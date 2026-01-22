Lyon : une arme de guerre retrouvée dans les parties communes d’un immeuble

Une découverte d’arme de guerre a été faite ce mercredi 21 janvier à Lyon. Selon le Progrès, une kalachnikov a été retrouvée dans les parties communes d’un immeuble situé rue Philippe-Fabia, dans le quartier des États-Unis (Lyon 8e).
Les faits se sont produits aux alentours de 19 heures. Des agents de sécurité, missionnés par un bailleur social pour une visite des parties communes, ont découvert le fusil d’assaut au quatrième étage d’un grand ensemble. L’arme était dissimulée dans une armoire technique.
Il s’agit d’un fusil d’assaut de calibre 7,62 mm, classé en catégorie A (Arme de guerre). L’arme ne contenait pas de munitions au moment de sa découverte. Dans le même meuble, les agents ont également trouvé une dizaine de grammes de résine de cannabis.
Non, une chance exceptionnelle pour la France...Signaler Répondre
Y as plus d'armes que de wc ou fontaines a eau mdr mais j'avoue c'est super pas rassurantSignaler Répondre
Rien d'extraordinaire puisque nos politiques ont tout laissé aller !Signaler Répondre
Exactement. Il y’a plus de consommateurs de drogues que de français qui ont envie d’aller au petit coin .Signaler Répondre
Tu trouves plus facilement des armes de la drogue que des WC publics.Signaler Répondre
Dire que Mr Kalachnikov est mort récemment dans la pauvreté malgré son invention qui a été produite et copiée à des dizaines de millions d'exemplaires.Signaler Répondre
Pourtant il y a des pistes cyclables... Le quartier est "apaisé" selon les éléments de langage écoloSignaler Répondre
Une découverte pour le moins inquiétante : mais non ce n'est encore qu'un " sentiment " d'inquiétude .Signaler Répondre