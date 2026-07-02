Contrôle sur l'A7 près de Lyon : les douaniers découvrent 180 kg de cocaïne dans cinq sacs de sport

Le 24 juin dernier, vers 16h40, une voiture circulant en provenance d'Espagne a été contrôlée au niveau du péage de Reventin-Vaugris (Isère), au sud de Lyon.

Lors de cette intervention, les agents constatent rapidement plusieurs irrégularités. Le véhicule circulait avec de fausses plaques d'immatriculation et son conducteur ne possédait pas de permis de conduire valide.

La fouille du coffre permet ensuite de mettre au jour cinq sacs de sport contenant un total de 180 kg de cocaïne. Selon les estimations rapportées par nos confrères du Dauphiné Libéré, cette marchandise représenterait une valeur d'environ 3 millions d'euros sur le marché de gros, pouvant atteindre près de 11 millions d'euros à la revente après découpe.

Le conducteur, âgé de 29 ans et originaire de Villeurbanne, a été remis aux enquêteurs de l'antenne lyonnaise de l'Office anti-stupéfiants (Ofast), sous l'autorité du parquet de Vienne.

Déjà condamné dans plusieurs affaires de stupéfiants

L'homme n'était pas inconnu de la justice. Déjà condamné à cinq reprises dans des dossiers liés aux stupéfiants, il est également mis en examen dans une autre procédure portant sur une affaire de détention d'explosifs en bande organisée.

Dans ce dossier, il faisait l'objet d'un contrôle judiciaire avec interdiction de séjourner dans le département du Rhône et avait établi sa résidence en Haute-Savoie.

D'après les éléments révélés lors de la procédure, il aurait accepté d'assurer le transport de cette importante cargaison de cocaïne depuis l'Espagne jusqu'en France.

Déféré devant le parquet de Vienne, le suspect devait être jugé en comparution immédiate le mercredi 1er juillet pour des faits de trafic de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs.

Il a toutefois demandé un délai afin de préparer sa défense. Dans l'attente de cette nouvelle audience, fixée au 31 août, le tribunal a ordonné son maintien en détention provisoire.