Près de Lyon : vaste coup de filet contre un réseau de cigarettes de contrefaçon

Ce lundi 22 septembre, une opération judiciaire s’est déroulée dans plusieurs communes, notamment à Saint-Priest, Bron, Dardilly et Oullins. Elle a mobilisé les gendarmes du groupement du Rhône et de la brigade de recherches de Mions, des policiers et douaniers du Groupe interministériel de recherches (GIR) de Lyon, ainsi que l’antenne du GIGN de Dijon.

Les perquisitions ont permis la saisie de deux armes de poing, de 4 500 cartouches représentant environ une tonne de cigarettes, mais aussi de 60 000 euros en liquide et de sept véhicules.

Tous les individus arrêtés ont été placés en garde à vue. Une personne a déjà été mise en examen et placée en détention provisoire. Cinq autres devaient être présentées ce vendredi 26 septembre devant la juge d’instruction.

Selon les enquêteurs, l’agglomération lyonnaise demeure un point névralgique de la contrebande de cigarettes, utilisée comme "hub logistique" pour alimenter d’autres villes. Un commerce illégal qui alimente également le blanchiment d’argent.