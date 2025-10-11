Nord de Lyon : les gendarmes stoppent un camion venu de Pologne… la découverte est massive

Du 22 au 26 septembre, une opération d’envergure menée dans la région lyonnaise avait déjà permis d’atteindre un réseau bien structuré de trafic de cigarettes de contrefaçon. Les gendarmes avaient procédé à l’interpellation de treize individus, tous placés en garde à vue, ainsi qu’à la saisie de deux armes de poing, de plus d’une tonne de cigarettes contrefaites, de 60 000 euros d’avoirs criminels et de sept véhicules.

Mais les enquêteurs de la brigade de recherches de Mions et du Groupe d’intervention régional (GIR) de Lyon sont restés mobilisés. Ce mercredi 8 octobre, au nord de Lyon, ils ont intercepté un poids lourd en provenance de Pologne. À l’intérieur du semi-remorque, la perquisition a révélé 7 000 cartouches de cigarettes contrefaites, soit 1,820 tonne de marchandise illégale.

L’intégralité de la cargaison a été saisie. Le conducteur a été placé en garde à vue avant d’être présenté à un juge d’instruction. À l’issue de cette présentation, il a été mis en examen puis placé en détention provisoire.

À l’issue de cette nouvelle saisie, les gendarmes du Rhône ironisent en rappelant un message simple : "fumer tue."