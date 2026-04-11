Lyon et le Rhône sous menace d’orages violents ce samedi

Ce samedi 11 avril, Météo-France a placé le département en vigilance jaune pour risque d’orages, une alerte en vigueur de 16h à 22h.

Dans son bulletin émis vendredi 10 avril, l’organisme annonce une dégradation progressive au fil de l’après-midi, après plusieurs jours marqués par des températures exceptionnellement élevées pour la saison.

À Lyon, le thermomètre pourrait encore atteindre les 30°C avant l’arrivée des premières cellules orageuses, dans une atmosphère lourde et instable. Ces orages devraient ensuite concerner une large partie du territoire rhodanien.

Selon les prévisions, ces épisodes pourront s’accompagner de pluies soutenues et de chutes de grêle localisées, avec une intensité variable selon les secteurs.

Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, la préfecture recommande la "prudence lors de vos déplacements."