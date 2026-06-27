Refus d'obtempérer dans la métropole de Lyon : des policiers visés par une voiture puis caillassés, un suspect interpellé

À peine quelques minutes avant minuit, une intervention de police s'est transformée en une longue course-poursuite à travers plusieurs communes de la métropole de Lyon.
Selon nos informations, les faits se sont produits dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 juin, vers 23h50. Un équipage de la Brigade spécialisée de terrain (BST) a engagé le suivi d'une Renault Clio rue du Tonkin, à Villeurbanne, après un refus d'obtempérer.
La fuite s'est poursuivie jusqu'à Vaulx-en-Velin. Arrivé dans une impasse, le conducteur s'est retrouvé bloqué. Pour reprendre sa fuite, il aurait alors foncé délibérément sur plusieurs véhicules de police, manquant également de percuter plusieurs policiers de la BAC qui étaient descendus de leur véhicule.
Malgré cette manœuvre, le chauffard est parvenu à reprendre la route en direction de Rillieux-la-Pape.
Des policiers caillassés pendant la poursuite
La situation s'est encore tendue à Rillieux-la-Pape. Alors que le véhicule circulait rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, les effectifs de police ont été pris à partie.
Selon les premiers éléments, des projectiles ont été lancés sur les policiers tandis que des poubelles étaient volontairement placées sur la chaussée afin de ralentir leur progression. Plusieurs véhicules de polices ont été dégradés au cours des incidents.
Le véhicule en fuite a finalement été retrouvé abandonné au niveau du 5 avenue du Général-Leclerc, à Rillieux-la-Pape. Les deux occupants ont alors tenté de s'échapper en empruntant les étages d'un immeuble. Le conducteur, âgé de 32 ans, a été interpellé tandis que le passager est parvenu à prendre la fuite.
Un "comportement inadmissible et criminel"
Au cours de l'intervention, trois fonctionnaires d'un équipage de Police secours ont été légèrement blessés lors de la collision avec leur véhicule. Chacun s'est vu délivrer un certificat médical faisant état de trois jours d'incapacité totale de travail (ITT).
Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a rapidement réagi après les faits. Il dénonce un "comportement inadmissible et criminel à la fois de l’auteur du refus d’obtempérer et ceux qui ont tenté d’empêcher l’intervention des policiers nationaux. Le conducteur a été interpellé. J'adresse mon soutien aux policiers blessés."
De son côté, Alain Barberis, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale Rhône, s'est également exprimé auprès de notre rédaction : "Une nouvelle fois, des policiers ont failli perdre la vie face à une violence totalement désinhibée et au fléau des refus d'obtempérer. Nous faisons face à un manque criant de moyens humains, une situation qui risque encore de s'aggraver en septembre avec la perte d'une cinquantaine de policiers, alors même que la charge opérationnelle et la criminalité continuent d'augmenter."
il a pourtant pas tortSignaler Répondre
Nos élus sont des lâches..Pas tous. Marre de toute cette racaille qui se croit au dessus des lois. Mettre des cibles dans le dos des policiers et des gendarmes ils savent le faire. Même les mômes prennent exemple sur leurs aînés. Ça viole, insulte,vole, agresseSignaler Répondre
et cette bande qui fait régner sa loi sur le Canal Saint Martin l État à bougé...non. Citoyens protégez vous , on ne nous défendra pas . La ligue des droits de l homme non plus , pourquoi ne vont ils pas en Iran ou en Afghanistan ces pauvres gens en ont vraiment besoin.
Peine de mort ! ça suffit !Signaler Répondre
Les Lyonnais vous dites,on n’a pas la même notion de qui est vraiment Lyonnais! Votons RN!Signaler Répondre
Perte en septembre d’une cinquantaine de policiers?Signaler Répondre
Si on arrêtait de balancer des milliards à l’Ukraine qui nous reviennent en pleine gueule sous forme d’armes ?
Ceci n’est qu’un exemple
Reste maintenant à la justice de faire son travail...mais avec ces gauchiasses je n'y crois plus..Signaler Répondre
"A part le délit de fuite ils étaient peut-être en règle ?"Signaler Répondre
Signé LFI ;-)
Des français résistants ?Signaler Répondre
VGA c’est la velette mec !!!!!Signaler Répondre
Ne perdons pas notre temps.Signaler Répondre
Boum. Une balle
Eliminons la racaille
Maintenant, c'est une autre course qui s'engage : qui sera le premier rentré ? L'équipage de police qui a risqué sa vie ou l'homme qui a tenté de les tuer ? J'ai peur que ce soit le second qui gagne haut la main. Quant à ceux qui ont caillassé la police au passage, nous n'en parlerons même pas : ce sont des "chances" pour la France. Ils ne seront jamais inquiétés par la justice.Signaler Répondre
Quand même les services armés sont en difficulté, il est facile de comprendre "le sentiment" d'insécurité de la grande partie honnête de la population... De fait, c'est cette majorité qui, lentement, est mise en prison : sortir sans arme devient de plus en plus problématique...
Leurs armes je suppose, pas de herse ou autre,Signaler Répondre
je suis stupéfait du manque d'actions concrêtes pour maitriserdurement ces agissement
Reste l'armée ,et une solution définitive, mais radicale, pour faire respecter l'autorité
Les policiers pratiquent le harcèlement.Signaler Répondre
Les lyonnais ont peur de la Police et doivent fuir la Police.
Votons LFI
Il aurait fallu pouvoir l'abattre.Signaler Répondre
Comme d'hab, vos posts archi ridicules polluent. Faut changer de disque et vite.Signaler Répondre
A Gerland Tony Garnier j'ai entendu une course poursuite cette nuit aussi, le mec semblait s'amuser à faire des dérapages contrôlés en tournant autour de la place mérieux jusqu'à ce qu'une patrouille arrive en faisant autant de bruit avec sa sirène mais ils ne semblent n'avoir arrêté personne comme d'habt quoi.Signaler Répondre
Encore une fois à Villeurbanne ? ? Mais quand la police va pouvoir tirer dans le tas ? hein ?Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI : « Les policiers devront se justifier de leur caillasse »Signaler Répondre
le conducteur se serait retrouver mort par accident à cause de sa fuite, les quartiers aurait encore tout cassé, jamais il se remettent en compte, jamais ils se disent, je n'ai pas un bon comportement dans l'avenir se genre de personne ne sert à rien pour la société. triste mentalité et attitude.Signaler Répondre
Quelques tirs suffiraient! De la part de la police j’entendsSignaler Répondre
Voilà le programme électoral de LFISignaler Répondre
Des automobilistes irréprochable...c'est ça la France; en 5 minutes tu n'as plus de permis.Signaler Répondre
Le préfet Guyot, a rapidement réagi après les faits mais les militants LFI qui servent de députés sur les secteurs de Villeurbanne, Vaulx et Rillieux ? Aucun mot de soutien pour les policiers blessés ? C'est la faute de la police pour ces militants LFI, la police n'auraient pas du provoquer en voulant contrôler ces délinquants de la route ?Signaler Répondre
On salut le courage de ces policiers qui risquent leurs vies pour nous, il aurait dû faire usage de leurs armes quand la voiture leur fonce dessus .Signaler Répondre
Suspect interpellé mais qui sera très vite relâché...Signaler Répondre
c’est de faire barrage à l’esstreme droaate !Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Ce ne sont pas des actes de délinquance mais des actes de résistance contre l'apartheid.