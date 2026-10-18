Violences du 17 octobre à Lyon : Lyon Ensemble réclame un conseil municipal en urgence et interpelle Grégory Doucet

C'est l'heure du bilan et des responsabilités après les violences du 17 octobre à Lyon.
Dans un communiqué, le groupe municipal Lyon Ensemble, présidé par la conseillère municipale Laurence Croizier, se dit "particulièrement choqué" par les images de la ville après les dégradations qui ont touché la Presqu’île mais aussi, selon lui, des secteurs de la rive gauche, notamment dans le 6e arrondissement et à la Guillotière.
"Quel est le symbole de détruire l’outil de travail de nombreux salariés que ce soit l’Office de Tourisme ou des commerces ? Comment peut-on croire que c’est l’illustration d’une revendication quelconque ?", interrogent les élus d'opposition.
Lyon Ensemble met en cause les liens de la majorité avec LFI
Lyon Ensemble accuse des "casseurs de l’ultragauche" d’avoir participé aux violences, avant de mettre directement en cause la majorité municipale de Grégory Doucet, réélu maire de Lyon en mars dernier.
Le groupe affirme qu’"il faut rappeler les liens de la majorité municipale avec cette mouvance" et cite notamment l’accord politique conclu avec La France insoumise après les élections municipales. Il accuse également LFI de "souffler sur les braises de l’insurrection".
Un conseil municipal réclamé "sans délai"
Le groupe des trois maires d'opposition Pierre Oliver, Thomas Rudigoz et Samuel Soulier demande désormais au maire de convoquer rapidement les élus lyonnais autour d'un conseil municipal extraordinaire "afin qu’il informe les conseillers municipaux des moyens mis en œuvre par la municipalité en lien avec les services de l’État dans la gestion de cette manifestation".
Les élus souhaitent notamment connaître le nombre de policiers municipaux mobilisés, ainsi que les mesures de sécurité et de protection mises en place samedi.
Une mesure réclamée pour les commerçants
L’opposition interpelle également Grégory Doucet sur les mesures qui pourraient être prises pour soutenir les commerces touchés.
Elle salue l’engagement de la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, qui a promis "une réponse rapide sur le plan économique en lien avec les acteurs du territoire".
Lyon Ensemble demande parallèlement au maire de renoncer à la hausse des tarifs d’occupation commerciale du domaine public qui devait, selon le groupe, être soumise au vote le 19 novembre.
D'accord, DOUCET démission......et plus un seul LFIste dans notre ville....pour notre sécurité et notre paix....Signaler Répondre
Ce type ne mérite pas de diriger la 3eme ville de France....une honte pour les Lyonnais.Signaler Répondre
Soutien total aux commerçants victimes de son idéologie nauséabonde
Et mise sous séquestre de tous les salaires des membres écolos et LFI du conseil municipal des maires d'arrondissement pour avoir pactisé avec le diableSignaler Répondre
c'est qui ? devinez : L F I
Juste un parfait cynisme car ses gens jouent sur ses mouvances d'extrême gauche depuis des années et laissent faire.Signaler Répondre
Ils le font car ils jouent tout autant sur le communautarisme que leurs "amis" LFI
Sous le masque d'un faux gauchisme on peut faire du gros business et ils le savent parfaitement.
Lyon Ensemble ... c'est quoi au final ? sans le dire une symbiose macroniste et faux centriste (avec les faux LR).Signaler Répondre
Le bilan des émeutes en France c'est la conséquence de qui ? certes LFI et l'extrême gauche alliées au racailles narco et islamistes mais qui a aidé ses mouvances sauvages depuis 10 ans .. cela ne serait pas un certain emmanuel donc en gros le "gourou" de ce Lyon Ensemble ?
Quels beaux "faux culs". Ils ne veulent pas dire que leurs "complices" au sommet de l'Etat sont responsables de la situation du pays... ils font semblant d'être outrés à Lyon mais leurs collègues ont tout fait à l'Assemblée pour ne pas agir et voter les réformes constitutionnelles pour annihiler ses sauvages à l'heure aujourd'hui... leur belle collègue Présidente de l'Assemblée Nationale a même fait faire 1 minute de silence pour la racaille Nahel qu'on essaye de faire passer pour un "petit ange".
Juste bien dire haut et fort "Faux Culs"
Si Marine est élue, elle rétablira l’ordre !Signaler Répondre
Un conseil municipal ne sert à rien il va tout mettre sur le dos de Lecorniot dont il a sollicité une rencontre...Signaler Répondre
Le pire sera à venir l’année prochaine …du sang et des larmes..pour les français..Signaler Répondre
Oui, l opposition doit demander des comptes a DOUCET sur ses agissements et ses alliances mortifères.....Signaler Répondre
Que cette opposition aille au bout de la démarche, condamne haut et fort et agisse pour tous les lyonnais qui subissent le personnage.
Qu elle demande le retrait de la citoyenneté d honneur du médecin colonel du Hamas, c est une honte pour la capitale de la résistance.
Qu elle aide a faire la lumière sur la jeune garde et son activité avec la mairie...
Qu elle dénonce les subventions aux associations douteuses qui profitent aux réseaux soit de passeurs, soit islamistes..
Nous comptons sur vous pour nous représenter dignement et défendre les intérêts des honnêtes lyonnais ..
Que Lyon redevienne la ville lumière, capitale de la résistance...
Doucet doit être démis de ses fonctions, c’est un nul, un mauvais.Signaler Répondre