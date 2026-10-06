En pleine mobilisation à Lyon, Grégory Doucet rencontre une vingtaine de lycéens

En pleine mobilisation lycéenne et étudiante à Lyon, Grégory Doucet a échangé avec une vingtaine de lycéennes et lycéens ce mardi matin. Le maire de Lyon était accompagné de plusieurs de ses adjoints lors de cette rencontre.
Les jeunes présents, issus de plusieurs établissements lyonnais, ont notamment évoqué leurs conditions d’enseignement et celles de leurs camarades. Selon l’entourage du maire, les échanges ont porté sur des situations rencontrées à Lyon, mais également au-delà.
"Marqué par la solidarité"
Cette rencontre intervient alors que le mouvement se poursuit depuis plusieurs jours dans l’agglomération. Ce mardi matin, 17 établissements étaient impactés, avec une majorité d’universités concernées. Huit personnes avaient également été interpellées, notamment pour des dégradations ou le transport d’objets incendiaires ou d’artifices.
Une manifestation s’est par ailleurs élancée peu après 10h30 de la place Bellecour.
À l’issue de son échange avec les lycéens, Grégory Doucet a salué leur mobilisation. "Je suis marqué par la solidarité de ces jeunes. Elles et ils veulent pouvoir étudier dans des conditions dignes, ont soif d’apprentissage, mais aussi de reconnaissance", a déclaré le maire de Lyon.
L’élu écologiste estime qu’il s’agit du signe d’"une vraie vitalité, réjouissante", ajoutant qu’il s’agit d’"un message que nous devons porter."
Il ne les jamais reçus, il ne va jamais au resto, il ne fait pas travailler Lyon, il serait bien accueulli , par les vrais lyonnaisSignaler Répondre
Il va les recevoir aussi, pour évoquer leurs conditions de travail, leur perte d'activité avec les manifs ?Signaler Répondre
Vous n 'avez pas suivi . Avec ce gouvernement la jeunesse dépend du ministère de l 'intérieur , de la justice ou de la santé , mais en aucun cas de l 'éducation .Signaler Répondre
être jeune , pour eux , cela se soigne !
Il est pas ministre ...il est issu de l humanitaire.Signaler Répondre
Humanitaire ? Les gens qui viennent vous dire :on peut rien ou pas grand chose pour vous...c est la faute des méchants donateurs qui arrivent a peine a couvrir nos salaires...
Pourquoi les reçoit-il ???Signaler Répondre
Si ce n'est pour les politiser car en tant que Maire, il ne peut absolument rien pour eux !
Doucet intervient, ouf la jeunesse est sauvée !Signaler Répondre
C'est le ministre de l'éducation lui ? Quel pouvoir il a sur l'enseignement scolaire ??Signaler Répondre
Encore une posture de récupération...