Lyon : ivre, il s’introduit sur un tournage Netflix et cause 26 000 euros de dégâts

Le tournage du biopic consacré aux époux Klarsfeld a connu un incident dans la nuit du 15 au 16 août à Lyon. Vers 23h, un homme fortement alcoolisé a franchi les barrières délimitant une zone réservée à la production, installée à proximité du palais de justice dans le Vieux-Lyon.
Le quadragénaire a expliqué devant le tribunal correctionnel avoir simplement voulu trouver un endroit pour dormir. Mais son passage sur les lieux a provoqué d’importants dégâts.
La société de production NAC Films évalue pour l’instant son préjudice à 26 000 euros, un montant qui pourrait encore évoluer.
Six mois sous bracelet électronique
Des agents de sécurité étaient intervenus pour faire quitter les lieux à l’intrus. Celui-ci était également poursuivi pour avoir craché dans leur direction et proféré des insultes à caractère raciste.
Son casier judiciaire comporte déjà plusieurs condamnations pour des épisodes similaires. La défense a insisté sur sa situation professionnelle et personnelle, rappelant qu’il dispose d’un emploi en CDI et d’un logement, afin d’éviter une nouvelle incarcération.
Le tribunal de Lyon l’a finalement condamné à six mois de prison. La peine sera aménagée sous bracelet électronique.
qui va remballer les dégâts occasionnés ? ce bracelet électronique tout le monde s’en moque car aucune fierté, certains même l’exhibe ! Tous c es juges et politiques à côté de la plaque… Il faut faire travailler dur ces gens qui cassent etc…Les gens ne travaillent pas assez et n’accordent aucune valeur à rien ! Beaucoup trop d’aide et surtout attribuées n’importent comment. Il faut redresser la barre vite !Signaler Répondre
Parce que le mec a un boulot donc pas de prison ?🤔Signaler Répondre
Y a combien de chômeurs dans la région ?Son CDI ils ont qu'à le refiler à quelqu'un d'autre
Pour libérer de la place et économiser, il faut délocaliser les prisonniers dans les pays où ils ont de la famille, en proposant de payer le tiers du prix du séjour en France.Signaler Répondre
C :contratSignaler Répondre
D :divers
I: ivrognerie
loin de moi l'idée de vouloir les disculper mais pour le coup les juges sont forcés à respecter la loi ce sont les députés qui ont inscrits dans la loi qu'il faut hors crime grave éviter l'incarcération si la personne justifie d'un logement (qui est régulier, pas un squat) + si la personne a un job en cdi (ou une promesse d'emploi même loufoque d'un copain ça aussi c'est valide...).Signaler Répondre
TOUT LE MONDE SAIT qui sont les ministres de la justice qui ont amoindri les lois depuis plus de 20 ans dans notre pays car l'incarcération coûte cher et ils ont choisis de nous sacrifier.....
sur cette affaire bonne chance aux élus qui cherchent à attirer des productions sur notre territoire, entre cette affaire et l'autre de début avril où il y a eu vol de caméras etc pour 1 million d'euros de préjudice... Spoiler : c'est pas avec 3 arbres plantés supplémentaires que netflix va revenir à Lyon, tout le monde a bien compris que Lyon est le nouveau marseille !!!
6 mois pour 26000 euros quelle condamnation pour les larbins plus petits ils doivent bien rire en entendant leur condamnationSignaler Répondre
Chutt ... Première cause de mortalité en France, plus que toutes les drogues, mais C'est un pilier de la gastronomie française.Signaler Répondre
Mouais...un cdi, un appartement...et il cherchait un endroit pour dormir...allez suivantSignaler Répondre
il voulait être figurant il pensait que c'était une audition il a donné le meilleur de luiSignaler Répondre
Les prison sont surchargées, pas de soucis...il faut faire comme le Danemark qui se prépare à envoyer 300 détenus étrangers dans un centre carcéral au Kosovo.Signaler Répondre
le syndicat de la magistrature.Signaler Répondre
Never forget le mur de c..s où ils ont osé placer le père d un enfant tué par un terroriste . Never forget
Lyonmag pas de censure svp ceci est avéré
les "juges" francais, une menace absolue pour la démocratie : Ils sont l'étincelle qui déclenchera la guerre civile.Signaler Répondre
Un pseudo travail. Des enfants... Tout est bon pour disculper.Signaler Répondre
Les juges doivent payer pour les récidivistes.
Continuons ainsi, un jour ce sera le citoyen qui fera justice
Un CDI dans son état ?Signaler Répondre
L'alcool. Un mal fondamental qui détruit la société française.Signaler Répondre
comme les prisons coutent cher et sont souvent pleine il serait temps de créer des peines de travaux forcés durs et efficaces sous bracelet électronique les surcis ça ne sert à rien pour ce genre d’individus qui ensuite font les gros durs a la buvetteSignaler Répondre
26 k€ de dégâts, agression raciste + retard tournage… Son casier judiciaire comporte déjà plusieurs condamnations pour des épisodes similaires.Signaler Répondre
Sociopathes de 💩 qui se prennent pour le centre de l’univers. Un séjour en prison lui aurait peut-être fait comprendre les conséquences de ses actes à la hauteur du préjudice occasionné. Boulot->retour prison le soir et week-end.