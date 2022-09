Trafic de cigarettes : les écologistes demandent l'annulation de l'audition d'un représentant de Philip Morris à la Région

Pour l'occasion, le chef du Service Prévention du Commerce Illicite de Philip Morris France sera auditionné.

Le groupe des Ecologistes s'est fendu d'un communiqué dans lequel ils font part de leur indignation d'ouvrir l'Hôtel de Région à la société. "Les victimes du lobby du tabac apprécieront !", réagissent-ils.

"Si la consommation de cigarettes de contrefaçon est un sujet majeur en France, ce n’est pas en auditionnant celles et ceux qui ont tout fait pour développer la dépendance au tabac et dépensent des millions d’euros pour améliorer leur image que nous répondrons à cet enjeu. Rappelons qu’en France, le tabagisme est la première cause de mortalité prématurée évitable, avec environ 75 000 décès chaque année. En moyenne, un fumeur régulier sur deux meurt prématurément des causes de son tabagisme. Il est donc surprenant, sinon cynique, qu’une commission intitulée “sécurité” auditionne un acteur qui malmène la sécurité sanitaire de la population", poursuit le groupe présidé par Fabienne Grébert, qui réclame donc l'annulation de l'audition et de la remplacer par une invitation aux "institutions et d’associations réellement engagées contre le tabagisme et la contrebande".

Cette indignation a été dénoncée par le vice-président de la Région chargé de la Sécurité, Renaud Pfeffer : "Continuez de fermer les yeux sur le trafic, fléau qui gangrène nos villes! Nous ne lâcherons rien pour protéger la santé et la sécurité des habitants!"