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Dramatique accident sur l'A46 près de Lyon : deux morts dans une collision entre une voiture et un poids lourd

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Dramatique accident sur l'A46 près de Lyon : deux morts dans une collision entre une voiture et un poids lourd

Un grave accident de la circulation a coûté la vie à deux personnes dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre, sur l'autoroute A46, à hauteur de Quincieux, au nord de Lyon. Une voiture et un poids lourd sont entrés en collision. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.

Nouveau drame sur les routes de la Métropole de Lyon. Deux personnes ont perdu la vie ce dimanche matin dans un accident survenu sur l'autoroute A46.

Les faits se sont produits vers 4h20, à hauteur de la commune de Quincieux, à proximité de la limite avec le département de l'Ain.

Pour une raison encore indéterminée, une voiture et un poids lourd sont entrés en collision sur les voies en direction du sud.

Selon les premières informations, deux personnes impliquées dans cet accident sont décédées.

La circulation perturbée pendant près d'une heure et demie

L'intervention des secours a nécessité la neutralisation de la voie de gauche de l'autoroute A46.

Cette restriction de circulation a duré environ une heure et demie, le temps de permettre les opérations sur place.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette collision mortelle.

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