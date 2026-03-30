Lyon 8e : une femme tuée à coups de couteau, son compagnon interpellé

Les forces de l’ordre sont intervenues aux alentours de 2h du matin, dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 mars, rue Antoine-Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Sur place, les secours ont découvert le corps sans vie d’une femme âgée d’une trentaine d’années. Selon les premiers éléments, la victime aurait été poignardée à de multiples reprises.

Son compagnon, également âgé d’une trentaine d’années, serait en cause. L’homme, alcoolisé au moment des faits, aurait porté une vingtaine de coups de couteau. C’est lui-même qui a contacté les services de police aux alentours pour signaler les faits et se dénoncer.