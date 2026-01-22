Faits Divers

Lyon : une arme de guerre retrouvée dans les parties communes d’un immeuble

Photo d'illustration - LyonMag

Une découverte pour le moins inquiétante à Lyon.

Une découverte d’arme de guerre a été faite ce mercredi 21 janvier à Lyon. Selon le Progrès, une kalachnikov a été retrouvée dans les parties communes d’un immeuble situé rue Philippe-Fabia, dans le quartier des États-Unis (Lyon 8e).

Les faits se sont produits aux alentours de 19 heures. Des agents de sécurité, missionnés par un bailleur social pour une visite des parties communes, ont découvert le fusil d’assaut au quatrième étage d’un grand ensemble. L’arme était dissimulée dans une armoire technique.

Il s’agit d’un fusil d’assaut de calibre 7,62 mm, classé en catégorie A (Arme de guerre). L’arme ne contenait pas de munitions au moment de sa découverte. Dans le même meuble, les agents ont également trouvé une dizaine de grammes de résine de cannabis.

Tags :

arme

saisie

kalachnikov

8 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Une chance pour la France le 22/01/2026 à 20:02

Non, une chance exceptionnelle pour la France...

Signaler Répondre
avatar
johnny le 22/01/2026 à 18:52

Y as plus d'armes que de wc ou fontaines a eau mdr mais j'avoue c'est super pas rassurant

Signaler Répondre
avatar
et alors le 22/01/2026 à 18:35

Rien d'extraordinaire puisque nos politiques ont tout laissé aller !

Signaler Répondre
avatar
Déclin français. le 22/01/2026 à 18:29
Aujourd’hui a écrit le 22/01/2026 à 17h59

Tu trouves plus facilement des armes de la drogue que des WC publics.

Exactement. Il y’a plus de consommateurs de drogues que de français qui ont envie d’aller au petit coin .

Signaler Répondre
avatar
Aujourd’hui le 22/01/2026 à 17:59

Tu trouves plus facilement des armes de la drogue que des WC publics.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 22/01/2026 à 17:32

Dire que Mr Kalachnikov est mort récemment dans la pauvreté malgré son invention qui a été produite et copiée à des dizaines de millions d'exemplaires.

Signaler Répondre
avatar
Cookie the first le 22/01/2026 à 17:22

Pourtant il y a des pistes cyclables... Le quartier est "apaisé" selon les éléments de langage écolo

Signaler Répondre
avatar
GAD le 22/01/2026 à 17:14

Une découverte pour le moins inquiétante : mais non ce n'est encore qu'un " sentiment " d'inquiétude .

Signaler Répondre

