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Casse du musée Jacques-Chirac en Corrèze : cinq Lyonnais dans le viseur des enquêteurs

Casse du musée Jacques-Chirac en Corrèze : cinq Lyonnais dans le viseur des enquêteurs
DR Musée Jacques-Chirac

Cinq Lyonnais déjà mis en examen pour des cambriolages commis en Suisse pourraient être liés au vol survenu le 6 août au musée Jacques-Chirac, en Corrèze. Une Porsche Panamera semblable à celle utilisée par l’équipe aurait notamment été repérée devant le musée.

La piste lyonnaise est désormais examinée dans l’enquête sur le cambriolage du musée Jacques-Chirac de Sarran.

Cinq hommes, mis en examen lundi 17 août dans un dossier de cambriolages en Suisse, pourraient également être impliqués dans le casse commis quelques jours plus tôt en Corrèze selon Le Parisien. Le parquet de Lyon indique que des vérifications doivent permettre de déterminer s’il existe "judiciairement un lien" entre les deux affaires.

L’enquête sur le vol de Sarran a d’ailleurs été transférée du parquet de Tulle à celui de Lyon.

Une Porsche et des outils attirent l’attention

Les soupçons reposeraient notamment sur un véhicule. Une Porsche Panamera équipée de fausses plaques, utilisée par l’équipe lyonnaise, ressemblerait à une voiture aperçue sur des images prises devant le musée corrézien. Des outils susceptibles d’avoir servi lors du cambriolage auraient également été retrouvés.

Les cinq suspects sont déjà poursuivis dans une enquête concernant plusieurs vols en Suisse, dont celui du musée de l’Horlogerie au Locle.

À Sarran, les malfaiteurs avaient emporté le 6 août plusieurs objets, notamment des bijoux, une réplique de la Coupe du monde ainsi qu’un maillot de Zinédine Zidane porté en 1998.

La section de recherches de Limoges et l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels restent chargés des investigations.

Le musée Jacques-Chirac avait déjà été visé à deux reprises en 2025, dont un cambriolage de ses réserves ayant causé un préjudice estimé à plus d’un million d’euros.

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