Refus d'obtempérer dans la métropole de Lyon : des policiers visés par une voiture puis caillassés, un suspect interpellé

À peine quelques minutes avant minuit, une intervention de police s'est transformée en une longue course-poursuite à travers plusieurs communes de la métropole de Lyon.

Selon nos informations, les faits se sont produits dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 juin, vers 23h50. Un équipage de la Brigade spécialisée de terrain (BST) a engagé le suivi d'une Renault Clio rue du Tonkin, à Villeurbanne, après un refus d'obtempérer.

La fuite s'est poursuivie jusqu'à Vaulx-en-Velin. Arrivé dans une impasse, le conducteur s'est retrouvé bloqué. Pour reprendre sa fuite, il aurait alors foncé délibérément sur plusieurs véhicules de police, manquant également de percuter plusieurs policiers de la BAC qui étaient descendus de leur véhicule.

Malgré cette manœuvre, le chauffard est parvenu à reprendre la route en direction de Rillieux-la-Pape.

Des policiers caillassés pendant la poursuite

La situation s'est encore tendue à Rillieux-la-Pape. Alors que le véhicule circulait rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, les effectifs de police ont été pris à partie.

Selon les premiers éléments, des projectiles ont été lancés sur les policiers tandis que des poubelles étaient volontairement placées sur la chaussée afin de ralentir leur progression. Plusieurs véhicules de polices ont été dégradés au cours des incidents.

Le véhicule en fuite a finalement été retrouvé abandonné au niveau du 5 avenue du Général-Leclerc, à Rillieux-la-Pape. Les deux occupants ont alors tenté de s'échapper en empruntant les étages d'un immeuble. Le conducteur, âgé de 32 ans, a été interpellé tandis que le passager est parvenu à prendre la fuite.

Un "comportement inadmissible et criminel"

Au cours de l'intervention, trois fonctionnaires d'un équipage de Police secours ont été légèrement blessés lors de la collision avec leur véhicule. Chacun s'est vu délivrer un certificat médical faisant état de trois jours d'incapacité totale de travail (ITT).

Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a rapidement réagi après les faits. Il dénonce un "comportement inadmissible et criminel à la fois de l’auteur du refus d’obtempérer et ceux qui ont tenté d’empêcher l’intervention des policiers nationaux. Le conducteur a été interpellé. J'adresse mon soutien aux policiers blessés."

De son côté, Alain Barberis, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale Rhône, s'est également exprimé auprès de notre rédaction : "Une nouvelle fois, des policiers ont failli perdre la vie face à une violence totalement désinhibée et au fléau des refus d'obtempérer. Nous faisons face à un manque criant de moyens humains, une situation qui risque encore de s'aggraver en septembre avec la perte d'une cinquantaine de policiers, alors même que la charge opérationnelle et la criminalité continuent d'augmenter."