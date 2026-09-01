Environnement

Arbres fragilisés après l'orage à Lyon : réouverture repoussée pour le parc de la Tête d'Or

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Arbres fragilisés après l'orage à Lyon : réouverture repoussée pour le parc de la Tête d'Or
Arbres fragilisés après l'orage à Lyon : réouverture repoussée pour le parc de la Tête d'Or - DR

Le parc de la Tête d'Or est resté fermé au public ce mardi à Lyon.

Le parc, qui n'a pas rouvert depuis le violent orage qui a touché Lyon vendredi, sera de nouveau accessible au public à partir de ce mercredi 2 septembre, a fait savoir la Ville de Lyon.

Des opérations d'abattage et d'élagage doivent encore être menées pour permettre la sécurisation complète du site alors que plusieurs arbres ont été fragilisés.

A noter que certaines zones du parc resteront fermées au public mercredi. Les portes Nord, le long de l'allée Achille Lignon resteront fermées jusqu'à nouvel ordre.

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parc de la Tête d'Or

orage

4 commentaires
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dit Doucet ? le 01/09/2026 à 18:03

ca serait pas plus simple de mettre des arbres en plastique ?

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GLOUGLOU 1er le 01/09/2026 à 17:47

Attention la face noir de notre petit maire est de sortie. Doucetator le décapiteur à la tronçonneuse va s'attaquer aux arbres faibles qui ne méritent pas de vivre tranquille !

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Pas en notre nom disent les arbres..... le 01/09/2026 à 17:14

Les poumons de verdure inaccessibles au public.....la nature nous donnerait elle le premier signe d une révolte contre la secte escrolos ?🤣🤣

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Ex Précisions le 01/09/2026 à 17:10

Allez, on abat tous les arbres du parc et on met plein d'ombrières à 1.6M€/pièce.

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