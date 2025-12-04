La Ville de Lyon s’apprête à enclencher la phase d’études pour réadapter les Halles Paul-Bocuse aux règles actuelles de sécurité.
Ce dossier est devenu incontournable depuis les alertes répétées de l’État de 2024. En effet, la préfecture avait déjà pressé la Ville de produire en urgence un diagnostic, avertissant d’une possible fermeture si rien n’était engagé par les écologistes. Les inquiétudes portaient surtout sur la gestion des fumées et la prévention incendie.
Ainsi, selon Tribune de Lyon, la mairie estime qu'un total de 13,4 millions d’euros seront nécessaires pour renforcer la résistance au feu du bâtiment, isoler les zones techniques, revoir les réseaux gaz et électricité, moderniser ventilation et systèmes d’extinction, ou encore fluidifier les espaces d’évacuation pour commerçants et clients.
Un gros montant qui peut cependant être atténué par la contribution supplémentaire, calculée sur les revenus des boutiques. Elle sera mise en place pour aider à financer le futur chantier, haute d’environ 3% du chiffre d’affaires hors taxes des commerçants des Halles Paul Bocuse.
La Ville envisage aussi d’améliorer la circulation piétonne dans les allées et de refaire entièrement les sanitaires, point faible majeur pour l’accueil des visiteurs.
Rien que la rénovation de ce bâtiment, ça coûtera 5 fêtes des lumières.Signaler Répondre
Et comme ils vont mettre leurs lubbies écolos dans chaque devis, on va payer pour des trucs moches et inutiles du genre toilettes dégenrés ou fresque murale inclusive.
Les écolos ne peuvent pas s'empêcher de renchérir tout ce qu'ils touchent, et si possible de mettre en faillite les honnêtes commerçants.
non, vous n’avez pas compris ce sont les commerçants qui vont financer les travaux d’un bâtiment appartenant à la ville.Signaler Répondre
c'est la mairie ...Signaler Répondre
Les sanitaires sont dignes d’un pays du tiers monde, scandaleux, une honte.. Des restaurants ont été fermés administrativement pour moins que cela.Signaler Répondre
Ça vend hors de prix et même pas capable d'entretenir et mettre aux normes leurs locaux faut que ce soit encore les contribuables qui paient.Signaler Répondre
ce n'est pas une nouveauté, des rapports existent depuis plusieurs années.Signaler Répondre
Ca ne sert à rien de faire des frais, on ne peut plus y accéder a cause des travaux aberrants des rues Lyonnaises.Signaler Répondre
Cette même mairie apte à fermer des établissements qui ne sont pas conformes à la législation, n'assure même pas la sécurité de ses propres installations.Signaler Répondre
Hé oui les Halles ça commence vraiment à faire cracra, ces travaux sont plus que nécessaires.Signaler Répondre