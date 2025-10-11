Faits Divers

Nord de Lyon : les gendarmes stoppent un camion venu de Pologne… la découverte est massive

DR : Gendarmerie du Rhône

Moins de deux semaines après une vaste opération ayant conduit à treize interpellations et plus d’une tonne de cigarettes saisies, les gendarmes du Rhône ont de nouveau frappé.

Du 22 au 26 septembre, une opération d’envergure menée dans la région lyonnaise avait déjà permis d’atteindre un réseau bien structuré de trafic de cigarettes de contrefaçon. Les gendarmes avaient procédé à l’interpellation de treize individus, tous placés en garde à vue, ainsi qu’à la saisie de deux armes de poing, de plus d’une tonne de cigarettes contrefaites, de 60 000 euros d’avoirs criminels et de sept véhicules.

Mais les enquêteurs de la brigade de recherches de Mions et du Groupe d’intervention régional (GIR) de Lyon sont restés mobilisés. Ce mercredi 8 octobre, au nord de Lyon, ils ont intercepté un poids lourd en provenance de Pologne. À l’intérieur du semi-remorque, la perquisition a révélé 7 000 cartouches de cigarettes contrefaites, soit 1,820 tonne de marchandise illégale.

L’intégralité de la cargaison a été saisie. Le conducteur a été placé en garde à vue avant d’être présenté à un juge d’instruction. À l’issue de cette présentation, il a été mis en examen puis placé en détention provisoire.

À l’issue de cette nouvelle saisie, les gendarmes du Rhône ironisent en rappelant un message simple : "fumer tue."

avatar
Moi le 11/10/2025 à 17:12
L’Europe des Cartels Mafieux. a écrit le 11/10/2025 à 15h28

Les pays de l’Est sont le cancer de l’Europe ! La vraie Europe était celle du départ, France Allemagne, Grèce, Italie,Espagne, Portugal, royaume uni ! Point Barre !!

Un peu aussi le Bénélux, non ? Quant au Royaume Uni, il n'est rentré que plus tard (et est sorti plus tôt !)...

avatar
Dedlyo le 11/10/2025 à 16:50
L’Europe des Cartels Mafieux. a écrit le 11/10/2025 à 15h28

Les pays de l’Est sont le cancer de l’Europe ! La vraie Europe était celle du départ, France Allemagne, Grèce, Italie,Espagne, Portugal, royaume uni ! Point Barre !!

Entièrement d'accord avec vous !!!!

avatar
L’Europe des Cartels Mafieux. le 11/10/2025 à 15:28

Les pays de l’Est sont le cancer de l’Europe ! La vraie Europe était celle du départ, France Allemagne, Grèce, Italie,Espagne, Portugal, royaume uni ! Point Barre !!

avatar
To-To le 11/10/2025 à 14:56

On devrait renommer la zone shenghen en zone openbar.

