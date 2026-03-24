Une enquête est en cours après la découverte samedi en fin d’après-midi d’un couple de septuagénaires au sein de son habitation située dans un lotissement d’Irigny. Selon le Progrès, une arme à feu a été retrouvée à proximité des corps des deux victimes âgées de 77 et 78 ans.
La piste du féminicide suivi d’un suicide est actuellement privilégiée par les enquêteurs. Le mari s’occupait seul de sa femme souffrant depuis plusieurs années de troubles cognitifs. Une autopsie doit être menée afin d’en savoir sur les circonstances de ce drame.
Terrible fin de vie pour ce monsieur qui a certainement décidé d'arrêter son calvaire dans cette société inhumaine pour les aidants de malades mentaux ! L' Ehpad est la ruine assurée pour le conjoint ,alors il doit assumer le pire à vivreSignaler Répondre
C'est très dur moralement de voir la personne aimée se dégrader psychiquement et savoir que rien ne pourra y remédier. Suicide oui sûrement.Signaler Répondre
feminicide et pourquoi pas suicide à cet âge c’est sûrement la seule solution qu ils ont malheureusement trouvéeSignaler Répondre
Quand les conditions de vie en Ehpad effrayent plus que la mort...Signaler Répondre
je comprends ce monsieur.Signaler Répondre