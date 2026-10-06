L’ancien directeur du groupe scolaire des Chartreux à Lyon a été présenté à un juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le parquet.

Le père Plessy a été mis en examen pour viol par personne abusant de l’autorité conférée par sa fonction, agression sexuelle sur personne vulnérable par personne abusant de l’autorité conférée par sa fonction, ainsi que pour menace ou acte d’intimidation visant à dissuader une victime de déposer plainte. Il a été placé sous contrôle judiciaire, selon le Progrès.

L’affaire avait débuté après le dépôt d’une plainte, le 10 septembre, par une jeune femme de 18 ans. Celle-ci accuse l’ancien responsable de l’établissement de viols et d’agressions sexuelles aggravés.

Âgé de 63 ans, Jean-Bernard Plessy avait été démis de ses fonctions à la tête du groupe scolaire catholique privé lyonnais deux mois auparavant par l'archevêque de Lyon.