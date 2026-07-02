Lyon : la poissonnerie Maison Pupier placée sous procédure de sauvegarde

Coup dur pour l’une des enseignes emblématiques des Halles de Lyon Paul Bocuse.

La Maison Pupier annonce avoir sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce de Lyon.

Exploitée par la société Le Poisson des Gones, la poissonnerie avait été reprise en février dernier par Thomas Vedrine et un groupe d’actionnaires. Selon la direction, les premières semaines d’exploitation ont permis d’identifier plusieurs besoins d’investissement et de remise à niveau nécessaires à la poursuite de l’activité dans de bonnes conditions.

Face à cette situation, les dirigeants de la célèbre poissonnerie ont choisi de recourir à une procédure de sauvegarde, un dispositif destiné aux entreprises qui rencontrent des difficultés mais ne sont pas en cessation de paiement. L’objectif est de poursuivre l’activité tout en réorganisant les engagements financiers dans un cadre juridique protecteur.

Le soutien de la Ville de Lyon

La Maison Pupier indique également avoir bénéficié de l’accompagnement de la Ville de Lyon, dont les équipes se seraient montrées attentives aux difficultés rencontrées et attachées au maintien de l’activité au sein des Halles.

Le gérant Thomas Vedrine se veut rassurant quant à l’avenir de l’entreprise. Déjà présent depuis plus de vingt ans aux Halles de Lyon avec l’établissement Baba La Grenouille, il estime connaître parfaitement les contraintes et les exigences de ce lieu emblématique de la gastronomie lyonnaise.

La Maison Pupier conclut en indiquant refuser toute demande d'interview durant cette période difficile.