Près de Lyon : deux ans de prison dont un ferme pour un trafiquant de cigarettes

Cet homme de 39 ans était soupçonné de superviser un trafic de cigarettes de contrebande dans le quartier du Mas-du-Taureau à Vaulx-en-Velin. Le suspect était chargé d'approvisionner en cartouche le point de revente et de percevoir les recettes. Le chiffre d'affaires quotidien de ce trafic était estimé à 4 000 euros. Des perquisitions ont permis à la police de mettre la main sur 765 cartouches de cigarettes et plus de 21 000 euros en espèce.

Le suspect a été écroué. Il a également été condamné à payer une amende de 10 000 euros. L'argent saisi lors des perquisitions lui a par ailleurs été confisqué, indique ce lundi soir le Parquet de Lyon.