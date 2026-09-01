Arbres fragilisés après l'orage à Lyon : réouverture repoussée pour le parc de la Tête d'Or

Le parc, qui n'a pas rouvert depuis le violent orage qui a touché Lyon vendredi, sera de nouveau accessible au public à partir de ce mercredi 2 septembre, a fait savoir la Ville de Lyon.
Des opérations d'abattage et d'élagage doivent encore être menées pour permettre la sécurisation complète du site alors que plusieurs arbres ont été fragilisés.
A noter que certaines zones du parc resteront fermées au public mercredi. Les portes Nord, le long de l'allée Achille Lignon resteront fermées jusqu'à nouvel ordre.
ca serait pas plus simple de mettre des arbres en plastique ?Signaler Répondre
Attention la face noir de notre petit maire est de sortie. Doucetator le décapiteur à la tronçonneuse va s'attaquer aux arbres faibles qui ne méritent pas de vivre tranquille !Signaler Répondre
Les poumons de verdure inaccessibles au public.....la nature nous donnerait elle le premier signe d une révolte contre la secte escrolos ?🤣🤣Signaler Répondre
Allez, on abat tous les arbres du parc et on met plein d'ombrières à 1.6M€/pièce.Signaler Répondre