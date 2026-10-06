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En pleine mobilisation à Lyon, Grégory Doucet rencontre une vingtaine de lycéens

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En pleine mobilisation à Lyon, Grégory Doucet rencontre une vingtaine de lycéens

Alors qu’une nouvelle journée de mobilisation touche les établissements lyonnais ce mardi 6 octobre, Grégory Doucet a reçu dans la matinée une vingtaine de lycéennes et lycéens.

En pleine mobilisation lycéenne et étudiante à Lyon, Grégory Doucet a échangé avec une vingtaine de lycéennes et lycéens ce mardi matin. Le maire de Lyon était accompagné de plusieurs de ses adjoints lors de cette rencontre.

Les jeunes présents, issus de plusieurs établissements lyonnais, ont notamment évoqué leurs conditions d’enseignement et celles de leurs camarades. Selon l’entourage du maire, les échanges ont porté sur des situations rencontrées à Lyon, mais également au-delà.

"Marqué par la solidarité"

Cette rencontre intervient alors que le mouvement se poursuit depuis plusieurs jours dans l’agglomération. Ce mardi matin, 17 établissements étaient impactés, avec une majorité d’universités concernées. Huit personnes avaient également été interpellées, notamment pour des dégradations ou le transport d’objets incendiaires ou d’artifices.

Une manifestation s’est par ailleurs élancée peu après 10h30 de la place Bellecour.

À l’issue de son échange avec les lycéens, Grégory Doucet a salué leur mobilisation. "Je suis marqué par la solidarité de ces jeunes. Elles et ils veulent pouvoir étudier dans des conditions dignes, ont soif d’apprentissage, mais aussi de reconnaissance", a déclaré le maire de Lyon.

L’élu écologiste estime qu’il s’agit du signe d’"une vraie vitalité, réjouissante", ajoutant qu’il s’agit d’"un message que nous devons porter."

6 commentaires
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les restaurateurs le 06/10/2026 à 14:24
Et les dealers à vélo a écrit le 06/10/2026 à 14h13

Il va les recevoir aussi, pour évoquer leurs conditions de travail, leur perte d'activité avec les manifs ?

Il ne les jamais reçus, il ne va jamais au resto, il ne fait pas travailler Lyon, il serait bien accueulli , par les vrais lyonnais

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Et les dealers à vélo le 06/10/2026 à 14:13

Il va les recevoir aussi, pour évoquer leurs conditions de travail, leur perte d'activité avec les manifs ?

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Non le 06/10/2026 à 13:49
A gerber... a écrit le 06/10/2026 à 13h12

C'est le ministre de l'éducation lui ? Quel pouvoir il a sur l'enseignement scolaire ??
Encore une posture de récupération...

Vous n 'avez pas suivi . Avec ce gouvernement la jeunesse dépend du ministère de l 'intérieur , de la justice ou de la santé , mais en aucun cas de l 'éducation .
être jeune , pour eux , cela se soigne !

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Ben non le 06/10/2026 à 13:38
A gerber... a écrit le 06/10/2026 à 13h12

C'est le ministre de l'éducation lui ? Quel pouvoir il a sur l'enseignement scolaire ??
Encore une posture de récupération...

Il est pas ministre ...il est issu de l humanitaire.
Humanitaire ? Les gens qui viennent vous dire :on peut rien ou pas grand chose pour vous...c est la faute des méchants donateurs qui arrivent a peine a couvrir nos salaires...

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Chris25 le 06/10/2026 à 13:30

Pourquoi les reçoit-il ???
Si ce n'est pour les politiser car en tant que Maire, il ne peut absolument rien pour eux !

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Bon le 06/10/2026 à 13:29

Doucet intervient, ouf la jeunesse est sauvée !

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A gerber... le 06/10/2026 à 13:12

C'est le ministre de l'éducation lui ? Quel pouvoir il a sur l'enseignement scolaire ??
Encore une posture de récupération...

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