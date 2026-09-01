Arbres fragilisés après l'orage à Lyon : réouverture repoussée pour le parc de la Tête d'Or

Le parc, qui n'a pas rouvert depuis le violent orage qui a touché Lyon vendredi, sera de nouveau accessible au public à partir de ce mercredi 2 septembre, a fait savoir la Ville de Lyon.

Des opérations d'abattage et d'élagage doivent encore être menées pour permettre la sécurisation complète du site alors que plusieurs arbres ont été fragilisés.

A noter que certaines zones du parc resteront fermées au public mercredi. Les portes Nord, le long de l'allée Achille Lignon resteront fermées jusqu'à nouvel ordre.