C'est l'épilogue, au moins provisoire, d'une procédure judiciaire portant sur le passage d'une ancienne responsable publique vers le secteur privé.
Ce jeudi, la 5e chambre du tribunal correctionnel de Lyon a prononcé la relaxe d'Arabelle Chambre-Foa, 64 ans, ancienne directrice de cabinet de Gérard Collomb.
Au cœur du dossier : son recrutement début 2021 par La Fabrique de la Cité, une structure du groupe Vinci, quelques mois après la fin de ses fonctions auprès de l'ancien maire de Lyon.
Un passage par les pompiers qui interrogeait la justice
Le parcours professionnel de l'ancienne collaboratrice de Gérard Collomb avait particulièrement retenu l'attention des enquêteurs.
Après avoir quitté la mairie de Lyon en 2020, Arabelle Chambre-Foa avait brièvement rejoint le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS), entre juillet et décembre, avant de rejoindre Vinci.
Pour le ministère public, ses anciennes fonctions lui avaient nécessairement permis d'être en contact avec des dossiers concernant le groupe, très présent dans l'agglomération lyonnaise.
Le parquet s'interrogeait également sur ce passage de quelques mois chez les pompiers, qu'il considérait comme une possible étape intermédiaire facilitant son recrutement dans le privé.
La défense contestait cette analyse, soulignant notamment l'absence de preuves démontrant qu'Arabelle Chambre-Foa avait personnellement rendu des avis sur des opérations impliquant Vinci.
Le parquet peut encore faire appel
Lors de l'audience du 9 octobre, le ministère public avait réclamé six mois de prison avec sursis, six mois d'inéligibilité ainsi que l'affichage de la décision à la mairie et à la Métropole de Lyon.
Le tribunal n'a finalement pas suivi ces réquisitions, prononçant la relaxe de l'ancienne directrice de cabinet.
Reste désormais à savoir si le parquet de Lyon décidera de faire appel de ce jugement.
En ce qui me concerne je n'ai que mes charentaises pour faire du pantouflage ! !Signaler Répondre
Pantouflage des haut fonctionnaires ... surtout surtout ne sortez jamais le mot "CORRUPTION" on dira de vous que vous êtes fachos !!Signaler Répondre
des haut fonctionnaires qui partent dans le système bancaire pour monter des systèmes d'optimisations fiscales agressives... très bien huilées car ses haut fonctionnaires souvent étaient avant aux manettes de services fiscaux des pays.
Des hauts fonctionnaires qui prennent des décisions étatiques dans la politique énergétique ... qui se retrouvent un peu après dans des grands groupes (parfois en affaire avec les intervenants d'énergie renouvelable).
des haut fonctionnaires qui sont censés conduire une politique d'industrialisation qui se retrouvent dans des banques d'affaires à gérer des achat-ventes de fleurons industriels
Puis vous êtes étonnés de voir des haut fonctionnaires multi-millionnaires (voir plus)... l'entourage d'un certain Président est révélateur.
etc
etc
etc
mais surtout ne parlons jamais de "CORRUPTION"
de toute façon ceux qui "jugent" sont des même écoles et de la même corporation.
On parle ici du système français mais si vous montez d'un étage au niveau de l'Europe OUI et OUI on a un système corrompu puissance 1000.
On ne doit pas emmerder les EX, c'est pas correct , même si elle ne fait rienSignaler Répondre
Ils sont quand même tordus ces politiciens pour arriver à leur fin pour "eux"...Signaler Répondre