absence de preuves démontrant qu'Arabelle Chambre-Foa avait personnellement rendu des avis sur des opérations impliquant Vinci.

Le parquet peut encore faire appel

Lors de l'audience du 9 octobre, le ministère public avait réclamé six mois de prison avec sursis, six mois d'inéligibilité ainsi que l'affichage de la décision à la mairie et à la Métropole de Lyon.

Le tribunal n'a finalement pas suivi ces réquisitions, prononçant la relaxe de l'ancienne directrice de cabinet.

Reste désormais à savoir si le parquet de Lyon décidera de faire appel de ce jugement.