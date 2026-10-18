Violences du 17 octobre à Lyon : Lyon Ensemble réclame un conseil municipal en urgence et interpelle Grégory Doucet

C'est l'heure du bilan et des responsabilités après les violences du 17 octobre à Lyon.

Dans un communiqué, le groupe municipal Lyon Ensemble, présidé par la conseillère municipale Laurence Croizier, se dit "particulièrement choqué" par les images de la ville après les dégradations qui ont touché la Presqu’île mais aussi, selon lui, des secteurs de la rive gauche, notamment dans le 6e arrondissement et à la Guillotière.

"Quel est le symbole de détruire l’outil de travail de nombreux salariés que ce soit l’Office de Tourisme ou des commerces ? Comment peut-on croire que c’est l’illustration d’une revendication quelconque ?", interrogent les élus d'opposition.

Lyon Ensemble met en cause les liens de la majorité avec LFI

Lyon Ensemble accuse des "casseurs de l’ultragauche" d’avoir participé aux violences, avant de mettre directement en cause la majorité municipale de Grégory Doucet, réélu maire de Lyon en mars dernier.

Le groupe affirme qu’"il faut rappeler les liens de la majorité municipale avec cette mouvance" et cite notamment l’accord politique conclu avec La France insoumise après les élections municipales. Il accuse également LFI de "souffler sur les braises de l’insurrection".

Un conseil municipal réclamé "sans délai"

Le groupe des trois maires d'opposition Pierre Oliver, Thomas Rudigoz et Samuel Soulier demande désormais au maire de convoquer rapidement les élus lyonnais autour d'un conseil municipal extraordinaire "afin qu’il informe les conseillers municipaux des moyens mis en œuvre par la municipalité en lien avec les services de l’État dans la gestion de cette manifestation".

Les élus souhaitent notamment connaître le nombre de policiers municipaux mobilisés, ainsi que les mesures de sécurité et de protection mises en place samedi.

Une mesure réclamée pour les commerçants

L’opposition interpelle également Grégory Doucet sur les mesures qui pourraient être prises pour soutenir les commerces touchés.

Elle salue l’engagement de la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, qui a promis "une réponse rapide sur le plan économique en lien avec les acteurs du territoire".

Lyon Ensemble demande parallèlement au maire de renoncer à la hausse des tarifs d’occupation commerciale du domaine public qui devait, selon le groupe, être soumise au vote le 19 novembre.