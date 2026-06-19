Rugby : Lyon accueillera les demi-finales du Top 14 en 2028

Le rugby français fera son retour à Lyon en 2028.

La Ligue nationale de rugby a officialisé ce jeudi l’attribution des demi-finales du Top 14 à la Métropole de Lyon. Les deux affiches se dérouleront au Groupama Stadium de Décines-Charpieu en mai 2028.

La candidature lyonnaise avait été déposée dès le mois d’avril par la Métropole de Lyon, en association avec la Ville de Lyon et OL SASU, gestionnaire de l’enceinte décinoise. La LNR a finalement retenu ce dossier lors de sa réunion du 18 juin.

Avec cette désignation, la métropole confirme sa place parmi les places fortes du rugby français. Le territoire avait déjà accueilli les demi-finales du championnat en 2017, 2018, 2024 et 2025, mais aussi plusieurs rencontres de la Coupe du monde de rugby 2023.

La présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, salue une décision qui récompense le savoir-faire local en matière d’accueil d’événements sportifs.

Elle estime que ce week-end de compétition sera "sans nul doute une grande fête" pour les amateurs de rugby et annonce l’ouverture prochaine d’un travail de préparation avec les partenaires institutionnels, économiques et sportifs du territoire.

La coordination du projet sera notamment confiée à Jérôme Moroge, le maire d'Oullins-Pierre-Bénite qui est le vice-président chargé du Sport, de la Jeunesse et du Rayonnement sportif métropolitain.

L’objectif affiché est de faire de ces demi-finales du Top 14 un rendez-vous "exemplaire" pour les supporters et les acteurs du rugby français.