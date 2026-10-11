Lyon : six mois de prison avec sursis requis contre l’ex-directrice de cabinet de Gérard Collomb

Le passage d’Arabelle Chambre-Foa du secteur public à une structure de Vinci était au centre de l’audience, vendredi, au tribunal correctionnel de Lyon.

L’ancienne directrice de cabinet de Gérard Collomb à la Ville et à la Métropole, âgée de 64 ans, est poursuivie pour pantouflage. Le parquet lui reproche notamment d’avoir rejoint La Fabrique de la Cité sans avis déontologique.

Le représentant du ministère public a demandé six mois d’emprisonnement avec sursis, six mois d’inéligibilité et l’affichage du jugement à la mairie et à la Métropole. Des dommages-intérêts symboliques ont également été réclamés par le syndicat Sud des pompiers et un représentant du syndicat Autonome.

Son rôle dans les dossiers Vinci discuté

Les juges ont cherché à déterminer si Arabelle Chambre-Foa était intervenue, dans ses fonctions publiques, sur des dossiers concernant Vinci. La Chambre régionale des comptes avait relevé des manquements aux règles de la commande publique dans certains montages conclus entre le groupe et la Métropole.

La prévenue a nié avoir donné un avis sur les projets des tours Ycone, à la Confluence, et To-Lyon, à la Part-Dieu. Elle a décrit un rôle consacré à l’agenda de Gérard Collomb et à la cohésion de sa majorité lors des votes.

Le procureur a contesté cette présentation, estimant que ses fonctions dépassaient une simple mise en relation.

Un passage chez les pompiers également examiné

Après la défaite de Gérard Collomb lors des élections métropolitaines de juillet 2020, Arabelle Chambre-Foa avait rejoint le SDMIS comme directrice administrative et financière. Six mois plus tard, à la mi-janvier 2021, elle était entrée à La Fabrique de la Cité.

Le parquet soupçonne que cette étape chez les pompiers constituait un poste "rebond" destiné à contourner la question déontologique.

Le tribunal rendra son jugement le 12 novembre.