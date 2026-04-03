Plus d’une tonne de cocaïne cachée dans des sacs de terreau : une saisie à plus de 75 millions d’euros effectuée par les douanes au sud de Lyon

Les douaniers de la brigade de surveillance intérieure de Saint-Etienne effectuaient des contrôles au péage de Vienne quand ils ont remarqué un poids-lourd en provenance du Portugal avec trois individus à bord. Le chauffeur déclarait se rendre au Pays-Bas et transporter une cargaison de sacs de terreau.
Lors de l’inspection, les douaniers ont effectivement aperçu d’énormes sacs, mais des contrôles plus approfondis sur les sacs situés à l’arrière de la remorque ont permis la découverte de plusieurs plains de cocaïne.
Il a fallu plusieurs heures d’intervention et l’utilisation d’une pelle mécanique pour mettre à jour 998 pains, représentant une quantité totale de 1 145 kilogrammes de cocaïne. La marchandise est estimée à 75,5 millions d’euros.
Les trois occupants du camion ont été remis à l’antenne l'office anti-stupéfiants (OFAST) de Lyon pour y être placés en garde-à-vue pour 96 heures. Ils ont été présentés à un juge d’instruction en vue d’être mis en examen dans le cadre de l’information judiciaire ouverte auprès de la Juridiction inter-régionale spécialisé (JIRS) de Lyon.
Dans un communiqué, le ministre de l’Action et des Comptes publics évoque "une saisie remarquable". "Cette opération d’envergure illustre une nouvelle fois le professionnalisme des services douaniers, qui mobilisent chaque jour leur expertise et leurs moyens opérationnels pour lutter efficacement contre les trafics de stupéfiants", a salué David Amiel.
Certains jardiniers ont du perdre leurs économies 😂Signaler Répondre
Quelle que soit la quantité saisie, on a la garantie à 100 % qu'un petit génie va dire que c'est que dalle.Signaler Répondre
On pourrait appliquer ça à n'importe quoi, la police empêche un vol, c'est que dalle part rapport au reste. Elle empêche un meurtre ? C’est encore que dalle.
C'est pathétique.
C'est moi : Mais quel âge avez vous ?Signaler Répondre
A vous lire, un tout petit garçon qui fait pipi au lit !
La stupidité absolue !
Vous oblige t'on a boire de l'alcool ?
Vous oblige t'on a prendre de la drogue ?
Non ! Alors réfléchissez et devenez un adulte responsable !
Enfin, si vous y arrivez ? J.M
J'oubliais Ex Précision !Signaler Répondre
Bravo les douaniers ils sont les seul ne pas êtreSignaler Répondre
COMPLISSE dans c'est affaires de STUP @@@@@
Désolé mais c'est votre commentaire qui est inadapté..Signaler Répondre
Est ce que le gouvernement lutte contre les maladies et les conséquences de l'alcool en terme de santé publique?
Non au contraire elle met à dispositions des consommateurs de l'alcool à volonté dans les supermarchés, dans les bars ou lieux festifs et le lobbying de l'alcool fonctionne à plein régime pour arroser tout ceux qui bossent pour eux..
Pour la drogue c'est un peu près pareil, sauf que ce sont les cartels qui arrosent et ceux qui se laissent corrompre s'en tape complètement de la santé publique.
Sans compter qu'au sein du gouvernement il faut etre vraiment naïf pour croire qu'ils ne consomme pas..
Comme je le répète tout le temp, ca prendrais une semaine pour faire disparaitre la cocaïne et le cannabis si les gouvernements du monde entier luttais vraiment contre..
Mais il n'y a aucune volonté de leur part au contraire.
C'était la commande de LFI pour le mois d'avril... Dommage, va falloir recommander.Signaler Répondre
Incroyable, toute cette poudre de perlinpimpinSignaler Répondre
Je pencherai plus pour une livraison pour Corsica3333 et bassta.Signaler Répondre
Ils vont être en manque et redoubler de violence.Signaler Répondre
Ou vont s’approvisionner les élus LFI maintenant ?Signaler Répondre
Qu'est ce que certains se mettent dans le pif, c'est fou !Signaler Répondre
Encore un coup de l'ultra giga mega droite...ah bah non. Encore ratéSignaler Répondre
Ça écope : c'est plutôt votre commentaire qui est stupéfiant a sa lecture, je me disais " a la fin il va finir par taper ( ça écope) sur le gouvernement .Signaler Répondre
Tout juste ! Raisonnement absurde de l'abruti parfait . A en croire des tels propos, c'est le gouvernement qui va vous acheter votre drogue et vous la met dans votre poche !
Sans consommateurs d'après vous , il se passerait quoi ?? L'abruti c'est celui qui consomme et aliment le trafic . Le gouvernement lui paye les conséquences sanitaires et sociales du consommateur de drogue qui pour lui tout est de la faute du gouvernement et jamais de la sienne .J.M
C’était pas leur jour !Signaler Répondre
La mer à la pince à épiler . 1 camion saisi pour 99 qui passe les mailles du filet.Signaler Répondre
Ça montre surtout à quel point le trafic est installé avec des réseaux de distribution littéralement à échelle industrielle...
Il y a que 2 solutions à un niveau aussi critique : légaliser et une prise de contrôle du marché par l'état directement ou une vrai politique de répression féroce avec des bataillons de commandos armés et des peines de prisons de 50 ans.
Il faut pas se leurrer on est vraiment passé dans la Colombie des années 90 avec le même niveau de corruption et de violence endémique liée au trafic.
Le silence et l'inaction des pouvoirs public sont ...stupéfiants.
Bonne question !Signaler Répondre
Ça rapporte tellement d’embaucher pour la sécurité de tousSignaler Répondre
Merci !!!!
(Combien passent sans on à côté de ça …)
Il faut vraiment être naïf pour croire que les douaniers ont ciblé ce camion au hasard.Signaler Répondre
Ce qui est intéressant est de savoir contre quel(s) échange(s) ils ont eu l'information...
Les pertes sont budgété chez les trafiquants..Signaler Répondre
Ça ne leur fait rien du tout ça..
Si on voulais vraiment leur faire mal on bombarderai les champs de coca à la source..
Bien joué ! C'est comme ça qu'on leur fait le plus mal.Signaler Répondre
C'est la dernière cargaison envoyée par Boyard, supervisée par Rima, pour la consommation de Andy.Signaler Répondre
Comment vont faire nos élites politiques française ?Signaler Répondre
Eh oui, le blé, comme les autres céréales, est plutôt transporté EN VRAC qu'en sacs.Signaler Répondre
Il va y avoir 3 règlements de compte bientôtSignaler Répondre
Générations Z comme Zombies 🧟♀️ tellement vrais.Signaler Répondre
Un grand bravo pour ces douanier, toute cette cochonnerie saisie moins de gens intoxiqués . Désolé rima Hassan tu va etre obligée d'aller voire ailleurs. Va voir avec tes lfi escrolos .Signaler Répondre
Il est clair que sur les routes, il y a plus de sacs de cocaïne que de sacs de blé.Signaler Répondre
les députés LFI vont etre en manqueSignaler Répondre
Ils vont encore être hargneux s'ils n'ont pas leur dose pour le WE ;-)Signaler Répondre
Ce n'est pas avec ce que Rima avait qu'il vont pouvoir faire la fête longtemps.
Une livraison pour Rama Hasan ?Signaler Répondre
Une commande de LFI ?Signaler Répondre
A Rottedam et Amsterdam le prix de la ligne va augmenter !Signaler Répondre
Chapeau bas aux douaniers ! 👍Signaler Répondre