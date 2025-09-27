Faits Divers

Près de Lyon : vaste coup de filet contre un réseau de cigarettes de contrefaçon

Près de Lyon : vaste coup de filet contre un réseau de cigarettes de contrefaçon
Photo d'illustration - LyonMag

Treize suspects ont été interpellés cette semaine dans le Rhône dans le cadre d’une enquête sur un trafic international de cigarettes contrefaites.

Ce lundi 22 septembre, une opération judiciaire s’est déroulée dans plusieurs communes, notamment à Saint-Priest, Bron, Dardilly et Oullins. Elle a mobilisé les gendarmes du groupement du Rhône et de la brigade de recherches de Mions, des policiers et douaniers du Groupe interministériel de recherches (GIR) de Lyon, ainsi que l’antenne du GIGN de Dijon.

Les perquisitions ont permis la saisie de deux armes de poing, de 4 500 cartouches représentant environ une tonne de cigarettes, mais aussi de 60 000 euros en liquide et de sept véhicules.

Tous les individus arrêtés ont été placés en garde à vue. Une personne a déjà été mise en examen et placée en détention provisoire. Cinq autres devaient être présentées ce vendredi 26 septembre devant la juge d’instruction.

Selon les enquêteurs, l’agglomération lyonnaise demeure un point névralgique de la contrebande de cigarettes, utilisée comme "hub logistique" pour alimenter d’autres villes. Un commerce illégal qui alimente également le blanchiment d’argent.

Tags :

trafic de cigarettes

0 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Connor McLeod le 27/09/2025 à 09:39

Malbaré malbaré !

Signaler Répondre
avatar
On veut la même énergie chez les autres le 27/09/2025 à 09:27

Je veux que des jugue et des enquêteurs ayez contrôler les fradeur fiscale que ça soit les pharmacies les entreprises et les particuliers

Signaler Répondre
avatar
fume c'est du belge ! le 27/09/2025 à 09:21

Saint-Priest, Bron, Dardilly et Oullins manque Marlboro Station ( la Guill.)

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.