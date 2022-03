Trafic de cigarettes à Lyon : six individus condamnés, 25 000 euros de dommages et intérêts pour Philip Morris

En ce début de semaine, six personnes ont été jugées pour "importation et détention en bande organisée de tabac manufacturé sans document justificatif régulier (contrebande), importation et détention en bande organisée de marchandise présentée sous une marque contrefaisante, blanchiment d’argent et travail dissimulé". Un jugement après la découverte il y a quatre ans de 122 000 cartouches, soit 2,4 tonnes de tabac qui étaient revendues via les réseaux sociaux dans l’agglomération lyonnaise. Les trafiquants se servaient de trois box à Villeurbanne, Vénissieux et Miribel pour stocker la marchandise originaire d’Arménie, Russie et Ukraine.

Dans ce dossier, deux individus présentés comme des revendeurs ont écopé de 30 mois de prison, dont un an avec sursis, et 10 000 euros d’amende. Le principal suspect a lui été condamné à 2 ans de prison ferme, assortis d’un mandat de dépôt. Lui aussi devra par ailleurs s’acquitter d’une amende de 10 000 euros. Selon Le Progrès, les trois autres prévenus ont été punis par la justice lyonnaise de peines plus légères : de 8 à 12 mois de sursis ainsi que des amendes de 3000 euros maximum.

Enfin, Philip Morris recevra des dommages et intérêts de la part des individus condamnés. Et pour cause, 75 000 euros en espèces avaient également saisis par les enquêteurs lors des perquisitions. Le géant du tabac recevra en compensation 25 000 euros.