Lyon : une arme de guerre retrouvée dans les parties communes d’un immeuble

Une découverte d’arme de guerre a été faite ce mercredi 21 janvier à Lyon. Selon le Progrès, une kalachnikov a été retrouvée dans les parties communes d’un immeuble situé rue Philippe-Fabia, dans le quartier des États-Unis (Lyon 8e).

Les faits se sont produits aux alentours de 19 heures. Des agents de sécurité, missionnés par un bailleur social pour une visite des parties communes, ont découvert le fusil d’assaut au quatrième étage d’un grand ensemble. L’arme était dissimulée dans une armoire technique.

Il s’agit d’un fusil d’assaut de calibre 7,62 mm, classé en catégorie A (Arme de guerre). L’arme ne contenait pas de munitions au moment de sa découverte. Dans le même meuble, les agents ont également trouvé une dizaine de grammes de résine de cannabis.