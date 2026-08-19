Saint-Romain-en-Gal : le mausolée antique découvert en 2025 livre de nouveaux vestiges exceptionnels

La découverte réalisée en 2025 à Saint-Romain-en-Gal prend encore une autre dimension. Depuis le 20 juillet, une nouvelle campagne de fouilles est menée autour du mausolée antique mis au jour sur le site archéologique, propriété du Département du Rhône.

À quelques jours de la fin des recherches, prévue le 21 août, les archéologues confirment le caractère hors norme de ce tombeau monumental daté de la fin du Ier siècle avant J.-C.

Son ampleur architecturale, mais aussi son état de conservation, en font un ensemble particulièrement remarquable. Les recherches cherchent notamment à préciser son organisation, son emprise et la place qu’il occupait dans le paysage antique.

Une chambre funéraire contenant encore des traces de crémation

Les fouilles de cet été ont permis de révéler de nouveaux éléments architecturaux, mais surtout d’explorer la chambre funéraire du mausolée.

Celle-ci était encore bien conservée et renfermait des vestiges de la crémation. Une découverte qualifiée de particulièrement rare pour un monument de cette nature.

Ces éléments doivent permettre aux chercheurs de mieux comprendre les pratiques funéraires de l’Antiquité romaine.

Des chercheurs et étudiants de plusieurs universités

L’étude du mausolée mobilise plusieurs disciplines, avec des archéologues et des architectes du patrimoine chargés de croiser leurs analyses afin de mieux comprendre l’évolution et la conservation du monument.

Des étudiants en archéologie venus de plusieurs universités françaises et étrangères participent également au chantier dans le cadre de leur formation aux méthodes de terrain.

Les recherches doivent désormais se poursuivre afin de préciser la portée historique et scientifique de cette découverte.