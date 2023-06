Féminicide puis suicide : Saint-Priest sous le choc 

Selon Le Progrès, une intervention a été menée vers 17h dans un logement de Saint-Priest ce samedi, pour un couple qui ne donnait pas de nouvelles à leurs proches. Mais une fois à l’intérieur du domicile, situé chemin de Saint-Bonnet-de-Mure, les forces de l’ordre n’ont pu que constater la présence de deux corps dans la chambre à coucher. Les deux cadavres étaient présents sur le lit.

L’homme était âgé de 59 ans, il aurait tué sa femme de 48 ans avant de se donner la mort. Une lettre aurait été retrouvée sur place et confirmerait ce funeste parcours, pour des raisons encore inconnues. On ne connait pas non plus la date précise des faits.

Une enquête a été ouverte pour déterminer ces éléments, mais aussi les causes de la mort. Aucun coup de feu n’aurait été entendu par le voisinage.