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Plus d’une tonne de cocaïne cachée dans des sacs de terreau : une saisie à plus de 75 millions d’euros effectuée par les douanes au sud de Lyon

Plus d’une tonne de cocaïne cachée dans des sacs de terreau : une saisie à plus de 75 millions d’euros effectuée par les douanes au sud de Lyon
Plus d’une tonne de cocaïne cachée dans des sacs de terreau : une saisie à plus de 75 millions d’euros effectuée par les douanes au sud de Lyon - DR Douane française

C’est une saisie remarquable, saluée par Bercy, qui a été réalisée au sud de Lyon le 23 mars dernier. 

Les douaniers de la brigade de surveillance intérieure de Saint-Etienne effectuaient des contrôles au péage de Vienne quand ils ont remarqué un poids-lourd en provenance du Portugal avec trois individus à bord. Le chauffeur déclarait se rendre au Pays-Bas et transporter une cargaison de sacs de terreau. 

Lors de l’inspection, les douaniers ont effectivement aperçu d’énormes sacs, mais des contrôles plus approfondis sur les sacs situés à l’arrière de la remorque ont permis la découverte de plusieurs plains de cocaïne. 

Il a fallu plusieurs heures d’intervention et l’utilisation d’une pelle mécanique pour mettre à jour 998 pains, représentant une quantité totale de 1 145 kilogrammes de cocaïne. La marchandise est estimée à 75,5 millions d’euros. 

Les trois occupants du camion ont été remis à l’antenne l'office anti-stupéfiants (OFAST) de Lyon pour y être placés en garde-à-vue pour 96 heures. Ils ont été présentés à un juge d’instruction en vue d’être mis en examen dans le cadre de l’information judiciaire ouverte auprès de la Juridiction inter-régionale spécialisé (JIRS) de Lyon.

Dans un communiqué, le ministre de l’Action et des Comptes publics évoque "une saisie remarquable". "Cette opération d’envergure illustre une nouvelle fois le professionnalisme des services douaniers, qui mobilisent chaque jour leur expertise et leurs moyens opérationnels pour lutter efficacement contre les trafics de stupéfiants", a salué David Amiel.

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34 commentaires
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Clyde le 05/04/2026 à 10:10

Certains jardiniers ont du perdre leurs économies 😂

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Ah, enfin le commentaire à deux balles le 04/04/2026 à 22:10
Jolie Môme a écrit le 04/04/2026 à 07h49

Ça écope : c'est plutôt votre commentaire qui est stupéfiant a sa lecture, je me disais " a la fin il va finir par taper ( ça écope) sur le gouvernement .
Tout juste ! Raisonnement absurde de l'abruti parfait . A en croire des tels propos, c'est le gouvernement qui va vous acheter votre drogue et vous la met dans votre poche !
Sans consommateurs d'après vous , il se passerait quoi ?? L'abruti c'est celui qui consomme et aliment le trafic . Le gouvernement lui paye les conséquences sanitaires et sociales du consommateur de drogue qui pour lui tout est de la faute du gouvernement et jamais de la sienne .J.M

Quelle que soit la quantité saisie, on a la garantie à 100 % qu'un petit génie va dire que c'est que dalle.
On pourrait appliquer ça à n'importe quoi, la police empêche un vol, c'est que dalle part rapport au reste. Elle empêche un meurtre ? C’est encore que dalle.
C'est pathétique.

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Jolie Môme le 04/04/2026 à 20:27
C'est moi a écrit le 04/04/2026 à 10h58

Désolé mais c'est votre commentaire qui est inadapté..

Est ce que le gouvernement lutte contre les maladies et les conséquences de l'alcool en terme de santé publique?

Non au contraire elle met à dispositions des consommateurs de l'alcool à volonté dans les supermarchés, dans les bars ou lieux festifs et le lobbying de l'alcool fonctionne à plein régime pour arroser tout ceux qui bossent pour eux..

Pour la drogue c'est un peu près pareil, sauf que ce sont les cartels qui arrosent et ceux qui se laissent corrompre s'en tape complètement de la santé publique.

Sans compter qu'au sein du gouvernement il faut etre vraiment naïf pour croire qu'ils ne consomme pas..
Comme je le répète tout le temp, ca prendrais une semaine pour faire disparaitre la cocaïne et le cannabis si les gouvernements du monde entier luttais vraiment contre..

Mais il n'y a aucune volonté de leur part au contraire.

C'est moi : Mais quel âge avez vous ?
A vous lire, un tout petit garçon qui fait pipi au lit !
La stupidité absolue !
Vous oblige t'on a boire de l'alcool ?
Vous oblige t'on a prendre de la drogue ?
Non ! Alors réfléchissez et devenez un adulte responsable !
Enfin, si vous y arrivez ? J.M

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Ben non le 04/04/2026 à 18:15
Ben non a écrit le 04/04/2026 à 10h29

Je pencherai plus pour une livraison pour Corsica3333 et bassta.

J'oubliais Ex Précision !

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Chat le 04/04/2026 à 14:06

Bravo les douaniers ils sont les seul ne pas être
COMPLISSE dans c'est affaires de STUP @@@@@

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C'est moi le 04/04/2026 à 10:58
Jolie Môme a écrit le 04/04/2026 à 07h49

Ça écope : c'est plutôt votre commentaire qui est stupéfiant a sa lecture, je me disais " a la fin il va finir par taper ( ça écope) sur le gouvernement .
Tout juste ! Raisonnement absurde de l'abruti parfait . A en croire des tels propos, c'est le gouvernement qui va vous acheter votre drogue et vous la met dans votre poche !
Sans consommateurs d'après vous , il se passerait quoi ?? L'abruti c'est celui qui consomme et aliment le trafic . Le gouvernement lui paye les conséquences sanitaires et sociales du consommateur de drogue qui pour lui tout est de la faute du gouvernement et jamais de la sienne .J.M

Désolé mais c'est votre commentaire qui est inadapté..

Est ce que le gouvernement lutte contre les maladies et les conséquences de l'alcool en terme de santé publique?

Non au contraire elle met à dispositions des consommateurs de l'alcool à volonté dans les supermarchés, dans les bars ou lieux festifs et le lobbying de l'alcool fonctionne à plein régime pour arroser tout ceux qui bossent pour eux..

Pour la drogue c'est un peu près pareil, sauf que ce sont les cartels qui arrosent et ceux qui se laissent corrompre s'en tape complètement de la santé publique.

Sans compter qu'au sein du gouvernement il faut etre vraiment naïf pour croire qu'ils ne consomme pas..
Comme je le répète tout le temp, ca prendrais une semaine pour faire disparaitre la cocaïne et le cannabis si les gouvernements du monde entier luttais vraiment contre..

Mais il n'y a aucune volonté de leur part au contraire.

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Les Fachos Incultes le 04/04/2026 à 10:51

C'était la commande de LFI pour le mois d'avril... Dommage, va falloir recommander.

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Effectivement le 04/04/2026 à 10:30

Incroyable, toute cette poudre de perlinpimpin

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Ben non le 04/04/2026 à 10:29
Ah, Ah, Ah... a écrit le 03/04/2026 à 18h08

Une livraison pour Rama Hasan ?

Je pencherai plus pour une livraison pour Corsica3333 et bassta.

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Solidarité 69 le 04/04/2026 à 10:26
Ex Précisions a écrit le 03/04/2026 à 18h15

Ils vont encore être hargneux s'ils n'ont pas leur dose pour le WE ;-)
Ce n'est pas avec ce que Rima avait qu'il vont pouvoir faire la fête longtemps.

Ils vont être en manque et redoubler de violence.

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velobobo le 04/04/2026 à 09:39

Ou vont s’approvisionner les élus LFI maintenant ?

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eh ben dis donc le 04/04/2026 à 08:53

Qu'est ce que certains se mettent dans le pif, c'est fou !

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J6 le 04/04/2026 à 08:18

Encore un coup de l'ultra giga mega droite...ah bah non. Encore raté

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Jolie Môme le 04/04/2026 à 07:49
Ca écope a écrit le 04/04/2026 à 00h43

La mer à la pince à épiler . 1 camion saisi pour 99 qui passe les mailles du filet.
Ça montre surtout à quel point le trafic est installé avec des réseaux de distribution littéralement à échelle industrielle...
Il y a que 2 solutions à un niveau aussi critique : légaliser et une prise de contrôle du marché par l'état directement ou une vrai politique de répression féroce avec des bataillons de commandos armés et des peines de prisons de 50 ans.
Il faut pas se leurrer on est vraiment passé dans la Colombie des années 90 avec le même niveau de corruption et de violence endémique liée au trafic.
Le silence et l'inaction des pouvoirs public sont ...stupéfiants.

Ça écope : c'est plutôt votre commentaire qui est stupéfiant a sa lecture, je me disais " a la fin il va finir par taper ( ça écope) sur le gouvernement .
Tout juste ! Raisonnement absurde de l'abruti parfait . A en croire des tels propos, c'est le gouvernement qui va vous acheter votre drogue et vous la met dans votre poche !
Sans consommateurs d'après vous , il se passerait quoi ?? L'abruti c'est celui qui consomme et aliment le trafic . Le gouvernement lui paye les conséquences sanitaires et sociales du consommateur de drogue qui pour lui tout est de la faute du gouvernement et jamais de la sienne .J.M

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Francaise des jeux le 04/04/2026 à 05:09

C’était pas leur jour !

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Ca écope le 04/04/2026 à 00:43

La mer à la pince à épiler . 1 camion saisi pour 99 qui passe les mailles du filet.
Ça montre surtout à quel point le trafic est installé avec des réseaux de distribution littéralement à échelle industrielle...
Il y a que 2 solutions à un niveau aussi critique : légaliser et une prise de contrôle du marché par l'état directement ou une vrai politique de répression féroce avec des bataillons de commandos armés et des peines de prisons de 50 ans.
Il faut pas se leurrer on est vraiment passé dans la Colombie des années 90 avec le même niveau de corruption et de violence endémique liée au trafic.
Le silence et l'inaction des pouvoirs public sont ...stupéfiants.

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Lyonnel le 03/04/2026 à 23:54
Ah, Ah, Ah... a écrit le 03/04/2026 à 18h08

Une livraison pour Rama Hasan ?

Bonne question !

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Plus de fonctionnaires policiers et douaniers le 03/04/2026 à 22:29

Ça rapporte tellement d’embaucher pour la sécurité de tous
Merci !!!!
(Combien passent sans on à côté de ça …)

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LFI ou rien le 03/04/2026 à 22:28

Il faut vraiment être naïf pour croire que les douaniers ont ciblé ce camion au hasard.
Ce qui est intéressant est de savoir contre quel(s) échange(s) ils ont eu l'information...

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C'est moi le 03/04/2026 à 21:47
Retour sur Terre a écrit le 03/04/2026 à 21h15

Bien joué ! C'est comme ça qu'on leur fait le plus mal.

Les pertes sont budgété chez les trafiquants..
Ça ne leur fait rien du tout ça..
Si on voulais vraiment leur faire mal on bombarderai les champs de coca à la source..

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Retour sur Terre le 03/04/2026 à 21:15

Bien joué ! C'est comme ça qu'on leur fait le plus mal.

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LFI Connection le 03/04/2026 à 21:13

C'est la dernière cargaison envoyée par Boyard, supervisée par Rima, pour la consommation de Andy.

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Free Lyon le 03/04/2026 à 20:51

Comment vont faire nos élites politiques française ?

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roulette russe le 03/04/2026 à 19:49
il faut en finir avec ces m.... a écrit le 03/04/2026 à 18h28

Il est clair que sur les routes, il y a plus de sacs de cocaïne que de sacs de blé.

Eh oui, le blé, comme les autres céréales, est plutôt transporté EN VRAC qu'en sacs.

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117650 le 03/04/2026 à 19:39

Il va y avoir 3 règlements de compte bientôt

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A que je fais rien . le 03/04/2026 à 18:59

Générations Z comme Zombies 🧟‍♀️ tellement vrais.

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l'acier le 03/04/2026 à 18:31

Un grand bravo pour ces douanier, toute cette cochonnerie saisie moins de gens intoxiqués . Désolé rima Hassan tu va etre obligée d'aller voire ailleurs. Va voir avec tes lfi escrolos .

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il faut en finir avec ces m.... le 03/04/2026 à 18:28

Il est clair que sur les routes, il y a plus de sacs de cocaïne que de sacs de blé.

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phil 6 le 03/04/2026 à 18:20

les députés LFI vont etre en manque

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Ex Précisions le 03/04/2026 à 18:15
Arthur a écrit le 03/04/2026 à 18h08

Une commande de LFI ?

Ils vont encore être hargneux s'ils n'ont pas leur dose pour le WE ;-)
Ce n'est pas avec ce que Rima avait qu'il vont pouvoir faire la fête longtemps.

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Ah, Ah, Ah... le 03/04/2026 à 18:08

Une livraison pour Rama Hasan ?

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Arthur le 03/04/2026 à 18:08

Une commande de LFI ?

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Pov bataves ! le 03/04/2026 à 18:01

A Rottedam et Amsterdam le prix de la ligne va augmenter !

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Bravo le 03/04/2026 à 17:57

Chapeau bas aux douaniers ! 👍

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