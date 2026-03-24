Une enquête est en cours après la découverte samedi en fin d’après-midi d’un couple de septuagénaires au sein de son habitation située dans un lotissement d’Irigny. Selon le Progrès, une arme à feu a été retrouvée à proximité des corps des deux victimes âgées de 77 et 78 ans.

La piste du féminicide suivi d’un suicide est actuellement privilégiée par les enquêteurs. Le mari s’occupait seul de sa femme souffrant depuis plusieurs années de troubles cognitifs. Une autopsie doit être menée afin d’en savoir sur les circonstances de ce drame.