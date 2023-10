Le record du monde de la plus longue andouillette battu près de Lyon !

La charcuterie lyonnaise Bobosse est à l’origine de cet exploit culinaire. Elle a battu ce vendredi matin le record du monde de la plus longue andouillette avec une saucisse géante de 16,80 mètres de long équivalent à la dégustation de 110 andouillettes standard.

"La réalisation de cette gigantesque andouillette beaujolaise a nécessité des mois de préparation et de recherche. Les bouchers-charcutiers Bobosse ont minutieusement sélectionné les meilleurs ingrédients en utilisant des recettes transmises de génération en génération. Les viandes utilisées, la panse de veau et la panse de porc, ont été marinées pendant 48 heures et la cuisson de l’Andouillette a duré 1 heure", explique Bobosse dans un communiqué.

Le record a été établi au siège historique de la charcuterie à Saint-Jean-d’Ardières (ancienne commune ayant fusionné avec Belleville en janvier 2019 pour donner la commune de Belleville-en-Beaujolais) "sous le contrôle d’un huissier de justice".

Ce nouveau record du monde sera célébré comme il se doit ce samedi au caveau des compagnons du beaujolais Lacenas avec une conférence, la présentation d’un film sur la préparation de cette saucisse géante mais également un apéritif et un dîner caritatifs. Les fonds seront reversés aux Restos du cœur et à l’association pupilles des sapeurs pompiers.