La Ville de Lyon s’apprête à enclencher la phase d’études pour réadapter les Halles Paul-Bocuse aux règles actuelles de sécurité.

Ce dossier est devenu incontournable depuis les alertes répétées de l’État de 2024. En effet, la préfecture avait déjà pressé la Ville de produire en urgence un diagnostic, avertissant d’une possible fermeture si rien n’était engagé par les écologistes. Les inquiétudes portaient surtout sur la gestion des fumées et la prévention incendie.

Ainsi, selon Tribune de Lyon, la mairie estime qu'un total de 13,4 millions d’euros seront nécessaires pour renforcer la résistance au feu du bâtiment, isoler les zones techniques, revoir les réseaux gaz et électricité, moderniser ventilation et systèmes d’extinction, ou encore fluidifier les espaces d’évacuation pour commerçants et clients.

Un gros montant qui peut cependant être atténué par la contribution supplémentaire, calculée sur les revenus des boutiques. Elle sera mise en place pour aider à financer le futur chantier, haute d’environ 3% du chiffre d’affaires hors taxes des commerçants des Halles Paul Bocuse.

La Ville envisage aussi d’améliorer la circulation piétonne dans les allées et de refaire entièrement les sanitaires, point faible majeur pour l’accueil des visiteurs.