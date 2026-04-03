Plus d’une tonne de cocaïne cachée dans des sacs de terreau : une saisie à plus de 75 millions d’euros effectuée par les douanes au sud de Lyon

Les douaniers de la brigade de surveillance intérieure de Saint-Etienne effectuaient des contrôles au péage de Vienne quand ils ont remarqué un poids-lourd en provenance du Portugal avec trois individus à bord. Le chauffeur déclarait se rendre au Pays-Bas et transporter une cargaison de sacs de terreau.

Lors de l’inspection, les douaniers ont effectivement aperçu d’énormes sacs, mais des contrôles plus approfondis sur les sacs situés à l’arrière de la remorque ont permis la découverte de plusieurs plains de cocaïne.

Il a fallu plusieurs heures d’intervention et l’utilisation d’une pelle mécanique pour mettre à jour 998 pains, représentant une quantité totale de 1 145 kilogrammes de cocaïne. La marchandise est estimée à 75,5 millions d’euros.

Les trois occupants du camion ont été remis à l’antenne l'office anti-stupéfiants (OFAST) de Lyon pour y être placés en garde-à-vue pour 96 heures. Ils ont été présentés à un juge d’instruction en vue d’être mis en examen dans le cadre de l’information judiciaire ouverte auprès de la Juridiction inter-régionale spécialisé (JIRS) de Lyon.

Dans un communiqué, le ministre de l’Action et des Comptes publics évoque "une saisie remarquable". "Cette opération d’envergure illustre une nouvelle fois le professionnalisme des services douaniers, qui mobilisent chaque jour leur expertise et leurs moyens opérationnels pour lutter efficacement contre les trafics de stupéfiants", a salué David Amiel.