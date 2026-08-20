Lyon : ivre, il s’introduit sur un tournage Netflix et cause 26 000 euros de dégâts

Le tournage du biopic consacré aux époux Klarsfeld a connu un incident dans la nuit du 15 au 16 août à Lyon. Vers 23h, un homme fortement alcoolisé a franchi les barrières délimitant une zone réservée à la production, installée à proximité du palais de justice dans le Vieux-Lyon.

Le quadragénaire a expliqué devant le tribunal correctionnel avoir simplement voulu trouver un endroit pour dormir. Mais son passage sur les lieux a provoqué d’importants dégâts.

La société de production NAC Films évalue pour l’instant son préjudice à 26 000 euros, un montant qui pourrait encore évoluer.

Six mois sous bracelet électronique

Des agents de sécurité étaient intervenus pour faire quitter les lieux à l’intrus. Celui-ci était également poursuivi pour avoir craché dans leur direction et proféré des insultes à caractère raciste.

Son casier judiciaire comporte déjà plusieurs condamnations pour des épisodes similaires. La défense a insisté sur sa situation professionnelle et personnelle, rappelant qu’il dispose d’un emploi en CDI et d’un logement, afin d’éviter une nouvelle incarcération.

Le tribunal de Lyon l’a finalement condamné à six mois de prison. La peine sera aménagée sous bracelet électronique.